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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни майже дві доби протримали цивільних у заручниках на блокпосту у Василівці, - Федоров

блокпост,василівка

Окупанти влаштували терор цивільним, які хотіли проїхати на окуповану територію із Запоріжжя до близьких.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова.

"Нагадаю, 2 грудня рашисти змусили людей, які їхали із Запоріжжя підтримати близьких в окупації, в мінусову температуру ночувати на узбіччі дороги. Але продовженням цього терору став черговий терор. З тих цивільних, які на морозі ночували у Василівці, 8 авто так і не пустили", - повідомив Федоров.

При цьому деяких людей відразу депортували в сторону Запоріжжя, а інших "покатали".

"Спочатку повезли до комендатури окупованого Мелітополя, а потім повернули назад у Василівку. До всіх людей орки застосували тотальний огляд, перевіряли надто нервово. До окремих мирних беззбройних жителів застосували фізичну силу - били прикладом автомата", - зазначив Федоров.

А вже після двох днів безпричинного терору люди були змушені повернутись до Запоріжжя, додає мер Мелітополя.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через блокпост у Василівці окупанти за тиждень випустили лише 409 людей, - Федоров

Автор: 

окупація (6668) Запорізька область (3567) блокпост (219) Федоров Іван (645)


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Не шукайте в мені монстра, але шастать через лінію фронта навіть до рідних це якось дуже дивно. І рухомою складовою цих поїздок є виключно гроші. Трошки пошерстіть машини і виявиться що в кожній сидять зовсім не родичі а незнайомі люди. Це звичайний бізнес. Дуже небезпечний, але й дуже прибутковий. Та і військові з обох сторін у ньому приймають участь.
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04.12.2022 11:03 Відповісти
КПВВ, ничего нового... їхали із Запоріжжя підтримати близьких в окупації. Есть и такие, а в основном это уже бизнес на разности цен...
Особо подъемно себя чувствуешь, когда в 2017г. украинцы не выпустили из ОРДЛО без пропуска... Начался обстрел, военные надели бронежилеты, а тебя вытолкали за ограждение.
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04.12.2022 11:13 Відповісти
Офуєть! Сєпарня думала и от Украины отделится, и безпрепятсвенно кататься в Украину за коврижками? Так не бывает! Это я про тебе, и про дындыру твою, если что. Захотели в Россию, но орут, чтобы Украина их содержала. Невероятная тупость и наглость!
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04.12.2022 12:02 Відповісти
Это ты обо мне))))
Ты очень умный, как для патриотической бабочки-однодневки.
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04.12.2022 12:11 Відповісти
 
 