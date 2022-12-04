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Новини Війна
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Ворог змінює тактику бою у районі Бахмута. Помічаємо створення невеликих штурмових груп, - Череватий

бахмут

Окупаційні війська намагається будь-якими методами захопити Бахмут, тому змінюють тактику бойових дій. Ворог намагається діяти малими групами.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, російські найманці намагаються проникнути до українських позицій малими групами.

"Мужність, зосередженість і вмотивованість наших підрозділів змушує їх хоча б частково змінювати тактику. Зокрема, на Бахмутському напрямку помічаємо, що ПВК "Вагнера" створює невеликі штурмові групи, які намагаються діяти більш роззосереджено, щоб максимально швидко добігати до наших позицій і намагаються проникнути в окопи", - пояснив він.

Череватий зазначив, що система спостереження українських військ дозволяє відстежувати ворога та передбачати такі дії окупантів.

"Ми відслідковуємо ці зміни (тактики. - Ред.), у нас потужна система спостереження за полем бою, дякуючи як нашим логістичним можливостям, так і волонтерській потужній допомозі. Ми по суті онлайн бачимо поле бою. Уже знаємо, як нам легше відслідкувати ворога", - додав речник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Речник Східного угруповання військ Череватий про можливість оточення Бахмута: Ситуація дуже важка, але контрольована

Автор: 

армія рф (17216) Бахмут (1559) ЗСУ (7500)


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Топ коментарі
+16
краще переоцінити ворога і підготуватися занадто багато, ніж навпаки.
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04.12.2022 14:25
+13
Малоослікі-малорослікі з Кварталу https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5?src=hashtag_click #Зе ****** У сюжеті висміюється впровадження української мови Герой сюжету приходить до повії А повія говорить з ним українською Для сміху,повії одягнені у вишиванки,укр\вінки
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04.12.2022 14:41
+11
Малыми группами просто в плен сдаваться проще
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04.12.2022 14:07
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Малыми группами просто в плен сдаваться проще
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04.12.2022 14:07 Відповісти
Олег тут не має нічого смішного,це проблема для наших воїнів,орки вчаться і дуже бистро/читай інтерв'ю батальйону,, Свобода,,/
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04.12.2022 15:48 Відповісти
тактика штурмовиків Першої світової - застосовувалась всіма воюючими арміями
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04.12.2022 16:20 Відповісти
Пытаюсь поднять настроение, как могу. Дерьма вокруг и без того хватает
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04.12.2022 16:55 Відповісти
Це чмобіків кидають на викриття вогневих позицій.
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04.12.2022 14:17 Відповісти
Были потери там 1 к 10, будут 1 к 15. И так свинособаки будут по всей линии фронта "воевать". Кто-то там рассказывает про огромный мобилизационный ресурс? Ну так они элементарно быстрее закончатся чем мы с такими потерями
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04.12.2022 14:20 Відповісти
краще переоцінити ворога і підготуватися занадто багато, ніж навпаки.
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04.12.2022 14:25 Відповісти
Ну знаючи,що орки оснащені приборами нічого бачення, тепловізорами,то ви праві,що ворога не можна недооцінювати. Його потрібно просто знищити. Хлопці кажуть,що там відповідь арти іде вистріл проти вистріла,що означає є **********.
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04.12.2022 14:33 Відповісти
Мабуть потрібно протипіхотними мінами все засівати навкруги,тіж лепестки .
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04.12.2022 14:31 Відповісти
Украина подписала оттавскую конвенцию о запрете производства и использования противопехотны мин
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04.12.2022 14:46 Відповісти
на...уй єя.
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04.12.2022 14:51 Відповісти
Так а навіщо казати що то ми? Хто поїде туди перевіряти хто що замінував.Сподіваюсь що все роблять тихо,ті конвенції для чесних і порядних людей.Росія такою ніколи не буде то і не треба діяти відповідно.
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04.12.2022 14:56 Відповісти
Протипіхотні міни нами, здається, знищені

Але, безумовно, маємо виходити з конвенції та налагодити виготовлення протипіхотних мін

Це - найкращий засіб захисту позицій та кордону
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04.12.2022 16:23 Відповісти
тоді протиорковими мінами.
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04.12.2022 15:26 Відповісти
Малыми группами легче уклониться от артиллерии - вошел в ближнее соприкосновение и артиллерия уже не может продолжать огонь из-за своих.
Или же группы штрафников-камикадзе, которые об этом могут и не догадываться. Заставят нашу пехоту выйти из укрытий и вступить в бой, а их артиллерия накроет всех вместе с чмобиками... Им за счастье будет соотношение потерь 1:1...
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04.12.2022 14:31 Відповісти
Малоослікі-малорослікі з Кварталу https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5?src=hashtag_click #Зе ****** У сюжеті висміюється впровадження української мови Герой сюжету приходить до повії А повія говорить з ним українською Для сміху,повії одягнені у вишиванки,укр\вінки
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04.12.2022 14:41 Відповісти
Зараз у них гасло

АРМІЯ,ВІРА,ВОВА.
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04.12.2022 14:57 Відповісти
Квартал, карнавал не поміг.
Проржали три роки, накликали війну ...
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04.12.2022 15:32 Відповісти
Дайош кожній малій групі по окремій снайперській парі від ЗСУ, з калібром так 12,7, не менше... *** Десь пройшло, що в Іспанії готують 400 снайперів для ЗСУ... Здається пора провести випускні стрільби І-го випуску гішпаньської школи кульової стрільби
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04.12.2022 15:01 Відповісти
До речі, малі групи можуть робити такий собі великий бада-бум на мінних полях, бо їм не до розміновування, побачать розтяжку,- вважай поталанило, але є ще й керовані мінні поля, а це таааака кльова штука, ніхто також не відміняв такі смаколики від артилерії, як нерухомий та рухомий загороджувальний вогонь, але для цього потрібно мати хоча б взвод гаубиць калібру так 122 мм.
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04.12.2022 15:09 Відповісти
Для цього союзники надсилають нам артилерію калібру 100 мм, у тому числі навіть Другої світової - для безпосередньої підтримки піхоти

Втім, у нас у самих є біля 1000 Рапір
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04.12.2022 16:28 Відповісти
Таки так, але Рапірою не дуже настріляєшся з закритої вогневої позиції🤔 МТ-12 призначена для стрільби по броньованих цілях в основному прямою наводкою, хоча, якщо піхота в межах прямої видимості, то чому б і не влупити прямою наводкою по піхоті,- розвісити кацапські кишечки замість різдвяних герлянд на деревах😁 Єноту би таки сподобалось 😝😝😝😝😝😜🤪
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04.12.2022 17:14 Відповісти
орки однозначно вам п#зда...
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04.12.2022 15:22 Відповісти
а вы друзья козлы как ни садитесь, все в музыканты не годитесь.
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04.12.2022 15:41 Відповісти
Із ранкових раZZиських новин:
американська чвк "Моцарт" потерпіла поразку від вагнеровців😂
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04.12.2022 16:30 Відповісти
Це не прикол, а офіційно.... 😕
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04.12.2022 16:32 Відповісти
 
 