Ворог змінює тактику бою у районі Бахмута. Помічаємо створення невеликих штурмових груп, - Череватий
Окупаційні війська намагається будь-якими методами захопити Бахмут, тому змінюють тактику бойових дій. Ворог намагається діяти малими групами.
Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, російські найманці намагаються проникнути до українських позицій малими групами.
"Мужність, зосередженість і вмотивованість наших підрозділів змушує їх хоча б частково змінювати тактику. Зокрема, на Бахмутському напрямку помічаємо, що ПВК "Вагнера" створює невеликі штурмові групи, які намагаються діяти більш роззосереджено, щоб максимально швидко добігати до наших позицій і намагаються проникнути в окопи", - пояснив він.
Череватий зазначив, що система спостереження українських військ дозволяє відстежувати ворога та передбачати такі дії окупантів.
"Ми відслідковуємо ці зміни (тактики. - Ред.), у нас потужна система спостереження за полем бою, дякуючи як нашим логістичним можливостям, так і волонтерській потужній допомозі. Ми по суті онлайн бачимо поле бою. Уже знаємо, як нам легше відслідкувати ворога", - додав речник.
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Але, безумовно, маємо виходити з конвенції та налагодити виготовлення протипіхотних мін
Це - найкращий засіб захисту позицій та кордону
Или же группы штрафников-камикадзе, которые об этом могут и не догадываться. Заставят нашу пехоту выйти из укрытий и вступить в бой, а их артиллерия накроет всех вместе с чмобиками... Им за счастье будет соотношение потерь 1:1...
АРМІЯ,ВІРА,ВОВА.
Проржали три роки, накликали війну ...
Втім, у нас у самих є біля 1000 Рапір
друзьякозлы как ни садитесь, все в музыканты не годитесь.
американська чвк "Моцарт" потерпіла поразку від вагнеровців😂