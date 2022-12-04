Понад 51 тисячу воєнних злочинів задокументовано з початку повномасштабного вторгнення РФ
Офіс Генерального прокурора задокументував понад 51 тисячу воєнних злочинів проти України з початку повномасштабного вторгнення РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Офісу Генпрокурора.
Станом на 04 грудня 2022 року задокументовано:
- 51 161 воєнний злочин,
- 18 585 злочинів проти національної безпеки України.
За офіційними даними ювенальних прокурорів 1 295 дітей постраждали внаслідок збройного вторгнення рф в нашу державу, з них:
- 443 дитини загинули,
- 852 отримали поранення.
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