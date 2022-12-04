Минулої доби російські окупанти вбили двох цивільних, ще семеро осіб зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА

В Україні внаслідок збройної агресії російської федерації за минулу добу, 3 грудня, загинули двоє цивільних, ще семеро людей дістали поранення.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними обласних військових адміністрацій, у Донецькій області один загиблий, п’ятеро поранених, у Херсонській області один загиблий, двоє поранених", - йдеться в повідомленні.

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