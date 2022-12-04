Естонія, Литва й Польща закликали ЄС якнайшвидше ухвалити новий пакет санкцій проти РФ

Міністри з європейських справ Естонії, Литви й Польщі – Урмас Рейнсалу, Йовіта Нелюпшене і Шимон Шинковський вель Сенк – привітали запровадження Європейським Союзом граничної ціни на російську нафту, але водночас закликали до якнайшвидшого ухвалення дев’ятого пакета санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Європейська правда, передає Цензор.НЕТ.

"Обмеження цін на нафту – це лише частина нашої відповіді на російську агресію проти України. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, позбавляючи Росію можливості фінансувати війну, що передбачає використання заморожених російських активів і запровадження ефективних санкцій", – йдеться у спільній заяві міністрів.

"Ми вітаємо заяву президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн про якнайшвидшу підготовку наступного пакета санкцій проти Росії. Підтверджуємо важливість якнайшвидшого ухвалення дев'ятого пакета санкцій", – наголосили вони.

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