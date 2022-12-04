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Новини Війна
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Окупанти обстріляли житлові квартали Херсона, є влучення у приватні та багатоквартирні будинки, - ОВА

херсон

Російські окупанти 46 разів обстріляли територію Херсонщини. Ворог гатив із артилерії, танків, мінометів, РСЗВ по мирних населених пунктах області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рашисти вкотре обстріляли житлові квартали Херсона, є влучення в приватні та багатоквартирні будинки. Також пошкоджено й іншу цивільну інфраструктуру міста.

"Російські окупанти продовжують вбивати та калічити мирних людей. Минулої доби через ворожі обстріли 1 людина загинула, ще 2 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

армія рф (17216) обстріл (28250) Херсон (3332) Янушевич Ярослав (131) Херсонська область (5705)


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