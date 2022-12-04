Данілов про гарантії безпеки для РФ: Після вироку в Гаазі не передбачено смертної кари
Гарантією безпеки для РФ можна вважати те, що європейська судова система є гуманною, адже вирок у Гаазі не передбачає смертної кари.
Таку думку секретар РНБО Олексій Данілов висловив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Країні-терористу та вбивці хочуть надати гарантії безпеки? Замість Нюрнбергу - підписання угоди з рф і рукостискання? Українська кров на руках путіна не завадить business as usual? Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої скінчився. Питання - гарантувати безпеку світу від т.зв. росії, а не навпаки. Досвід Будапешту вам в пригоді. Коли ти беззбройний, ти не становиш загрозу. Ми, на жаль, знаємо", - зазначає він.
За словами Данілова, денуклеаризована й демілітаризована т.зв. Росія - краща гарантія миру для Європи та світу.
"P.S. Єдина гарантія - це гуманізм європейської судової системи, після вироку в Гаазі не передбачено смертної кари", - резюмує він.
Нагадаємо, 3 грудня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія повинна мати власні "гарантії безпеки", коли вона повернеться за стіл переговорів. У відповідь на це голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія озвучив умови переговорів про гарантії безпеки для Росії.
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Чим не гарантія безпеки?
і з якого вам здається, що путін щось там виторговує? Або дайте лінк на першоджерело, або не видавайте бажане за дійсне: цей чорт буде вести війну стільки, скільки його рабський народ буде готовий віддавати за путю життя.
Правда він ще вчитель історії, юрист та менеджер, але реально без досвіду роботи.
За думкою Макрона, тема НАТО, зокрема неможливості розширення альянсу, стане однією з тем переговорів України та Росії.
Політик вважає, що майбутня архітектура безпеки Європи повинна включати і гарантії для Росії.
Може НАТО вже не оборонний блок, а планує напасти на рашку?
Чи ця людина не розуміє, що якщо "впаде" Україна, то рашці відкрита дорога і до європейських держав?
Воно думає, що держава агресор зупиниться на Україні?
Якщо в НАТО не буде України, то такі сцикливі, як Макрон не зможуть захистити себе від дикої орди.
Та ви повинні молитися на Україну, щоб вона увійшла у НАТО.
Генерал Марченко "Марчелло": коли я прибув в Миколаїв, нічого не було готове, не було жодного окопу, блок-посту, ніхто не знав що робити, куди йти, чим займатись. я все почав з нуля".
Неможливо гарантувати безпеку Росії, коли її зовнішня політика - військове захоплення сусідніх держав.
Уявить: 42 рік союзники обговорюють гарантії безпеки для... Гітлера.
Бо тоді вони б мали "дати гарантії" терористам, виходить так?
Там говорится, что Украина согласна "https://www.president.gov.ua/ru/news/na-peregovorah-iz-rosiyeyu-**********-delegaciya-oficijno-pr-73933 фактически зафиксировать сегодняшний статус внеблокового и безъядерного государства постоянного нейтралитета " и "возьмет на себя обязательство не размещать на своей территории иностранные военные базы, иностранные военные контингенты, не вступать в военно-политические союзы, а проведение военных учений на территории Украины будет возможно с согласия стран-гарантов"
(то есть лишь с согласия России как страны-гаранта).
https://www.dsnews.ua/politics/partiya-kompromissa-protiv-partii-voyny-do-pobedy-chto-proishodit-v-okruzhenii-zelenskogo-20062022-461323
Поэтому, https://apostrophe.ua/article/world/ex-ussr/2019-01-07/v-2019-godu-rossiya-prodoljit-est-nas-po-kuskam---aleksey-arestovich/22962 ЧТОБЫ РОССИЯ НЕ ПОГЛОТИЛА НАШУ СТРАНУ , НЕОБХОДИМО ПРИМКНУТЬ К СИЛЬНОМУ ВОЕННОМУ БЛОКу, ведь в РФ понимают только аргументы силы.
Если в НАТО не вступим, нам конец. У нас нет сил на нейтралитет. Мы не удержим нейтралитет.
Почему-то наивные люди думают, что нейтралитет - это, когда можно мало тратить на оборону, потому что мы ни с кем не собираемся воевать. Нет, НЕЙТРАЛИТЕТ СТОИТ РАЗ В 10 ДОРОЖЕ, ЧЕМ ВОЙНА С КЕМ-ЛИБО.
В Швейцарии, которая является нейтральной страной, - бешеные военные налоги, девочки служат, мальчики и т.д. При том, что она окружена не Россией.
У нас же - 2700 километров сухопутных границ с Россией, голые степи. Вы представляете, во сколько нам нейтралитет обойдется? А Венгрия? А все остальные? Поэтому мы не удержим нейтралитет. У нас не хватит ресурсов.
Географически не одна страна не удержала бы нейтралитет в этой ситуации.
https://apostrophe.ua/article/politics/2019-03-18/polnotsennaya-voyna-s-rossiey-nachnetsya-cherez-paru-let---aleksey-arestovich/24496 https://apostrophe.ua/article/politics/2019-03-18/polnotsennaya-voyna-s-rossiey-nachnetsya-cherez-paru-let---aleksey-arestovich/24496