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Новини Війна
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Окупанти щоденно втрачають на Бахмутському напрямку від 50 до 100 людей, - Череватий

рф,поховання,втрати

Російські війська щодня втрачають на Бахмутському напрямку понад 50 осіб. Стільки ж окупантів отримують поранення.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Тут можна приблизно сказати по динаміці, округлити, звичайно. В районі від 50 до 100 людей вони можуть втратити тільки на Бахмутському напрямку. Це тільки вбитими і стільки ж пораненими залежно від доби", - заявив речник.

Також читайте: Речник Східного угруповання військ Череватий про можливість оточення Бахмута: Ситуація дуже важка, але контрольована

Автор: 

армія рф (17216) Бахмут (1559) втрати (4384)


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Топ коментарі
+16
Не людей, а гоблінів
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04.12.2022 14:24
+12
Господь і Мати Божа захистіть наших українських воїнів!
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04.12.2022 14:24
+8
Чому, пишуть,говорять, проводжають. А рейтинг він сам обвалився ще коли в баночку не попісяв.
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04.12.2022 14:29
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Господь і Мати Божа захистіть наших українських воїнів!
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04.12.2022 14:24 Відповісти
Не людей, а гоблінів
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04.12.2022 14:24 Відповісти
та і наші ж не в тірі. Теж втрати, але ж ніде ні слова. Адже це може обвалити рейтинги найвеличнішого лідора, ага.
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04.12.2022 14:26 Відповісти
и чем тебе помогут наши втраты,не вижу смысла публикации,русня будет уничтожаться до последнего вздоха.
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04.12.2022 14:28 Відповісти
Щоб не уподобляться русні, і не жити в паралельній реальності, де одні перемоги і досягнення. Як мінімум, щоб знати реальну ситуацією, а не ту яку старанно зображує "єдиний марафон".
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04.12.2022 15:22 Відповісти
Чому, пишуть,говорять, проводжають. А рейтинг він сам обвалився ще коли в баночку не попісяв.
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04.12.2022 14:29 Відповісти
в среднем до 10 убитых в сутки
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04.12.2022 14:33 Відповісти
Как бы цынично это не звучало и может накинуться плакальщикикапитулянты со стрыя и варшавы но это вполне адекватные потери если это так думаю но там раза в 2 минимум больше наших 200 в день...минимини ржев,тогда рагуль краснознаменый 1млн 160тыс солдат уложил штурмуя 45 тыс с нем.армией.
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04.12.2022 14:54 Відповісти
я не "плакальщик", в мене скромні потреби, хоча би мати уявлення про реальну ситуацію .
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04.12.2022 15:24 Відповісти
Ну так пойди в военкомат, попросись на передок, там вся реальная картина у тебя будет что называется прямо перед носом.
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04.12.2022 18:38 Відповісти
Втрати є -- грузинів побили .
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04.12.2022 14:28 Відповісти
Зверху то не твій товарищ з палати?
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04.12.2022 14:34 Відповісти
Шо не так .
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04.12.2022 14:36 Відповісти
Так я ж запитав,як ще?
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04.12.2022 14:43 Відповісти
Для чого .
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04.12.2022 14:45 Відповісти
Кажу не твій товарищ по палаті зверху і знизу?Ау????
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04.12.2022 14:46 Відповісти
Вам для чого це знати .
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04.12.2022 14:49 Відповісти
Для історії.Так твій,чи ні?
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04.12.2022 14:50 Відповісти
Чого Ви тикаєте -- історик .
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04.12.2022 14:51 Відповісти
Добре,вибачаюсь.Ваш товариш?
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04.12.2022 14:58 Відповісти
Вам більше нема чим заинятись -- як мене банити .
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04.12.2022 15:00 Відповісти
Та хотів взнати,ваш товариш чи ні,теж яскраво пише,куди не зайди,він вже там.Ну добре,не хочете казать,не кажіть.
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04.12.2022 15:08 Відповісти
Ви тоже не подарунок .
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04.12.2022 15:57 Відповісти
ты тут надолго...?\это даже не вопрос...!\
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04.12.2022 15:10 Відповісти
чого новину супроводжує таке сумне фото?
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04.12.2022 15:02 Відповісти
Якщо врахувати що ***** мобізізувало 1 млн. 200 тисяч то знищувати кацапню такими темпами доведеться довго... Доки не знищимо 300 тисяч і не скалічимо 1.5 млн. кацапи навіть не помітять що йде війна...
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04.12.2022 15:17 Відповісти
війна для орка, що дихання,
воно саме знає, що все одно згорить від водяри/наркоти.
заможні/бандити/чінуши називають низовьіх орків - "грязь".
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04.12.2022 15:40 Відповісти
Насправді їх надихає не війна як така (бо ж хочуть жити!), а можливість безкарно грабувати "лохів" як компенсація за гноблення та приниження які вони мають в ********** і отримання вищого соціального статусу "ветерана війни" після повернення, який дасть якісь пільги, які в свою чергу дозволять висунути голову на 3 сантиметри вище рівня загальнокацапського бидла. Але зараз вони "топчуться" в уже розграбованих областях і тому крім смерті та каліцтва нічого не отримують. Тому матеріальна мотивація падає в жорстокість і злість зростають.

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04.12.2022 16:29 Відповісти
і отримання вищого соціального статусу "ветерана війни" після повернення, який дасть якісь пільги

2 кг гречки и банку кильки в томате на 9 мая?
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04.12.2022 18:43 Відповісти
... ну ... ще можна рванути полосату тєльняшку на грудях і дико захарчати "я в танке горел когда ти, криса тиловая, дєвок портіл!"...
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04.12.2022 18:54 Відповісти
На что крыса тыловая хмыкнет и скажет "я тебя туда не посылал(а), ****** в общую очередь, люди вон по полдня на ногах стоят, а ты как барин в коляске сидишь и еще без очереди прешься!?"
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04.12.2022 19:20 Відповісти
Так і буде. Розвішають на деревах в мішечках "самоварів" в санаторіях подалі від маскви... - " с глаз долой, із сєрдца вон"...
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04.12.2022 19:30 Відповісти
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04.12.2022 15:34 Відповісти
Филя то же вернулся с войны
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04.12.2022 15:42 Відповісти
Мені одному ***** на це чи ще комусь?
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04.12.2022 15:54 Відповісти
Какаяразница?
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04.12.2022 18:45 Відповісти
 
 