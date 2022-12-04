Росіяни майже дві доби протримали цивільних у заручниках на блокпосту у Василівці, - Федоров

Окупанти влаштували терор цивільним, які хотіли проїхати на окуповану територію із Запоріжжя до близьких.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова.

"Нагадаю, 2 грудня рашисти змусили людей, які їхали із Запоріжжя підтримати близьких в окупації, в мінусову температуру ночувати на узбіччі дороги. Але продовженням цього терору став черговий терор. З тих цивільних, які на морозі ночували у Василівці, 8 авто так і не пустили", - повідомив Федоров.

При цьому деяких людей відразу депортували в сторону Запоріжжя, а інших "покатали".

"Спочатку повезли до комендатури окупованого Мелітополя, а потім повернули назад у Василівку. До всіх людей орки застосували тотальний огляд, перевіряли надто нервово. До окремих мирних беззбройних жителів застосували фізичну силу - били прикладом автомата", - зазначив Федоров.

А вже після двох днів безпричинного терору люди були змушені повернутись до Запоріжжя, додає мер Мелітополя.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через блокпост у Василівці окупанти за тиждень випустили лише 409 людей, - Федоров