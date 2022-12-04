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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Минулої доби російські окупанти вбили двох цивільних, ще семеро осіб зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА

В Україні внаслідок збройної агресії російської федерації за минулу добу, 3 грудня, загинули двоє цивільних, ще семеро людей дістали поранення.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив  заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ

"За даними обласних військових адміністрацій, у Донецькій області один загиблий, п’ятеро поранених, у Херсонській області один загиблий, двоє поранених", - йдеться в повідомленні. 

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Минулої доби російські окупанти вбили двох цивільних, ще семеро осіб зазнали поранень, - ОП 01

Автор: 

поранення (2794) смерть (6740) жертви (1780) Тимошенко Кирило (558)


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Тимошенко? Констатує. А що ти зробив в Монте Карло?
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04.12.2022 13:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Bd3dumAv5Vo
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04.12.2022 13:30 Відповісти
Я, так. Підтримую Порошенка.
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04.12.2022 13:32 Відповісти
 
 