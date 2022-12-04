Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 91 150 осіб, 281 літак, 2922 танки, 1908 артсистем, 5892 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 04 грудня втрати особового складу противника становлять приблизно 91 150 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.12 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 91150 (+550) осіб ліквідовано,

танків - 2922 (+5) од,

бойових броньованих машин - 5892 (+6) од,

артилерійських систем - 1908 (+2) од,

РСЗВ - 395 (+0) од,

засоби ППО - 210 (+0) од,

літаків - 281 (+1) од,

гелікоптерів - 263 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1573 (+1),

крилаті ракети - 531 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4479 (+7) од,

спеціальна техніка - 163 (+0).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - додають у Генштабі.