Речник Східного угруповання військ Череватий про можливість оточення Бахмута: Ситуація дуже важка, але контрольована

Українські військові відкидають можливість оточення Бахмута російськими окупантами. Ситуація на цьому напрямку важка, проте контрольована ЗСУ.

Про це зазначив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це їхня головна мета, коли не виходить взяти в лоб, то оточити. Там дуже важка ситуація, але контрольована. Командування бачить характер їхніх дій, їхні наміри, і, зокрема, минулої доби був переданий серйозний "привіт" від нашої артилерії, у тому числі новітніми високоточними системами, щоб дещо охолодити їхній пил до оточення наших підрозділів", - сказав він.

Речник зазначив, що українські війська продовжують стримувати атаки росіян.

"Є всі сподівання на те, що і там дуже зупинено ворога", - додав Череватий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бахмутський напрямок є найкривавішим. Напевно, це ключова точка вирішення війни, - речник Східного угруповання військ Череватий