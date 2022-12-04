Окупанти щоденно втрачають на Бахмутському напрямку від 50 до 100 людей, - Череватий
Російські війська щодня втрачають на Бахмутському напрямку понад 50 осіб. Стільки ж окупантів отримують поранення.
Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Тут можна приблизно сказати по динаміці, округлити, звичайно. В районі від 50 до 100 людей вони можуть втратити тільки на Бахмутському напрямку. Це тільки вбитими і стільки ж пораненими залежно від доби", - заявив речник.
Топ коментарі
+16 Олег Кущ #518923
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+12 Bobcat #501910
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+8 Валентина Саюн #523841
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воно саме знає, що все одно згорить від водяри/наркоти.
заможні/бандити/чінуши називають низовьіх орків - "грязь".
2 кг гречки и банку кильки в томате на 9 мая?