У Сєверодонецьку складна гуманітарна ситуація - у місті відсутнє опалення та частково електрика

Сєверодонецьк на Луганщині увійшов у зиму без опалення з частковим постачанням електрики.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник військово-цивільної адміністрації міста Олександр Стрюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Гуманітарна ситуація в місті складна: Сєверодонецьк увійшов у зиму без опалення та майже без електрики, якою росіяни забезпечили населений пункт епізодично; по периметру міста окупанти здійснюють мінування; також мінуються інфраструктурні об’єкти; росіяни продовжують мародерити порожні квартири; постачання харчових продуктів в місто обмежене, ціни на них втричі вищі, ніж на підконтрольній території", - йдеться в повідомленні.

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