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Новини
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Листи з бомбами, що надійшли до українського посольства в Іспанії, були відправлені з провінції Вальядолід

іспанія

Іспанська поліція вважає, що листи з саморобними бомбами, які отримали українське посольство в Мадриді та низка інших адресатів, були відправлені з провінції Вальядолід.

Про це пише El Pais з посиланням на попередній поліцейський звіт, інформує Цензор.НЕТ.

Підозрювані у розсиланні бомб поки що не відомі.

Також поліція поки що не висуває конкретних гіпотез щодо мети терористів – у жодній з шести посилок не було жодних записок чи текстів з погрозами.

Поліція з'ясувала, що це був саморобний пристрій, який приводиться в дію невеликим зарядом пороху за допомогою волосіні. Бомба була начинена металевими кульками. Співрозмовники El Pais в поліції описали ці бомби як "петарди", але наголосили: вони здатні були завдати шкоди тому, хто відкриє конверт, що й сталося в посольстві України.

Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка повідомив іншим членам Євросоюзу, що листи можуть бути пов'язані з вторгненням Росії до України.

Нагадаємо, 30 листопада у посольстві України в Мадриді пролунав вибух. Вибухнув пакунок що надійшов до посольства. На момент вибуху його оглядав комендант будівлі, у нього – незначні травми, він госпіталізований.

1 грудня схожий пакунок знешкодили у посольстві США в Мадриді.

За даними ЗМІ, вибухівку надіслали прем’єру Іспанії та в Міноборони країни. Загалом в Іспанії отримали п’ять посилок із вибухівкою.

Читайте: Два посольства України знову отримали листи з погрозами, - Кулеба

Автор: 

вибухівка (467) Іспанія (899) посольство (942)


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Топ коментарі
+15
ищите шмария
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04.12.2022 09:57
+15
@publeecist

Вартість утримання президента та його офісу згідно до Бюджету 2023 складає 2.5 млрд/рік, тобто 7 млн/день. Вартість одного морського дрону на який збирав зеленський гроші з населення складає 10 млн. Три дні утримання зеленського дорівнює двом морським дронам. Це просто цифри
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04.12.2022 10:22
+10
Класна назва статті, ніби писав учень 1 класу ...
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04.12.2022 09:58
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ищите шмария
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04.12.2022 09:57 Відповісти
Класна назва статті, ніби писав учень 1 класу ...
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04.12.2022 09:58 Відповісти
не недооцениваешь цензор,минимум 3 класса
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04.12.2022 10:06 Відповісти
Напевно чайник закипів, натиснув ВІДПРАВИТИ і побіг )
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04.12.2022 10:08 Відповісти
І легким порухом руки, штани, тьху на тебе,
теракт, переходить в новорічну петарду....
Браво, браво, вєлєколєпно.....
*****, починай їм гадити на голови, вони повинні визначити смак твого варення.....
😀
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04.12.2022 10:17 Відповісти
@publeecist

Вартість утримання президента та його офісу згідно до Бюджету 2023 складає 2.5 млрд/рік, тобто 7 млн/день. Вартість одного морського дрону на який збирав зеленський гроші з населення складає 10 млн. Три дні утримання зеленського дорівнює двом морським дронам. Це просто цифри
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04.12.2022 10:22 Відповісти
Сложная и кропотливо проделаная работа.
Выяснить откуда, с какого города отправлялась посылка.
В новой почте это просто. Вбить трекинг номер и вуаля.
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04.12.2022 11:03 Відповісти
Ватсон, это были простые письма, которые бросают в почтовый ящик.
А если это посылка пред оплачена марками, то её можно просто занести и оставить в почтовом отделении.
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04.12.2022 11:19 Відповісти
Согласен. Но сейчас везде столько камер что яйца почесать сложно.
Идет человек по улице с сумкой, пересекает кучу перекрестков с камерамм.

И если он лизал марку то запах перегара покажет где покупали алкаголь.
Мне ящик пива и проститутку и я найду за день.
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04.12.2022 15:52 Відповісти
Невже Ви ще нічого незрозумілим....
Я відверто здивований, що тут обійшлося без українського сліду, скоро взагалі виявиться, що це були дитячі забавки....
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04.12.2022 11:21 Відповісти
100 пудово, отправил какойто стороник Басков.
Или как там этих сепаратистов. Каталония?
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04.12.2022 11:04 Відповісти
Басков сам не мiг вiдправити..Може Кiркорова попросив? ))
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04.12.2022 11:16 Відповісти
- Холмс, это же были не заказные письма, у них не было трека...
- Это элементарно, Ватсон! Они они смогли прочитать почтовый штемпель!
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04.12.2022 11:16 Відповісти
Пора брать их за жопу.
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04.12.2022 12:16 Відповісти
свр сработало,и ежу понятно
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04.12.2022 20:58 Відповісти
 
 