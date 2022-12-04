"Опущених" вербують у ПВК "Вагнер" копати окопи й туалети, - полонений найманець Болчев. ВIДЕО
Завербованими до "Вагнера" представниками цієї тюремної касти керує такий самий "півень". На війні вони копають окопи й туалети.
Про це полонений "вагнерівець" Олександр Болчев розповів в інтерв’ю ютуб-каналу "Бутусов Плюс", повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, до ПВК "Вагнер" вербують в’язнів, які відбувають покарання за різні злочини - крадіжку, розбій, пограбування, продаж наркотиків, зґвалтування.
"А таким обиженным, как говорятся, "петухам" - он (вербувальник. - Ред.) представителям сказал, что за ними другой "петух" приедет. ... Я так понял, что он такой же, "петух". Так и назвал, что он такой же "петух"", - розповів Болчев.
За словами найманця, таких найманців утримують окремо.
"Он говорил, что они окоп только пригодны копать. Окоп, туалет там копать", - пояснив полонений "вагнерівець".
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https://youtu.be/jv3LQWk47qU
https://youtu.be/jv3LQWk47qU
https://youtu.be/T8Vq4fi-vUk
https://youtu.be/jv3LQWk47qU
Романтику ? Совка ? Iерархiя ? Йди скажи це IНДУСАМ, якi столiття живуть з цим на рiвнi суспiльства.
Щодо ****** в дупи, роти, та iншi розваги - так це теж не совкова iдея, покарання статевим актом тягнеться мабуть ще з стародавнiх грекiв (доречi вкуснощi на кшталт прив`язування програвшого до транспортного засобу з наступною подорожжю по полю бранi теж вигадали вони), було популярно i в iндiанцiв, i взагалi там, де сутички були iдейними.
I навiть зараз.
- Судья сказал, если подойдем к магазину ближе, чем на сто метров, нас упекут в тюрячку. Знаешь, что делают в тюрячке? Долбят в задницу! (с) Джей и Молчаливый Боб.