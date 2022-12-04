УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9214 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 326 6

ОК "Південь" про обстановку на лівобережжі Херсонщини: Місцеві розуміють, що ЗСУ досить близько

херсонщина,прапор

Російські окупанти, які втекти з правого на лівий берег Дніпра у Херсонській області, розуміють, що поразка неминуча. Проте ворог продовжує тероризувати мирних українців.

Про це керівниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Вона зазначає, що окупанти посилюють "поліцейський" тиск на лівому березі Дніпра. Російські війська проводять обшуки та перевірки серед місцевого населення. Окупанти намагаються виявити патріотів.

"Методи окупантів не змінюються, вони продовжують тиснути на людей, продовжують вербувати на співпрацю", - сказала Гуменюк.

Речниця підкреслила, що окупований лівий берег Херсонської області теж буде звільнений. За її словами, українці розуміють, що ЗСУ близько.

"Місцеві розуміють, що до лівого берега досить близько", - додала вона.

Читайте: Українські воїни підняли перший прапор на лівому березі Херсонщини. ВIДЕО

Автор: 

Гуменюк Наталія (804) ЗСУ (7500) Херсонська область (5705)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Розуміння - не є звільнення.Звільнення, дає цілком інше розуміння.
показати весь коментар
04.12.2022 10:31 Відповісти
А потелемарафету вещают что пытались ******** кусок стены на которой отписался некто Бенкси. вотето ***** копать и цельный главный полицай даже сказаль. бенкси-******* ***** тупые оленни
показати весь коментар
04.12.2022 10:32 Відповісти
дрочить на всяких бенкси, это тоже самое что дрочить на баткойны, на перформансы всяких ******** художников, да на что угодно. горите в аду черти
показати весь коментар
04.12.2022 10:35 Відповісти
Вещали, на росии какие то любители пендоских артефактов пытались украсть целый подъезд в котором на насцал Обама. Во как!
показати весь коментар
04.12.2022 10:57 Відповісти
показати весь коментар
04.12.2022 11:10 Відповісти
Ты не будешь пытаться "фильтровать" и репрессировать местное население, если всё равно собираешься линять оттуда, так что орки собираются держаться там столько, сколько позволят ЗСУ.

А при слове "телемарафон" уже блевать тянет.
показати весь коментар
04.12.2022 11:18 Відповісти
 
 