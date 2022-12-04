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Новини
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Київ достатньо скоро може перейти на погодинні графіки відключення, - заступник голови КМДА Пантелєєв

світло

Київ може повернутися до планових відключень світла вже достатньо скоро. Наразі ситуація поступово стабілізується.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"З позитивного - це те, що сьогодні вночі взагалі ніяких відключень не було. Зараз потроху почергово відключають, але вже невеликі обсяги - до 25% міста", - акцентував Пантелєєв.

За його словами, це пов'язано з певним прогресом стабілізації ситуації, а також нижчим споживання електроенергії у вихідні, порівняно з показниками в будні дні.

"Як на лівому, так і на правому березі ситуація поступово стабілізуюся. Але треба розуміти, що повноцінне відновлення пошкодженої після обстрілів інфраструктури потребує достатньо великого часу. Я впевнений, що ми вийдемо на погодинні графіки, до яких ми звикли, і будемо так жити і працювати далі", - розповів Пантелєєв.

Втім, він наголосив, що поки точно спрогнозувати дату переходу на планові відключення дуже важко.

"Але, така тенденція є і ми очікуємо, що достатньо скоро зможемо переходити на погодинні графіки відключення", - підсумував заступник голови КМДА.

Також читайте: 4 грудня у Києві, Одесі та Дніпрі екстрені відключення електроенергії

Автор: 

КМДА (2365) Київ (19419) електроенергія (6176) Пантелеєв Петро (84)


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Топ коментарі
+8
Я впевнений, що ми вийдемо на погодинні графіки, до яких ми звикли

 А хтось звик?
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04.12.2022 11:38
+7
Цей анонс я чую кожен день. І кожен день оголошення про аварійні відключення. Наступного дня новий анонс про планове постачання і знову аварійне. Хай вже замовкнуть.
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04.12.2022 11:43
+5
Давно вже треба зрозуміти просту істину: влада бреше. Завжди. А потім бреше, кажучи, що вона не брехала. Нескінчений цикл брехні. Брехня стала нормою.
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04.12.2022 12:13
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Ремонтировать свои трансформаторы ДТЭК собирается?
Или подход "раз всё равно опять взорвут - незачем ремонтировать"?
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04.12.2022 11:36 Відповісти
На бумаге их уже несколько раз восстанавливали и взрывали по новой. Бабло рекой.
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04.12.2022 11:44 Відповісти
Я впевнений, що ми вийдемо на погодинні графіки, до яких ми звикли

 А хтось звик?
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04.12.2022 11:38 Відповісти
Цей анонс я чую кожен день. І кожен день оголошення про аварійні відключення. Наступного дня новий анонс про планове постачання і знову аварійне. Хай вже замовкнуть.
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04.12.2022 11:43 Відповісти
а в погодинні графіки відключень цілком можливі аварійні відключення,котрих буде більше,як прописано в погодинних графіках.Ось і вся куйня малятка
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04.12.2022 11:46 Відповісти
Ага, "не було" . То-то я на виноградарi пiшов спати коли в 00 рубанули, а планував нiч спокiцно попрацювати
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04.12.2022 12:00 Відповісти
О, це щось новеньке)) Були вже графіки зручні, потім комфортні, потім екстренні і аварійні. Тепер погодинні...
А у "своїх", заживлених від залізниці басейни ще й не встигли остигнути.
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04.12.2022 12:04 Відповісти
так що вже евакуація відміняється?
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04.12.2022 12:12 Відповісти
Давно вже треба зрозуміти просту істину: влада бреше. Завжди. А потім бреше, кажучи, що вона не брехала. Нескінчений цикл брехні. Брехня стала нормою.
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04.12.2022 12:13 Відповісти
Про який часовий проміжок ви говорите?
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04.12.2022 13:23 Відповісти
Про який часовий проміжок ви говорите?

Влада бреше завжди. Якщо про Україну, то всі 30 років. І при Порошенку і при Кучмі, і при Ющенку, при Овочі і при покійному Кравчуку - БРЕХАЛИ і зараз брешуть. Зараз брешуть просто тупо і примітивно. Які вони самі такий рівень і брехні.
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04.12.2022 14:09 Відповісти
 
 