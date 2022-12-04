345 людей, які постраждали від російських обстрілів та ракет, перебувають у лікарнях Миколаєва
У лікарнях Миколаєва перебувають 345 осіб, які постраждали від російських обстрілів та ракетних атак.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської обласної ради Ганни Замазєєвої.
"Окупанти досі намагаються обстрілювати Миколаївщину. Випускають ракети туди, куди можуть дотягнутися після вигнання з Херсону. Станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях перебувають 345 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину", - йдеться в повідомленні.
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