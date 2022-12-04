Росія тримає чотири носія з 24 ракетами "Калібр" у Чорному морі, - ВМС ЗСУ. ІНФОГРАФІКА
У Чорному морі Росія тримає 21 бойовий корабель, з них чотири носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 24 ракети.
Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляють ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 4 грудня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 21 ворожий корабель, з них 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 24 ракети", - йдеться у повідомленні.
В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі; у Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет.
Топ коментарі
+4 Юрій Вінгорськи
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+1 Vitua
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+1 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар04.12.2022 14:35
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три кораблі, мільярд мінус
престиз параші мінус,
загроза нам мінус
орки дохнуть, плюс
Ракеты могут легко
По крайней мере из строя выйдет
И придется его спасать вместо боевой задачи
як я писав раніше.всі ті дрони тільки проти того хто не чекає,помітили число носіїв і кількість загальну кораблів? так от на 4 носія 17 корит ескорту,всьо дрони більше ніхто задурно не підпустить.щоб дрони реально мали успіх,їх повинно бути ну просто ДОХРЕНА на один корабель,а десяток два,навіть кацапські марячкі зможуть загасити,з такою то кількість кораблів прикриття