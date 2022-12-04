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Новини Війна
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Речник Східного угруповання військ Череватий про можливість оточення Бахмута: Ситуація дуже важка, але контрольована

бахмут

Українські військові відкидають можливість оточення Бахмута російськими окупантами. Ситуація на цьому напрямку важка, проте контрольована ЗСУ.

Про це зазначив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це їхня головна мета, коли не виходить взяти в лоб, то оточити. Там дуже важка ситуація, але контрольована. Командування бачить характер їхніх дій, їхні наміри, і, зокрема, минулої доби був переданий серйозний "привіт" від нашої артилерії, у тому числі новітніми високоточними системами, щоб дещо охолодити їхній пил до оточення наших підрозділів", - сказав він.

Речник зазначив, що українські війська продовжують стримувати атаки росіян.

"Є всі сподівання на те, що і там дуже зупинено ворога", - додав Череватий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бахмутський напрямок є найкривавішим. Напевно, це ключова точка вирішення війни, - речник Східного угруповання військ Череватий

Автор: 

Донецька область (8328) Бахмут (1559) ЗСУ (7500)


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Топ коментарі
+6
"Дуже зупинено" це як?
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04.12.2022 13:33
+4
молимся за наших українськиї воїнів!
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04.12.2022 14:25
+3
От мені теж цікаво. Ну добре - він щось таке ляпнув. Але ведучий телемарафону, який його слухав, міг уточнити, що саме малося на увазі???
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04.12.2022 13:37
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"Дуже зупинено" це як?
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04.12.2022 13:33 Відповісти
От мені теж цікаво. Ну добре - він щось таке ляпнув. Але ведучий телемарафону, який його слухав, міг уточнити, що саме малося на увазі???
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04.12.2022 13:37 Відповісти
Напевно без д, уже зупинено...
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04.12.2022 18:23 Відповісти
Мабуть гарненько ім накидали .
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04.12.2022 13:37 Відповісти
це щось дуже нагадує бої за Маріуполь ..
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04.12.2022 13:50 Відповісти
Чем?
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04.12.2022 14:41 Відповісти
Cкорее на Северодонецк с Лисичанском(на Лисичанск если точнее)
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04.12.2022 16:15 Відповісти
ага скажи что мегогалктическая армия петушков киев со львовом и варшавой оккупирует)))там качели в бахмуте,тем более туда идут 8 наших бригад с херсонского направления,так что все будет норм главное кремина,северодонецк а баахмуь будет держать до последнего я надеюсь.
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04.12.2022 14:24 Відповісти
Вікторе, це східна околиця Бахмута, орки туди зайшли близько місяця тому. До речі, раніше там ситуація деякий час була ще гірша.
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04.12.2022 14:38 Відповісти
У України тризуб, мордор має ворону на гербах, Україна це Воля, Мордор це зона. Боріться і перемагайте. Україна понад усе. А Бахмут оточити .....то на це ще 6 місяців піде.
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04.12.2022 13:55 Відповісти
То може,частіше треба "прівети" передавать?
Ні в кого не повинно бути навіть думки про оточення наших бійців,а треба усилити артилерію.Не треба чекати.
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04.12.2022 14:23 Відповісти
молимся за наших українськиї воїнів!
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04.12.2022 14:25 Відповісти
Инфу зелёных, как и совковую, надо читать наоборот. ТО есть положение оч серьёзное - окружение не исключено.
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04.12.2022 14:46 Відповісти
 
 