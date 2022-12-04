ОПЕК+ не змінюватиме видобуток через встановлення порогу цін для російської нафти

Представники країн ОПЕК+ вирішили не змінювати параметри видобутку нафти після того, як ЄС та країни Великої сімки (G7) встановили поріг цін на російську нафту на рівні $60 за барель.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

На попередньому засіданні країни ОПЕК+ домовились зменшити видобуток на 2 млн барелів на добу. Саудівська Аравія та її партнери розглядали можливість додаткового скорочення, але поки що від такого кроку відмовились.

Рішення ОПЕК+ дозволить картелю оцінити вплив на світовий ринок механізму обмеження цін та перспективи попиту на нафту в Китаї.

Наступне засідання міністрів ОПЕК+ заплановане на 4 червня, пише Bloomberg, але вони можуть домовитися і про більш ранню дату. Моніторинговий комітет, який стежить за дотриманням квот, знову збереться 1 лютого.

Також читайте: Росія не прийме граничної ціни на нафту, - Пєсков