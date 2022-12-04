Через перебої зі світлом не працюють п’ять пунктів пропуску на кордоні з Молдовою

На кордоні з Молдовою не працюють п’ять пунктів пропуску. Причина - відсутність світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Прикордонної служби Молдови.

"Через відсутність електроенергії на українській стороні призупинено роботу пунктів пропуску Вулканешти - Виноградівка, Мирне - Табаки, Чадир-Лунга - Нові Траяни, Саїца - Лісне, Унгурь - Бронниця", - йдеться в повідомленні.

Поки невідомо, коли пункти пропуску відновлять роботу. Тому прикордонники закликають завчасно планувати маршрути.

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