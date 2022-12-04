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345 людей, які постраждали від російських обстрілів та ракет, перебувають у лікарнях Миколаєва

лікарня

У лікарнях Миколаєва перебувають 345 осіб, які постраждали від російських обстрілів та ракетних атак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської обласної ради Ганни Замазєєвої

"Окупанти досі намагаються обстрілювати Миколаївщину. Випускають ракети туди, куди можуть дотягнутися після вигнання з Херсону. Станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях перебувають 345 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину", - йдеться в повідомленні. 

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Миколаїв (1793) обстріл (28250) поранення (2794)


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