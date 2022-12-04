Сейм Польщі повторно голосуватиме за визнання Росії спонсором тероризму

Нижня палата парламенту Польщі – Сейм – на наступному засіданні 13 грудня повторно розгляне резолюцію про визнання Росії державою, що підтримує тероризм, після того, як через неузгоджену правку для голосування не вистачило кворуму.

Про це в ефірі "Польського радіо" сказав автор поправки, депутат Сейму Антоні Мацеревич, передає Цензор.НЕТ.

Перед голосуванням Мацеревич вніс до резолюції поправку з положенням щодо прямої відповідальності Росії за збиття малайзійського літака у 2014 році та за катастрофу літака з польським президентом Лехом Качинським у Смоленську в 2010 році.

Перед голосуванням резолюції опозиція попросила оголосити перерву у зв'язку із внесенням поправки. Доповідач комітету в закордонних справах Павел Коваль з опозиційної "Громадянської коаліції" оцінив цю поправку як таку, що "руйнує компроміс", досягнутий у комітеті.

У результаті опозиція відмовилася голосувати за резолюцію з поправкою Мацеревича, й спікерка Сейму визнала голосування таким, що не відбулося.

"Цього разу вдасться визнати Росію за терористичну країну. А першим нападом терористів на Польщу та країни НАТО була смоленська катастрофа у 2010 році. Це була перша терористична атака, яка показала, що Путін готовий до будь-якого злочину", – наголосив депутат.

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