"Опущених" вербують у ПВК "Вагнер" копати окопи й туалети, - полонений найманець Болчев. ВIДЕО

Завербованими до "Вагнера" представниками цієї тюремної касти керує такий самий "півень". На війні вони копають окопи й туалети.

Про це полонений "вагнерівець" Олександр Болчев розповів в інтерв’ю ютуб-каналу "Бутусов Плюс", повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, до ПВК "Вагнер" вербують в’язнів, які відбувають покарання за різні злочини - крадіжку, розбій, пограбування, продаж наркотиків, зґвалтування.

"А таким обиженным, как говорятся, "петухам" - он (вербувальник. - Ред.) представителям сказал, что за ними другой "петух" приедет. ... Я так понял, что он такой же, "петух". Так и назвал, что он такой же "петух"", - розповів Болчев.

За словами найманця, таких найманців утримують окремо.

"Он говорил, что они окоп только пригодны копать. Окоп, туалет там копать", - пояснив полонений "вагнерівець".

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