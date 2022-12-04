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Новини Агресія Росії проти України
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Понад 3400 воєнних злочинів, які були скоєні під час окупації, зареєстровано на Харківщині

поліція

Слідчі Нацполіції України зареєстрували 3 454 воєнні злочини з початку деокупаційних заходів у Харківській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Слідчі Нацполіції України зареєстрували 3 454 воєнні злочини, скоєні загарбниками під час окупації. З цих кримінальних проваджень переважна більшість (3 053) зареєстрована за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Ще 343 кримінальних проваджень розпочато за ст.111-1 (колабораційна діяльність) КК України", - йдеться в повідомленні. 

На визволених ЗСУ територіях Харківської області працівники вибухотехнічної служби Нацполіції продовжують обстеження та розмінування населених пунктів, з початку деокупаційних заходів вони відпрацювали вже близько 1 955 га території.

"Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 1 955 га. Вилучено 26 596 вибухонебезпечних предметів, знищено – 4 471", - повідомили в поліції.

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Автор: 

Нацполіція (15132) Харківщина (6054) деокупація (950) воєнні злочини (1851)


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А тепер уявіть скільки десятків тисяч життів українців можна було б врятувати аби Україною керував би професіонал, а не довпойоп який 23.02 готувався до шашликів
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04.12.2022 12:33 Відповісти
А бувша прокурорша в Швейцарії.
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04.12.2022 12:42 Відповісти
Чи в Швеції? Сам не памятью.
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04.12.2022 12:43 Відповісти
А скільки в Україні?
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04.12.2022 12:47 Відповісти
 
 