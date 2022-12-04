Окупанти обстріляли житлові квартали Херсона, є влучення у приватні та багатоквартирні будинки, - ОВА
Російські окупанти 46 разів обстріляли територію Херсонщини. Ворог гатив із артилерії, танків, мінометів, РСЗВ по мирних населених пунктах області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, рашисти вкотре обстріляли житлові квартали Херсона, є влучення в приватні та багатоквартирні будинки. Також пошкоджено й іншу цивільну інфраструктуру міста.
"Російські окупанти продовжують вбивати та калічити мирних людей. Минулої доби через ворожі обстріли 1 людина загинула, ще 2 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль