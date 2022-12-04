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Посол Німеччини у Британії Бергер: "Ми не бачимо принципової зміни російської позиції. Путін продовжує тероризувати цивільне населення"

путін

У Німеччині не бачать кардинальних змін у позиції Росії щодо переговорів з Україною. Російський диктатор Володимир Путін надалі продовжує свій терор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву посла Німеччини у Великій Британії Мігеля Бергера, якого цитує Sky News.

"Ми не бачимо принципової зміни російської позиції. Путін продовжує тероризувати цивільне населення, і ми дуже стурбовані цим, оскільки ці атаки на енергетичну інфраструктуру означають, що багато людей через морози можуть бути змушені покинути Україну. Тож ми очікуємо наступної хвилі біженців найближчими тижнями", - зазначив Бергер.

При цьому посол також наголосив, що Німеччина також не бачить і в "осяжному майбутньому бажання Росії брати участь у дипломатичному розв’язанні".

Читайте: Путін може використати переговори для переозброєння своєї армії, - глава МЗС Британії

Автор: 

Німеччина (7323) путін володимир (23761) переговори з Росією (1060)


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Посол. Треба більше Україні.
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04.12.2022 13:05 Відповісти
та не видно і принципової позиції колективного заходу. замість того, щоб знищити кремлівського ублюдка, захід спостерігає , як нквдешна мразь руйнує і вбиває країну в центрі європи.
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04.12.2022 13:22 Відповісти
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04.12.2022 15:08 Відповісти
 
 