Минулої доби російські окупанти вбили двох цивільних, ще семеро осіб зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА
В Україні внаслідок збройної агресії російської федерації за минулу добу, 3 грудня, загинули двоє цивільних, ще семеро людей дістали поранення.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними обласних військових адміністрацій, у Донецькій області один загиблий, п’ятеро поранених, у Херсонській області один загиблий, двоє поранених", - йдеться в повідомленні.
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Waslen Lem
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Waslen Lem
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Waslen Lem
показати весь коментар04.12.2022 13:32 Відповісти Мені подобається 1
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