Речник Східного угруповання військ Череватий про можливість оточення Бахмута: Ситуація дуже важка, але контрольована
Українські військові відкидають можливість оточення Бахмута російськими окупантами. Ситуація на цьому напрямку важка, проте контрольована ЗСУ.
Про це зазначив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Це їхня головна мета, коли не виходить взяти в лоб, то оточити. Там дуже важка ситуація, але контрольована. Командування бачить характер їхніх дій, їхні наміри, і, зокрема, минулої доби був переданий серйозний "привіт" від нашої артилерії, у тому числі новітніми високоточними системами, щоб дещо охолодити їхній пил до оточення наших підрозділів", - сказав він.
Речник зазначив, що українські війська продовжують стримувати атаки росіян.
"Є всі сподівання на те, що і там дуже зупинено ворога", - додав Череватий.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ні в кого не повинно бути навіть думки про оточення наших бійців,а треба усилити артилерію.Не треба чекати.