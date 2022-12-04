Понад 3400 воєнних злочинів, які були скоєні під час окупації, зареєстровано на Харківщині
Слідчі Нацполіції України зареєстрували 3 454 воєнні злочини з початку деокупаційних заходів у Харківській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.
"Слідчі Нацполіції України зареєстрували 3 454 воєнні злочини, скоєні загарбниками під час окупації. З цих кримінальних проваджень переважна більшість (3 053) зареєстрована за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Ще 343 кримінальних проваджень розпочато за ст.111-1 (колабораційна діяльність) КК України", - йдеться в повідомленні.
На визволених ЗСУ територіях Харківської області працівники вибухотехнічної служби Нацполіції продовжують обстеження та розмінування населених пунктів, з початку деокупаційних заходів вони відпрацювали вже близько 1 955 га території.
"Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 1 955 га. Вилучено 26 596 вибухонебезпечних предметів, знищено – 4 471", - повідомили в поліції.
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