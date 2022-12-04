Через перебої зі світлом не працюють п’ять пунктів пропуску на кордоні з Молдовою
На кордоні з Молдовою не працюють п’ять пунктів пропуску. Причина - відсутність світла.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Прикордонної служби Молдови.
"Через відсутність електроенергії на українській стороні призупинено роботу пунктів пропуску Вулканешти - Виноградівка, Мирне - Табаки, Чадир-Лунга - Нові Траяни, Саїца - Лісне, Унгурь - Бронниця", - йдеться в повідомленні.
Поки невідомо, коли пункти пропуску відновлять роботу. Тому прикордонники закликають завчасно планувати маршрути.
Топ коментарі
+2 Валерий Коломиец #502756
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+2 Randall Flag #387882
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+1 MrStepanovM
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негайно, і за свій рахунок...
Звідки ті кошти брались - питання інше.
Але кошти мають таку властивість, як закінчуватись.
Ось вони скінчились і у Києві раптово з'ясували, що пункти пропуску до цього працювали завдяки "святому духу". Крім утримання пунктів пропуску, "святий дух" ще передавав на верх чумадани з грошима.
Тепер що виходить? Крім того, що чумадани вже не такі важкі, ще у якусь "Чадир-Лунгу" треба гроші на пальне віддавати, замість купівлі нової автівки в автопарк...
Митникам і пограничникам - догану, з записом в кредитний рейтинг.