Листи з бомбами, що надійшли до українського посольства в Іспанії, були відправлені з провінції Вальядолід

Іспанська поліція вважає, що листи з саморобними бомбами, які отримали українське посольство в Мадриді та низка інших адресатів, були відправлені з провінції Вальядолід.

Про це пише El Pais з посиланням на попередній поліцейський звіт, інформує Цензор.НЕТ.

Підозрювані у розсиланні бомб поки що не відомі.

Також поліція поки що не висуває конкретних гіпотез щодо мети терористів – у жодній з шести посилок не було жодних записок чи текстів з погрозами.

Поліція з'ясувала, що це був саморобний пристрій, який приводиться в дію невеликим зарядом пороху за допомогою волосіні. Бомба була начинена металевими кульками. Співрозмовники El Pais в поліції описали ці бомби як "петарди", але наголосили: вони здатні були завдати шкоди тому, хто відкриє конверт, що й сталося в посольстві України.

Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка повідомив іншим членам Євросоюзу, що листи можуть бути пов'язані з вторгненням Росії до України.

Нагадаємо, 30 листопада у посольстві України в Мадриді пролунав вибух. Вибухнув пакунок що надійшов до посольства. На момент вибуху його оглядав комендант будівлі, у нього – незначні травми, він госпіталізований.

1 грудня схожий пакунок знешкодили у посольстві США в Мадриді.

За даними ЗМІ, вибухівку надіслали прем’єру Іспанії та в Міноборони країни. Загалом в Іспанії отримали п’ять посилок із вибухівкою.

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