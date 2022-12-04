ОПЕК+ не змінюватиме видобуток через встановлення порогу цін для російської нафти
Представники країн ОПЕК+ вирішили не змінювати параметри видобутку нафти після того, як ЄС та країни Великої сімки (G7) встановили поріг цін на російську нафту на рівні $60 за барель.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.
На попередньому засіданні країни ОПЕК+ домовились зменшити видобуток на 2 млн барелів на добу. Саудівська Аравія та її партнери розглядали можливість додаткового скорочення, але поки що від такого кроку відмовились.
Рішення ОПЕК+ дозволить картелю оцінити вплив на світовий ринок механізму обмеження цін та перспективи попиту на нафту в Китаї.
Наступне засідання міністрів ОПЕК+ заплановане на 4 червня, пише Bloomberg, але вони можуть домовитися і про більш ранню дату. Моніторинговий комітет, який стежить за дотриманням квот, знову збереться 1 лютого.
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Увеличение выработки- к снижению цены.
Но опег не захотело увеличивать/ снижать, а даже снизил-увеличил цену,
что есть подыгрывание Кремлю.
Если цена на нефть будет высокой, то кацапская нефть будет легче пробоваться за 59-60$. То есть не нарушая санкции рф будет гарантировано и законно пополнять валюту.
Бюджет Путина рассчитан так, что граничная минимальная цена для его стабильной работы есть… $60