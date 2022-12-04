Окупанти щоденно втрачають на Бахмутському напрямку від 50 до 100 людей, - Череватий

Російські війська щодня втрачають на Бахмутському напрямку понад 50 осіб. Стільки ж окупантів отримують поранення.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Тут можна приблизно сказати по динаміці, округлити, звичайно. В районі від 50 до 100 людей вони можуть втратити тільки на Бахмутському напрямку. Це тільки вбитими і стільки ж пораненими залежно від доби", - заявив речник.

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