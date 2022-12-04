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Новини Війна
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"Опущених" вербують у ПВК "Вагнер" копати окопи й туалети, - полонений найманець Болчев. ВIДЕО

Завербованими до "Вагнера" представниками цієї тюремної касти керує такий самий "півень". На війні вони копають окопи й туалети.

Про це полонений "вагнерівець" Олександр Болчев розповів в інтерв’ю ютуб-каналу "Бутусов Плюс", повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, до ПВК "Вагнер" вербують в’язнів, які відбувають покарання за різні злочини - крадіжку, розбій, пограбування, продаж наркотиків, зґвалтування.

"А таким обиженным, как говорятся, "петухам" - он (вербувальник. - Ред.) представителям сказал, что за ними другой "петух" приедет. ... Я так понял, что он такой же, "петух". Так и назвал, что он такой же "петух"", - розповів Болчев.

За словами найманця, таких найманців утримують окремо.

"Он говорил, что они окоп только пригодны копать. Окоп, туалет там копать", - пояснив полонений "вагнерівець".

Також дивіться: "В минобороны все пьют, гуляют, а нам надо штурмовать Бахмут", - полонений "вагнерівець" Болчев. ВIДЕО

Автор: 

в’язні (334) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+28
Нация петухов.
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04.12.2022 12:17
+23
Курица ,с двумя головами.
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04.12.2022 12:18
+21
Не Вагнер а петушиний полк.
Петухо-террористический...
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04.12.2022 12:17
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Цікаво які там будуть шеврони
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04.12.2022 12:15 Відповісти
Курица ,с двумя головами.
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04.12.2022 12:18 Відповісти
з двома жопами тут краще підійде ))))))
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04.12.2022 12:59 Відповісти
Став под знамена глав петуха Пригожина ,петушиное чвк обрекла себя. Кто из нее попадет на нары ,сразу автоматом становиться петухом. Причем уже два авторитета сказали об этом. Опровержения не последовало. А в таких кругах словами не бросаться. Склонен думать что это правда.
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04.12.2022 12:22 Відповісти
Нация петухов.
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04.12.2022 12:17 Відповісти
Так, на чолі з обскубаним пєтухом. Та і церква в них пєтушина
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04.12.2022 12:48 Відповісти
Не Вагнер а петушиний полк.
Петухо-террористический...
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04.12.2022 12:17 Відповісти
Це самі страшні -- ім автоматів не треба -- орудують саперними лопатками .
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04.12.2022 12:18 Відповісти
Коваль, передивився совково-кацапських пропагандистських фільмів?
https://youtu.be/jv3LQWk47qU
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04.12.2022 12:52 Відповісти
Шо не так .
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04.12.2022 12:55 Відповісти
и пригожина на спине надпись "3.14идарас". вожак по ихнему.
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04.12.2022 12:18 Відповісти
Ого, у підрозділі підарасів, ще є окрема частина ще більш підарасів. Прямо якісь підараси в квадраті.
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04.12.2022 12:19 Відповісти
До речі,всі ці тюремні порядки прийшли до нас з москальщини.Зараз в тюрмах ще таке є,хоч і лайтовіша версія.
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04.12.2022 12:19 Відповісти
Якщо врахувати, що сам пригожин опущений, то пєтушиний загон у нього буде елітний з лозунгом "Нашим жопам не привыкать".
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04.12.2022 12:20 Відповісти
По "понятіям" "опущений" не може торкаться рукою чи іншою частиною тіла інших "каст" злочинців - за це можуть і вбить Бо ті таким чином теж стають "опущеними" От тепер картина: артналіт Лежать поранені "вори" "Опущений" - цілий Що робить? Надавать допомогу і перев"язувать? А ЯК?!!!
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04.12.2022 12:24 Відповісти
Про це говорить авторитет, которий сам "опускав" пригожина:
https://youtu.be/jv3LQWk47qU
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04.12.2022 12:49 Відповісти
"Я свічку не тримав!" Тому що там про Пригожина кажуть - мені однаково Це може буть і ІПСО - просто Пригожин "берега пустився" і "пішов урознос" Може буть, що зеку дали команду подібне триндіть - щоб припинить розростання його "армії зеків" Недарма ж почалося формування паралельної "ВАгнеру" стуктури якимось вірменином ("смотрящим") Здається, прізвище, Саркісян
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04.12.2022 12:56 Відповісти
А сам пріхожин з путлєром за руку здоровався, тепер і царь в них опущений
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04.12.2022 14:02 Відповісти
То проблеми "царя"
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04.12.2022 14:10 Відповісти
Сцаря!)=
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04.12.2022 15:05 Відповісти
Пригожин казлом был на зоне, одно время даже завхозом на бараке. В касту опущеных мне кажется его по указанию путина рядят, сильно популярным стал... А вообще на этих мразей пофиг кем они там были, их нужно всех могилизировать и точка.
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05.12.2022 01:22 Відповісти
Короткими чергами з АК.
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04.12.2022 14:15 Відповісти
По две из ПМа в низ живота и бросить, где нашел. Хай от перитонита дохнут медленно.
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04.12.2022 22:13 Відповісти
А с приподнятых, есть , не ну если кто опустился, то второй, партнёр при однополых сексуальных отношениях, получается приподнялся , стал активным . Но по факту оба ********* . Против науки не попрешь . Я вот думаю , как бы это закинуть соловьёву, как он будет оправдывать своих **********
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04.12.2022 12:25 Відповісти
Більше того,геєм є якраз активний насправді,бо у натурала на мужика фуй не встане,хіба що у молодого!
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04.12.2022 13:41 Відповісти
Раніше вони були "опущені", "обіжені", а тепер вони згодні стати вбивцями і гвалтівниками українських дітей, щоб тільки стати "хероями" та "защітніками отєчєства". Про що можливо говорити, якщо Прігожин сам із "опущених". Яка країна, такий і "Пантеон Слави".
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04.12.2022 12:27 Відповісти
Понятия , рассчитаны на Лохов ,. Колумбийская. Италианская мафия вам в пример
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04.12.2022 12:29 Відповісти
А що там у латіносів з цим?Я знаю,що баб своїх вони взагалі на ****** виганяють!Страсниє *****)
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04.12.2022 13:43 Відповісти
РУСтер.
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04.12.2022 12:31 Відповісти
Опущенные Вагиновцы - что может быть мерзотней? 💩
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04.12.2022 12:32 Відповісти
так прихожина самого объявили петухом. И в мире пост-правды неважно, правда это или нет, - это уже факт.
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04.12.2022 12:32 Відповісти
Кацапи всі опущені
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04.12.2022 12:37 Відповісти
пєтухів вербує сам Пригожін ? цікаво, кого за їхніми понятіями годує цей "ресторатор"?
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04.12.2022 12:43 Відповісти
Авторитети Гиша Московський та Саша Курара про "пєтушатник" пригожина :
https://youtu.be/T8Vq4fi-vUk
https://youtu.be/jv3LQWk47qU
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04.12.2022 12:47 Відповісти
Так мабудь і для секс барделей вагнеровцев
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04.12.2022 13:04 Відповісти
Какая же мерзкая эта совковая тюремная иерархия вместе с романтикой. "Петухи", "опущенные", "авторитеты", "сявки", кто там еще.... Фу, мерзость, как и всё, что пришло с ордынской клоаки
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04.12.2022 13:22 Відповісти
Комерси,бикі,мужікі,шнирі..
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04.12.2022 13:45 Відповісти
И бандюганский шансон
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04.12.2022 14:21 Відповісти
У будь-якiй краiнi iснуе iерархiя у обмежених спiльнотах неважливо якого характеру.

Романтику ? Совка ? Iерархiя ? Йди скажи це IНДУСАМ, якi столiття живуть з цим на рiвнi суспiльства.

Щодо ****** в дупи, роти, та iншi розваги - так це теж не совкова iдея, покарання статевим актом тягнеться мабуть ще з стародавнiх грекiв (доречi вкуснощi на кшталт прив`язування програвшого до транспортного засобу з наступною подорожжю по полю бранi теж вигадали вони), було популярно i в iндiанцiв, i взагалi там, де сутички були iдейними.

I навiть зараз.

- Судья сказал, если подойдем к магазину ближе, чем на сто метров, нас упекут в тюрячку. Знаешь, что делают в тюрячке? Долбят в задницу! (с) Джей и Молчаливый Боб.
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04.12.2022 17:05 Відповісти
Ни в одной нормальной стране мира уголовный жаргон не пустил такие корни в общество, в его некриминальную структуру. Уголовная иерархия в рэфии (и в совке) вплелась намертво в гражданское общество. Тюремный жаргон - это часть повседневной жизни вместе с матами и это не нормально.
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04.12.2022 20:39 Відповісти
"На Бамбасе" (в низах) існувала думка - "Не сидел? Значит, не мужик!"
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05.12.2022 06:58 Відповісти
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04.12.2022 15:45 Відповісти
тричі золотой "пітушок".
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04.12.2022 18:33 Відповісти
Петушиные бои.
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04.12.2022 16:40 Відповісти
А коли це кацапи срать ходили в туалет,це шось нове....Вони там де їдят, там і срут.
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04.12.2022 18:32 Відповісти
Короче петухи будут делать то же что и остальные, только в бой их не кинут. Неплохо они устроились, может блатным стоит задуматься?))
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04.12.2022 19:28 Відповісти
Кацапи всі до одного підари.Оце і все,що можна сказати з цього приводу.
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04.12.2022 20:28 Відповісти
сидеть будут усе, плешьⓒ сядет первым, ему только разбитый Харьков хватит на пожизненное
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05.12.2022 08:18 Відповісти
 
 