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У РФ значно зменшилася підтримка "спеціальної військової операції" серед населення, - британська розвідка

москва,бюджетники,росія,мітинг,псевдореферендум

У Росії спостерігається суттєве зменшення підтримки так званої "спеціальної військової операції" серед населення, і в подальшому через відсутність значних успіхів російській владі буде дедалі важче домагатися згоди на її продовження.

Про це йдеться в недільному огляді розвідувальної спільноти Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Британська розвідка посилається на опубліковані російським виданням "Медуза" результати закритих соціологічних опитувань Федеральної служби охорони РФ, згідно з якими 55% росіян виступають за мирні переговори з Україною, і лише 25% підтримують продовження конфлікту.

Вона додає, що ці дані відповідають аналогічному незалежному опитуванню за жовтень 2022-го, в якому 57% респондентів у Росії висловилися на користь переговорів. При цьому у квітні 2022 року близько 80% росіян стверджували, що підтримують війну в Україні.

"Незважаючи на зусилля російської влади щодо забезпечення повсюдного контролю над інформаційним середовищем, конфлікт стає все більш відчутним для багатьох росіян після "часткової мобілізації" у вересні 2022 року", – зазначають у розвідці Британії.

"Оскільки Росія навряд чи досягне значних успіхів на полі бою в найближчі кілька місяців, Кремлю, ймовірно, буде дедалі важче підтримувати навіть мовчазне схвалення війни серед населеннях", – констатують там.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путінська війна - не наслідок, а причина розширення НАТО, - глава Пентагону Остін

Автор: 

Велика Британія (5549) розвідка (3856)


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Топ коментарі
+17
Подождите до следующего урожая репы. Тогда цифры поддержки еще интереснее будут.
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04.12.2022 09:38
+15
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04.12.2022 09:48
+12
74% россиян высказались «за» продолжение войны рф против Украины.
А мир тем временем продолжает разделять правительство россии и её народ
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04.12.2022 09:41
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Подождите до следующего урожая репы. Тогда цифры поддержки еще интереснее будут.
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04.12.2022 09:38 Відповісти
Пізно пити Боржомі .
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04.12.2022 09:39 Відповісти
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04.12.2022 09:48 Відповісти
хороший кацап - дохлий кацап!
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04.12.2022 11:27 Відповісти
кацапов спрашивают постфактум. если завтра им всем отрезать по правой руке, то там процентов 30-50 тоже будут "за".
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04.12.2022 09:40 Відповісти
74% россиян высказались «за» продолжение войны рф против Украины.
А мир тем временем продолжает разделять правительство россии и её народ
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04.12.2022 09:41 Відповісти
Цікаво,що в цьому графіку,на думку британської розвідки,свідчить про "значне зменшення" підтримки?
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04.12.2022 09:47 Відповісти
А Ви реально думаєте, що в їхніх "опитуваннях" справжні цифри? ))) Я, "чомусь", більше довіряю британцям, ніж "кацапоопитувачам" - серед молоді з великих міст Московії мало хто підтримував війну з самого початку.
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04.12.2022 17:49 Відповісти
Левада? Несерьезно
Лучше Х-ла сразу спросить и то точнее
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04.12.2022 09:56 Відповісти
ледвада в росии запрщен как иноагент это не риа новости вы с чем путаете
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04.12.2022 10:07 Відповісти
При всій повазі до британської розвідки, з умовних 95 відсотків підтримки до 90 - це не зменшилася (значно).
Але з такими темпами утилізації їх біомаси, через декілька місяців їм не до "СВО" буде
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04.12.2022 09:41 Відповісти
Кремлю наср@ти на бажання своїх рабів. Як скажуть, так і буде.
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04.12.2022 09:45 Відповісти
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04.12.2022 09:49 Відповісти
Насєлєніє у парашиї - це звичайні раби. А владі абсолютно насрати на думку рабів. Нажаль, Захід це не розуміє
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04.12.2022 09:50 Відповісти
Васстал праклятьєм заклєймьонний Русскій Міръ галодних і рабов?
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04.12.2022 10:00 Відповісти
прокинулись кацапи... переговорами оцю всю хрінь, що ви накоїли, вже не залікувати!
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04.12.2022 09:51 Відповісти
Смотря какими переговорами

О репарациях и выводе войск вполне

Но отношение уже долго не изменится

На Западе также что важно
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04.12.2022 10:02 Відповісти
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04.12.2022 09:53 Відповісти
хороший кацап - дохлий кацап!
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04.12.2022 11:28 Відповісти
Ця картина натякає на "пріємствєнность поколєній", коли вбите мєясо заміняється новим.
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04.12.2022 12:08 Відповісти
Гарна картинка ))) Більше б таких!
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04.12.2022 17:52 Відповісти
часи домінування руснявьіх гопників та насолоди від безкарності пройшли, а по іншому ху@лостан ніколи не вмів, тому це тупик.
Лише демонтаж федерації, суд, показова страта злочинців, заборона комуністичної ідеології, відновлення московії.
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04.12.2022 10:03 Відповісти
Які іще опитування в тоталітарній в'язниці народів
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04.12.2022 10:04 Відповісти
Намальовані, а які ще? ))
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04.12.2022 17:53 Відповісти
Зменшилася підтримка - так на 80 з хвостиком тищщ!🤭
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04.12.2022 10:09 Відповісти
Медуза - ''ето несерьозно''
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04.12.2022 10:20 Відповісти
Матери Сдохшего в Украине ЧМОбика из Волгограда военком принес набор полотенец ..Лады калины закончились.. денег нет..но вы держитесь там🤣
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04.12.2022 10:29 Відповісти
непогано....скоро на раSSії будуть за дохлого вбивцю два куска мила видавати....
або, взагалі, талон на водку, щоб бояру не пили на поминках....
хороший кацап - дохлий кацап!
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04.12.2022 11:33 Відповісти
Туалетний папір вже не випускають?.. Хай рушниками?...
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04.12.2022 17:54 Відповісти
Пока не прийде труп орка в кожну їхню хату, вони будуть підтримувати «свое вяличие», срати на морозі, слухати припадочного сольвйова і думати «какой же мы великий народ и россия ни на кого не нападала» - біснуваті фанатики
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04.12.2022 10:32 Відповісти
Довіряти усяким опитуванням на кацапії неможливо. Ніхто там правди не скаже, бо бояться що донесуть у НКВД-ОГПУ-ФСБ.
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04.12.2022 10:40 Відповісти
НАТО наш ТАТО..усе буде Україна Господь казав а я Чув СЛАВА ЗСУ 🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇦🇺🇦🇮🇨🇦🔱❤️🖤🔱✌️💪✊👍💯💯💯
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04.12.2022 10:40 Відповісти
Кажуть, пропогандон Лєпс, який отримав повістку прямо на сцені, кинув мікрофона, зупинив концерт і поїхав в Монголію.
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04.12.2022 10:42 Відповісти
То розвод рашистський .Мені до лампади настрої в кремлівської орді. Україні треба негайно довершити розгром підступного і заклятого ворога на наших теренах.Хай наши Захисникі бьют ворога і не вмирають.Я вже прикупив коньяк задля такої події. Спочатку для радощів,а трошкі опісля і за помин полеглих за нашу Свободу і Україну.Особа подяка тим буде,кто ковав нашу перемогу і залишився живим!За український прапор на острові Тузла!
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04.12.2022 11:19 Відповісти
Пропаганда всего лишь позволяет "разгрузить" "аппарат принуждения" - мусоров, фсб, чтобы ватники не протестовали и не приходилось их арестовывать и разгонять.

Но если будут протесты - псы режима их без проблем подавят, вспомните протесты после объявления могилизации. У протестующих глубоко засела демонизация "майданов" в Грузии и Украине, потому большинство из них не будет делать то, что эффективно, а протесты без успешного силового противостояния с псами режима - бесполезны.

Потому процент поддержки войны против Украины среди гражданских - бесполезная статистика.
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04.12.2022 11:27 Відповісти
Вообще то быстрее всего написать в вк в русской группе, что то типа Украина победит, или про 90к дохлого биомусора. И вы тут же узнаете на сколько русня перестала поддерживать убийства украинцев. Быстрее всякой статистики работает.
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04.12.2022 13:12 Відповісти
и что теперь,в сраку их за это целовать?!пусть сдохнут твари за то что поддерживали ***** и вторжение в Украину!
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04.12.2022 21:04 Відповісти
 
 