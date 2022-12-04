Понад 51 тисячу воєнних злочинів задокументовано з початку повномасштабного вторгнення РФ

Офіс Генерального прокурора задокументував понад 51 тисячу воєнних злочинів проти України з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Офісу Генпрокурора.

Станом на 04 грудня 2022 року задокументовано:

51 161 воєнний злочин,

18 585 злочинів проти національної безпеки України.

За офіційними даними ювенальних прокурорів 1 295 дітей постраждали внаслідок збройного вторгнення рф в нашу державу, з них:

443 дитини загинули,

852 отримали поранення.

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