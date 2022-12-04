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Новини Агресія Росії проти України
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У Сєверодонецьку складна гуманітарна ситуація - у місті відсутнє опалення та частково електрика

сєверодонецьк

Сєверодонецьк на Луганщині увійшов у зиму без опалення з частковим постачанням електрики.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник військово-цивільної адміністрації міста Олександр Стрюк, інформує Цензор.НЕТ. 

"Гуманітарна ситуація в місті складна: Сєверодонецьк увійшов у зиму без опалення та майже без електрики, якою росіяни забезпечили населений пункт епізодично; по периметру міста окупанти здійснюють мінування; також мінуються інфраструктурні об’єкти; росіяни продовжують мародерити порожні квартири; постачання харчових продуктів в місто обмежене, ціни на них втричі вищі, ніж на підконтрольній території", - йдеться в повідомленні.

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окупація (6668) опалення (909) Сєверодонецьк (508) електроенергія (6176) Електрика (2042)


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Був я там в 2010 році на базарі де всякій шмон продавали не зустрів жодного Україно мовного жителя. Та перша дружина була з Металіста і жив трохи в тих краях то так скажу там вата на ваті та ватою поганяє хто там лишився
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04.12.2022 11:54 Відповісти
І я всім кажу,що нема за ким там жалкувати.Чекали асвабадітєлєй,а ті взяли їх і мобілізували проти українців.
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04.12.2022 12:14 Відповісти
Давайте не забувати, що на Донбасі завжди були проукраїнські громадяни. Згадався кричущий випадок, коли у 2006-му український патріот видав книгу "донецька мафія". Згодом, його посадили за цю книгу на 8 років з конфіскацією майна за позовом калєснікова та інших ригів.
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04.12.2022 12:31 Відповісти
Але відсоток таких((
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04.12.2022 12:46 Відповісти
А якже красиво все починалося 18 років тому: палац спорту, тисячі авторітєтних гостей, такі чудові гасла, такі перспективи на майбутнє... А коли дочекались бажаного, виявилося, що і палац спорту зник, і авторітєти уже не авторітєти, ні світла ні тепла у місті, проте з расеєю. От що буває, коли не користуєшся мозком.
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04.12.2022 12:05 Відповісти
Як мешканець Сєвєродонецька (вже колишній) можу підтвердити що вати там переважна більшість. А як особа яка потребує притулку повідомляю що подібна вата з усієї України розповзлась по усій Європі, зокрема в Швейцарії. Чомусь до рашки не ломанулись
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04.12.2022 13:04 Відповісти
 
 