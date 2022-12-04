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Через перебої зі світлом не працюють п’ять пунктів пропуску на кордоні з Молдовою

пункт,пропуску

На кордоні з Молдовою не працюють п’ять пунктів пропуску. Причина - відсутність світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Прикордонної служби Молдови.

"Через відсутність електроенергії на українській стороні призупинено роботу пунктів пропуску Вулканешти - Виноградівка, Мирне - Табаки, Чадир-Лунга - Нові Траяни, Саїца - Лісне, Унгурь - Бронниця", - йдеться в повідомленні. 

Поки невідомо, коли пункти пропуску відновлять роботу. Тому прикордонники закликають завчасно планувати маршрути.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через відключення світла призупинено роботу шести пунктів пропуску на кордоні з Молдовою

Автор: 

кордон (4750) Молдова (2063) пункт пропуску (798) відключення світла (1085)


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Топ коментарі
+2
Дизельгенератори людство ще не придумало...
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04.12.2022 13:33
+2
Коментар тимченка, будь ласка. Мене так подобається їх читати:



Аще дивитися такі ролики:

https://www.youtube.com/watch?v=f0dl6TN3Yzo
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04.12.2022 13:33
+1
це тілько чайник кип'ятити і дупу гріти
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04.12.2022 13:37
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Дизельгенератори людство ще не придумало...
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04.12.2022 13:33 Відповісти
Валера? Як не?
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04.12.2022 13:36 Відповісти
це тілько чайник кип'ятити і дупу гріти
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04.12.2022 13:37 Відповісти
То може хтось нарешті завдасть запитання, а що такого трапилось в одеській області, що такі проблеми з електрикою!
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04.12.2022 13:33 Відповісти
Коментар тимченка, будь ласка. Мене так подобається їх читати:



Аще дивитися такі ролики:

https://www.youtube.com/watch?v=f0dl6TN3Yzo
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04.12.2022 13:33 Відповісти
Дякую.
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04.12.2022 13:35 Відповісти
А кому потрібна молдаванка? https://www.youtube.com/watch?v=rtZFtzXA0fQ
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04.12.2022 13:34 Відповісти
особливо охрініваю з таких порад: "прикордонники закликають завчасно планувати маршрути Джерело: "
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04.12.2022 13:40 Відповісти
мьітарі, фас!
негайно, і за свій рахунок...
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04.12.2022 15:28 Відповісти
Митарі купували генератори та паливо за власні кошти...
Звідки ті кошти брались - питання інше.
Але кошти мають таку властивість, як закінчуватись.
Ось вони скінчились і у Києві раптово з'ясували, що пункти пропуску до цього працювали завдяки "святому духу". Крім утримання пунктів пропуску, "святий дух" ще передавав на верх чумадани з грошима.
Тепер що виходить? Крім того, що чумадани вже не такі важкі, ще у якусь "Чадир-Лунгу" треба гроші на пальне віддавати, замість купівлі нової автівки в автопарк...
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04.12.2022 16:42 Відповісти
Что бы делать лишь-бы ни *** не делать!!
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04.12.2022 15:53 Відповісти
Чому там немає пунктів незламності!
Митникам і пограничникам - догану, з записом в кредитний рейтинг.
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04.12.2022 17:29 Відповісти
 
 