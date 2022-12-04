Посол Німеччини у Британії Бергер: "Ми не бачимо принципової зміни російської позиції. Путін продовжує тероризувати цивільне населення"
У Німеччині не бачать кардинальних змін у позиції Росії щодо переговорів з Україною. Російський диктатор Володимир Путін надалі продовжує свій терор.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву посла Німеччини у Великій Британії Мігеля Бергера, якого цитує Sky News.
"Ми не бачимо принципової зміни російської позиції. Путін продовжує тероризувати цивільне населення, і ми дуже стурбовані цим, оскільки ці атаки на енергетичну інфраструктуру означають, що багато людей через морози можуть бути змушені покинути Україну. Тож ми очікуємо наступної хвилі біженців найближчими тижнями", - зазначив Бергер.
При цьому посол також наголосив, що Німеччина також не бачить і в "осяжному майбутньому бажання Росії брати участь у дипломатичному розв’язанні".
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