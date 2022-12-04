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Понад 51 тисячу воєнних злочинів задокументовано з початку повномасштабного вторгнення РФ

злочини,воєнні,ексгумація,вабля

Офіс Генерального прокурора задокументував понад 51 тисячу воєнних злочинів проти України з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Офісу Генпрокурора

Станом на 04 грудня 2022 року задокументовано:

  • 51 161 воєнний злочин,
  • 18 585 злочинів проти національної безпеки України.

За офіційними даними ювенальних прокурорів 1 295 дітей постраждали внаслідок збройного вторгнення рф в нашу державу, з них:

  • 443 дитини загинули,
  • 852 отримали поранення.

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Понад 51 тисячу воєнних злочинів задокументовано з початку повномасштабного вторгнення РФ 01

Автор: 

воєнні злочини (1851) Офіс Генпрокурора (3239)


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