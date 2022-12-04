Листи з бомбами, що надійшли до українського посольства в Іспанії, були відправлені з провінції Вальядолід
Іспанська поліція вважає, що листи з саморобними бомбами, які отримали українське посольство в Мадриді та низка інших адресатів, були відправлені з провінції Вальядолід.
Про це пише El Pais з посиланням на попередній поліцейський звіт, інформує Цензор.НЕТ.
Підозрювані у розсиланні бомб поки що не відомі.
Також поліція поки що не висуває конкретних гіпотез щодо мети терористів – у жодній з шести посилок не було жодних записок чи текстів з погрозами.
Поліція з'ясувала, що це був саморобний пристрій, який приводиться в дію невеликим зарядом пороху за допомогою волосіні. Бомба була начинена металевими кульками. Співрозмовники El Pais в поліції описали ці бомби як "петарди", але наголосили: вони здатні були завдати шкоди тому, хто відкриє конверт, що й сталося в посольстві України.
Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка повідомив іншим членам Євросоюзу, що листи можуть бути пов'язані з вторгненням Росії до України.
Нагадаємо, 30 листопада у посольстві України в Мадриді пролунав вибух. Вибухнув пакунок що надійшов до посольства. На момент вибуху його оглядав комендант будівлі, у нього – незначні травми, він госпіталізований.
1 грудня схожий пакунок знешкодили у посольстві США в Мадриді.
За даними ЗМІ, вибухівку надіслали прем’єру Іспанії та в Міноборони країни. Загалом в Іспанії отримали п’ять посилок із вибухівкою.
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теракт, переходить в новорічну петарду....
Браво, браво, вєлєколєпно.....
*****, починай їм гадити на голови, вони повинні визначити смак твого варення.....
😀
Вартість утримання президента та його офісу згідно до Бюджету 2023 складає 2.5 млрд/рік, тобто 7 млн/день. Вартість одного морського дрону на який збирав зеленський гроші з населення складає 10 млн. Три дні утримання зеленського дорівнює двом морським дронам. Це просто цифри
Выяснить откуда, с какого города отправлялась посылка.
В новой почте это просто. Вбить трекинг номер и вуаля.
А если это посылка пред оплачена марками, то её можно просто занести и оставить в почтовом отделении.
Идет человек по улице с сумкой, пересекает кучу перекрестков с камерамм.
И если он лизал марку то запах перегара покажет где покупали алкаголь.
Мне ящик пива и проститутку и я найду за день.
Я відверто здивований, що тут обійшлося без українського сліду, скоро взагалі виявиться, що це були дитячі забавки....
Или как там этих сепаратистов. Каталония?
- Это элементарно, Ватсон! Они они смогли прочитать почтовый штемпель!