Київ достатньо скоро може перейти на погодинні графіки відключення, - заступник голови КМДА Пантелєєв

Київ може повернутися до планових відключень світла вже достатньо скоро. Наразі ситуація поступово стабілізується.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"З позитивного - це те, що сьогодні вночі взагалі ніяких відключень не було. Зараз потроху почергово відключають, але вже невеликі обсяги - до 25% міста", - акцентував Пантелєєв.

За його словами, це пов'язано з певним прогресом стабілізації ситуації, а також нижчим споживання електроенергії у вихідні, порівняно з показниками в будні дні.

"Як на лівому, так і на правому березі ситуація поступово стабілізуюся. Але треба розуміти, що повноцінне відновлення пошкодженої після обстрілів інфраструктури потребує достатньо великого часу. Я впевнений, що ми вийдемо на погодинні графіки, до яких ми звикли, і будемо так жити і працювати далі", - розповів Пантелєєв.

Втім, він наголосив, що поки точно спрогнозувати дату переходу на планові відключення дуже важко.

"Але, така тенденція є і ми очікуємо, що достатньо скоро зможемо переходити на погодинні графіки відключення", - підсумував заступник голови КМДА.

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