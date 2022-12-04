Росіяни майже дві доби протримали цивільних у заручниках на блокпосту у Василівці, - Федоров
Окупанти влаштували терор цивільним, які хотіли проїхати на окуповану територію із Запоріжжя до близьких.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова.
"Нагадаю, 2 грудня рашисти змусили людей, які їхали із Запоріжжя підтримати близьких в окупації, в мінусову температуру ночувати на узбіччі дороги. Але продовженням цього терору став черговий терор. З тих цивільних, які на морозі ночували у Василівці, 8 авто так і не пустили", - повідомив Федоров.
При цьому деяких людей відразу депортували в сторону Запоріжжя, а інших "покатали".
"Спочатку повезли до комендатури окупованого Мелітополя, а потім повернули назад у Василівку. До всіх людей орки застосували тотальний огляд, перевіряли надто нервово. До окремих мирних беззбройних жителів застосували фізичну силу - били прикладом автомата", - зазначив Федоров.
А вже після двох днів безпричинного терору люди були змушені повернутись до Запоріжжя, додає мер Мелітополя.
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Особо подъемно себя чувствуешь, когда в 2017г. украинцы не выпустили из ОРДЛО без пропуска... Начался обстрел, военные надели бронежилеты, а тебя вытолкали за ограждение.
Ты очень умный, как для патриотической бабочки-однодневки.