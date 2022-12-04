Данілов про гарантії безпеки для РФ: Після вироку в Гаазі не передбачено смертної кари

Гарантією безпеки для РФ можна вважати те, що європейська судова система є гуманною, адже вирок у Гаазі не передбачає смертної кари.

Таку думку секретар РНБО Олексій Данілов висловив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Країні-терористу та вбивці хочуть надати гарантії безпеки? Замість Нюрнбергу - підписання угоди з рф і рукостискання? Українська кров на руках путіна не завадить business as usual? Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої скінчився. Питання - гарантувати безпеку світу від т.зв. росії, а не навпаки. Досвід Будапешту вам в пригоді. Коли ти беззбройний, ти не становиш загрозу. Ми, на жаль, знаємо", - зазначає він.

За словами Данілова, денуклеаризована й демілітаризована т.зв. Росія - краща гарантія миру для Європи та світу.

"P.S. Єдина гарантія - це гуманізм європейської судової системи, після вироку в Гаазі не передбачено смертної кари", - резюмує він.

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Нагадаємо, 3 грудня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія повинна мати власні "гарантії безпеки", коли вона повернеться за стіл переговорів. У відповідь на це голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія озвучив умови переговорів про гарантії безпеки для Росії.