У РФ значно зменшилася підтримка "спеціальної військової операції" серед населення, - британська розвідка
У Росії спостерігається суттєве зменшення підтримки так званої "спеціальної військової операції" серед населення, і в подальшому через відсутність значних успіхів російській владі буде дедалі важче домагатися згоди на її продовження.
Про це йдеться в недільному огляді розвідувальної спільноти Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.
Британська розвідка посилається на опубліковані російським виданням "Медуза" результати закритих соціологічних опитувань Федеральної служби охорони РФ, згідно з якими 55% росіян виступають за мирні переговори з Україною, і лише 25% підтримують продовження конфлікту.
Вона додає, що ці дані відповідають аналогічному незалежному опитуванню за жовтень 2022-го, в якому 57% респондентів у Росії висловилися на користь переговорів. При цьому у квітні 2022 року близько 80% росіян стверджували, що підтримують війну в Україні.
"Незважаючи на зусилля російської влади щодо забезпечення повсюдного контролю над інформаційним середовищем, конфлікт стає все більш відчутним для багатьох росіян після "часткової мобілізації" у вересні 2022 року", – зазначають у розвідці Британії.
"Оскільки Росія навряд чи досягне значних успіхів на полі бою в найближчі кілька місяців, Кремлю, ймовірно, буде дедалі важче підтримувати навіть мовчазне схвалення війни серед населеннях", – констатують там.
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А мир тем временем продолжает разделять правительство россии и её народ
Лучше Х-ла сразу спросить и то точнее
Але з такими темпами утилізації їх біомаси, через декілька місяців їм не до "СВО" буде
О репарациях и выводе войск вполне
Но отношение уже долго не изменится
На Западе также что важно
Лише демонтаж федерації, суд, показова страта злочинців, заборона комуністичної ідеології, відновлення московії.
або, взагалі, талон на водку, щоб бояру не пили на поминках....
хороший кацап - дохлий кацап!
Но если будут протесты - псы режима их без проблем подавят, вспомните протесты после объявления могилизации. У протестующих глубоко засела демонизация "майданов" в Грузии и Украине, потому большинство из них не будет делать то, что эффективно, а протесты без успешного силового противостояния с псами режима - бесполезны.
Потому процент поддержки войны против Украины среди гражданских - бесполезная статистика.