Понад 3400 воєнних злочинів, які були скоєні під час окупації, зареєстровано на Харківщині

Слідчі Нацполіції України зареєстрували 3 454 воєнні злочини з початку деокупаційних заходів у Харківській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Слідчі Нацполіції України зареєстрували 3 454 воєнні злочини, скоєні загарбниками під час окупації. З цих кримінальних проваджень переважна більшість (3 053) зареєстрована за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Ще 343 кримінальних проваджень розпочато за ст.111-1 (колабораційна діяльність) КК України", - йдеться в повідомленні.

На визволених ЗСУ територіях Харківської області працівники вибухотехнічної служби Нацполіції продовжують обстеження та розмінування населених пунктів, з початку деокупаційних заходів вони відпрацювали вже близько 1 955 га території.

"Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 1 955 га. Вилучено 26 596 вибухонебезпечних предметів, знищено – 4 471", - повідомили в поліції.

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