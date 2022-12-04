Київ достатньо скоро може перейти на погодинні графіки відключення, - заступник голови КМДА Пантелєєв
Київ може повернутися до планових відключень світла вже достатньо скоро. Наразі ситуація поступово стабілізується.
Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"З позитивного - це те, що сьогодні вночі взагалі ніяких відключень не було. Зараз потроху почергово відключають, але вже невеликі обсяги - до 25% міста", - акцентував Пантелєєв.
За його словами, це пов'язано з певним прогресом стабілізації ситуації, а також нижчим споживання електроенергії у вихідні, порівняно з показниками в будні дні.
"Як на лівому, так і на правому березі ситуація поступово стабілізуюся. Але треба розуміти, що повноцінне відновлення пошкодженої після обстрілів інфраструктури потребує достатньо великого часу. Я впевнений, що ми вийдемо на погодинні графіки, до яких ми звикли, і будемо так жити і працювати далі", - розповів Пантелєєв.
Втім, він наголосив, що поки точно спрогнозувати дату переходу на планові відключення дуже важко.
"Але, така тенденція є і ми очікуємо, що достатньо скоро зможемо переходити на погодинні графіки відключення", - підсумував заступник голови КМДА.
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Или подход "раз всё равно опять взорвут - незачем ремонтировать"?
А хтось звик?
А у "своїх", заживлених від залізниці басейни ще й не встигли остигнути.
Влада бреше завжди. Якщо про Україну, то всі 30 років. І при Порошенку і при Кучмі, і при Ющенку, при Овочі і при покійному Кравчуку - БРЕХАЛИ і зараз брешуть. Зараз брешуть просто тупо і примітивно. Які вони самі такий рівень і брехні.