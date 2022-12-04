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ОПЕК+ не змінюватиме видобуток через встановлення порогу цін для російської нафти

нафта

Представники країн ОПЕК+ вирішили не змінювати параметри видобутку нафти після того, як ЄС та країни Великої сімки (G7) встановили поріг цін на російську нафту на рівні $60 за барель.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

На попередньому засіданні країни ОПЕК+ домовились зменшити видобуток на 2 млн барелів на добу. Саудівська Аравія та її партнери розглядали можливість додаткового скорочення, але поки що від такого кроку відмовились.

Рішення ОПЕК+ дозволить картелю оцінити вплив на світовий ринок механізму обмеження цін та перспективи попиту на нафту в Китаї.

Наступне засідання міністрів ОПЕК+ заплановане на 4 червня, пише Bloomberg, але вони можуть домовитися і про більш ранню дату. Моніторинговий комітет, який стежить за дотриманням квот, знову збереться 1 лютого.

Також читайте: Росія не прийме граничної ціни на нафту, - Пєсков

Автор: 

нафта (5487) ОПЕК (461)


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Це називається піх#й!
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04.12.2022 15:57 Відповісти
Це добре.
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04.12.2022 16:14 Відповісти
Нам тоже нужно засеивать поля зерном в зависимости от цен на нефть. А то нефтяные твари сговорившись задирают цены на нефть как им вздумается а мы зерно задурно продаем хотя цена зерна на 50% зависит от стоимости топлива
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04.12.2022 16:20 Відповісти
"Ви можете не "засеивать" зовсім. Ціна на вільному ринку залежить від попиту та пропозиції. Не будете засівати ви, засіє Канада , Сша чи інші країни. Ну і головне, сіють , жнуть приватні компанії, думаю що вони не потребують ваших порад від слова ЗОВСІМ. це бізнес. Купіть собі 1000 га полів і не сійте на них нічого.
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04.12.2022 22:02 Відповісти
З цих 60 кацапи мають половину віддавати на репарації. Так і буде.
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04.12.2022 16:40 Відповісти
Уменьшение картелем добычи нефти ведёт к повышению цены.

Увеличение выработки- к снижению цены.

Но опег не захотело увеличивать/ снижать, а даже снизил-увеличил цену,
что есть подыгрывание Кремлю.

Если цена на нефть будет высокой, то кацапская нефть будет легче пробоваться за 59-60$. То есть не нарушая санкции рф будет гарантировано и законно пополнять валюту.

Бюджет Путина рассчитан так, что граничная минимальная цена для его стабильной работы есть… $60
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04.12.2022 16:59 Відповісти
Ринок треба завалити нафтою, а не скорочувати ії видобуток. Тоді і ціни а нафту впадуть, але якимось п*дарасам треба шоб бензин і дизель були недешеві.
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04.12.2022 17:44 Відповісти
 
 