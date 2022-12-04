Росія тримає чотири носія з 24 ракетами "Калібр" у Чорному морі, - ВМС ЗСУ. ІНФОГРАФІКА

У Чорному морі Росія тримає 21 бойовий корабель, з них чотири носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 24 ракети.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляють ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 4 грудня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 21 ворожий корабель, з них 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 24 ракети", - йдеться у повідомленні.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі; у Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет.

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