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"Пункти незламного піару" центральної влади: журналісти виявили бездумне витрачання грошей на пункти обігріву

пункт,незламності

"Пункти незламності" - не нова ідея, а просто гучна назва традиційних пунктів обігріву, які в Україні відкривали щозими. Але зараз "під ідею Банкової" місцева влада змушена витрачати великі кошти з місцевих бюджетів. До того ж реалізація цього проєкту супроводжується нецільовими витратами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у журналістському розслідуванні видання "Главком" під назвою "Пункти незламного піару. Що відбувається за кулісами гучної ініціативи президента".

"На перший погляд, ідея дійсно потрібна і актуальна. З одного боку, це - можливість для менш захищених людей, переселенців з окупованих територій, пережити надважку зиму у прийнятних умовах, із розумінням, що у критичний момент є місце, де вони можуть отримати допомогу. Та з іншого, по суті, нічого нового на Банковій не вигадали, щозими в Україні відкривались пункти обігріву, просто тоді для них не вигадали гучної назви. До того ж при реалізації цього проєкту спостерігаються перекоси, які ставлять під сумнів початкові добрі наміри", - йдеться у публікації.

Як розповів "Главкому" топпосадовець однієї з облдержадміністрацій на Заході країни, все фінансування повісили на місцеві бюджети, бізнес та волонтерів. Жодної спеціальної державної програми під це не передбачається. А за словами заступника мера одного з міст, далеко не всі вимоги Банкової щодо "пунктів незламності" економічно обґрунтовані.

Також читайте: Понад 900 підрозділів поліції працюють як "пункти незламності", - Монастирський

Також журналісти з’ясували, що Хмельницька ОДА планує витратити майже 80 тис. грн. на рекламу цих пунктів – 49,6 тис. грн. на брошури про них і 28,8 тис. грн. на банери.

Крім того, багато "пунктів незламності" заплановані там, де вони зовсім не потрібні.

"Важливо розмежовувати поняття піару та турботи за людей. Для чого організовувати пункти незламності у громадах, які за своєю суттю є звичайними селами? Хіба хтось у селі піде до школи грітися? Люди у власних домівках розпалять грубки та котли, які працюють без електроенергії, і переживуть холоди. При цьому на рівні центральної влади стоїть чітке завдання - відкривати "Пункти незламності" у таких громадах", - поскаржився один із заступників міського голови.

Автор: 

бюджет (2980) місцеві бюджети (287) пункт незламності (64)


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Топ коментарі
+90
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04.12.2022 14:44
+78
все що робить зільона влада - через сраку...
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04.12.2022 14:44
+61

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04.12.2022 14:53
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Що бачимо - пункти вiд п. - гарно, iншi- зрада. В чому зрада? Що в Хмельницькому пишуть брошури для iнформацii'?
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04.12.2022 19:47 Відповісти
Может в том, что для открытия пункта обогрева в Херсоне, для пиара Порошенко использует СВОИ деньги? Да и в Херсоне пункты обогрева реально нужны, потому как инфраструктуру быстро там восстановить никак не получится, в отличие от городов, которые находятся в глубоком тылу.
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04.12.2022 19:56 Відповісти
"Фонд Порошенка та ГО «Справа Громад» купили для херсонців дві печі для випікання хліба, необхідне обладнання та потужний генератор."
Пишуть, купили фонд П. та ГО.
.
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04.12.2022 20:02 Відповісти
И? Да у них такая схема работы. Вы перечисляете деньги в ГО "Справа громад" сумму, Порошенко эту сумму удваивает, волонтеры закупают то, что необходимо. И так уже давно. В чем проблема? Хотите разорить Порошенко? Перечисляйте больше в ГО "Справа громад" . А самое интересное, что у них нормальная система отчетности, да и техника чудным образом выходит дешевле, чем у того же Притулы. Чудеса, да и только!
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04.12.2022 20:06 Відповісти
Я продивився "главком голова публiкацii'. Не знайшов.
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04.12.2022 19:56 Відповісти
Значит, плохо искали. 3-я статья в топе публикаций. Как можно не заметить?
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04.12.2022 20:02 Відповісти
€ й у Херсонi.
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04.12.2022 19:17 Відповісти
Є. Не заперечую. Питаня СКІЛЬКИ і ЧИЇ? Від МЧС? Від Пороха?
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04.12.2022 19:53 Відповісти
В iтозi вiд Пороха. За iншi не знаю.
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04.12.2022 20:54 Відповісти
Велике мародерство від Зе, шоб вам у горлі застрягло,тварі зелені
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04.12.2022 16:25 Відповісти
Коли хтось із вас продовжує думати, що Ze прийшов до влади аби зробити життя пересічних громадян України кращим, просто подумайте над цим: баканов, гончарук, стєпанов, бенедиктова, таран, рябошапка, аваакян, шевченко, вітренко, мандєль та ще сотні інших "незамінних" зашкварених персонажів із зеленої команди, після своєї відставки одразу виїхали закордон і дуже себе непогано почувають там. Невже ви думаєте, що головний клоун країни після своєї відставки залишиться в Україні?! Ні! Він тут, як і ще тисячі із його опг, виключно заради того аби прібарахлітся, а потім з мільярдами на офшорних рахунках, сваліть у тепле і сонячне закордоння. Ні йому, ні його коМанді Україна і нахєр не потрібна, вони тут на гастролях по заробітку шаленого бабла на лохах, які їм поки що аплодують.
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04.12.2022 16:29 Відповісти
Совок, блін, незламний! В головах чиновників з Банкової... Хіба така влада потрібна українцям, та ще й під час смертельної війни?
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04.12.2022 17:13 Відповісти
Не знаю... У мене інколи складається враження, що наші чиновники спроможні жити 1000 років, що вони пережили "царя-батюшку", комуняк і зараз їм ніц не бракує...
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05.12.2022 00:28 Відповісти
ЗЕ - означає *****!!!
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04.12.2022 18:12 Відповісти
Главком що це назва ка&апська?
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04.12.2022 18:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wNZoLOllO5E 😡 КРОСИВЕ! ЯК ВАМ ТАКЕ ПРОПАГАНДИСТСЬКЕ ДНІЩЕ ВІД ЗЕЛEБОБИ? І коментарі теж доставляють
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04.12.2022 19:52 Відповісти
А хіба хтось сумнівався, що все закінчиться банальним розкраданням коштів або неефективними тратами? За скасоване розмитнення генераторів від Шмигаля чули? Кукіш бачили? Якщо ні то, коли заїдете з генератором на таможню, вам його покажуть.
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04.12.2022 22:15 Відповісти
Велике Крадівництво, Епізод 2.
Чому я не здивований?
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05.12.2022 00:25 Відповісти
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