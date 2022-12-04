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Новини Агресія Росії проти України
2 011 23

Росія тримає чотири носія з 24 ракетами "Калібр" у Чорному морі, - ВМС ЗСУ. ІНФОГРАФІКА

У Чорному морі Росія тримає 21 бойовий корабель, з них чотири носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 24 ракети.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляють ВМС ЗСУ,  інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 4 грудня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 21 ворожий корабель, з них 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 24 ракети", - йдеться у повідомленні.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі; у Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет.

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Росія тримає чотири носія з 24 ракетами Калібр у Чорному морі, - ВМС ЗСУ 01

Автор: 

Азовське море (1617) крилаті ракети (1070) Чорноморський флот рф (621) Чорне море (1659) Середземне море (100)


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Топ коментарі
+4
І ДЕ ВАШІ ХВАЛЬОНІ МОРСЬКІ БЕЗПІЛОТНИКИ
три кораблі, мільярд мінус
престиз параші мінус,
загроза нам мінус
орки дохнуть, плюс
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04.12.2022 14:15
+1
Та ******* по їм вже,є і чим,і рогатку волонтёри поможуть купить на алі,вже асфальту наколупали,зелені довбойоби...
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04.12.2022 14:18
+1
сума втрат неспіпставна, навіть як що наші запустять зразу 20 штук
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04.12.2022 14:35
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Правила форума Рада форумчан
Ракеты Нептун 😁👍
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04.12.2022 15:47 Відповісти
І ДЕ ВАШІ ХВАЛЬОНІ МОРСЬКІ БЕЗПІЛОТНИКИ
три кораблі, мільярд мінус
престиз параші мінус,
загроза нам мінус
орки дохнуть, плюс
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04.12.2022 14:15 Відповісти
Сложно таким беспилотником потопить корабль
Ракеты могут легко
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04.12.2022 14:28 Відповісти
сума втрат неспіпставна, навіть як що наші запустять зразу 20 штук
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04.12.2022 14:35 Відповісти
Это да
По крайней мере из строя выйдет

И придется его спасать вместо боевой задачи
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04.12.2022 14:40 Відповісти
4 носія і 17 корит охорони,20 це хіба що на кожне корито,щоб ніхто не пішов ображеним,так як корита рашки в чорному морі ресурс не поновлюємий,можна разок другий і шиканути
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04.12.2022 20:39 Відповісти
Та ******* по їм вже,є і чим,і рогатку волонтёри поможуть купить на алі,вже асфальту наколупали,зелені довбойоби...
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04.12.2022 14:18 Відповісти
Калибры плохо влияют на плавучесть.
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04.12.2022 14:59 Відповісти
Зачем нам знать про Средиземное Море. Цифрами нас пугают или что?
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04.12.2022 15:05 Відповісти
нам вроде подводные дроны дали...где они? чего ждем?
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04.12.2022 15:59 Відповісти
Если бы этими лодочками-дронами было легко топить целые флота, то никто бы эти флоты не создавал бы. Много утопили при прошлой атаке? А там был еще элемент неожиданности.
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04.12.2022 19:27 Відповісти
У Чорному морі Росія тримає 21 бойовий корабель, з них чотири носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 24 ракети. Джерело:

як я писав раніше.всі ті дрони тільки проти того хто не чекає,помітили число носіїв і кількість загальну кораблів? так от на 4 носія 17 корит ескорту,всьо дрони більше ніхто задурно не підпустить.щоб дрони реально мали успіх,їх повинно бути ну просто ДОХРЕНА на один корабель,а десяток два,навіть кацапські марячкі зможуть загасити,з такою то кількість кораблів прикриття
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04.12.2022 20:37 Відповісти
Як би їх притопити трохи? Давно вже такого не було. А св'ята хочеться!
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04.12.2022 17:16 Відповісти
 
 