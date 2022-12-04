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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 91 150 осіб, 281 літак, 2922 танки, 1908 артсистем, 5892 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 04 грудня втрати особового складу противника становлять приблизно 91 150 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.12 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 91150 (+550) осіб ліквідовано,

танків - 2922 (+5) од,

бойових броньованих машин - 5892 (+6) од,

артилерійських систем - 1908 (+2) од,

РСЗВ  - 395 (+0) од,

засоби ППО  - 210 (+0) од,

літаків - 281 (+1) од,

гелікоптерів - 263 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1573 (+1),

крилаті ракети - 531 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4479 (+7) од,

спеціальна техніка - 163 (+0).

Також читайте: За уточненими даними протягом 2 грудня було поранено близько 300 російських окупантів, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 91 150 осіб, 281 літак, 2922 танки, 1908 артсистем, 5892 броньовані машини 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17216) Генштаб ЗС (6497) знищення (7147) техніка (1820) втрати (4384)


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Топ коментарі
+24
- Синку! А що-б ти хотів отримать в подарунок від Святого Миколая?
- Сто тисяч вбитих кацапів!
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04.12.2022 12:26
+19
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04.12.2022 12:58
+11
Бадьорить краще за чай.
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04.12.2022 12:24
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День чмобіків при підтримці танків ))
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04.12.2022 12:22 Відповісти
Бадьорить краще за чай.
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04.12.2022 12:24 Відповісти
- Синку! А що-б ти хотів отримать в подарунок від Святого Миколая?
- Сто тисяч вбитих кацапів!
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04.12.2022 12:26 Відповісти
Так. А 200 краще.
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04.12.2022 12:35 Відповісти
Краще Але не реально Не встигнуть!
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04.12.2022 12:36 Відповісти
вони самі допоможуть
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04.12.2022 12:40 Відповісти
На ВеликДень !
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04.12.2022 13:48 Відповісти
Мало.
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04.12.2022 12:33 Відповісти
допоможи збільшити.
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04.12.2022 12:37 Відповісти
Не можу. Сам би хотів.
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04.12.2022 12:40 Відповісти
Слава ЗСУ.
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04.12.2022 12:45 Відповісти
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04.12.2022 12:58 Відповісти
А хто ще скабееву не туда?
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04.12.2022 13:02 Відповісти
 
 