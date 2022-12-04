Скромно й зі згадкою про "героїв": Кремль розповів, як росіяни мають святкувати Новий рік, - ЗМІ
Кремль надіслав місцевій владі в РФ та керівництву держкомпаній рекомендації щодо проведення новорічних заходів. Радять "проявити стриманість у витратах" і згадувати "героїзм" тих, хто воює в Україні.
Про це пише російське видання РБК, повідомляє Цензор.НЕТ.
Кремль рекомендує встановити й урочисто відкрити новорічні ялинки на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Зробити це мають російські регіони, які "несуть шефство" над окремими окупованими територіями України.
Під час організації дитячих свят центральна влада рекомендує передбачити "згадування героїзму захисників Вітчизни, можливість від імені дитини надіслати привітання".
Під час святкування для дорослих Кремль радить проявити стриманість у видатках. Місцева влада має привітати з Новим роком "родини учасників СВО з дітьми", а також поранених у шпиталях.
На новорічних ярмарках, згідно рекомендацій, потрібно розташувати стенди "Все для перемоги", де кожен зможе "зробити внесок у забезпечення потреб військовослужбовців".
Також рекомендується сформувати агітбригади (включно з Дідами Морозами та Снігуроньками), щоб привітати російських військових на території України.
Під час формування концертних програм регіонам і телеканалам пропонується підтримати артистів "патріотичного спрямування", серед них "Город 312", Поліна Гагаріна, Олег і Родіон Газманови, Вікторія Дейнеко, Лариса Доліна, Ярослав Дронов (Shaman), співачка Зара, група "Земляне", Григорій Лепс, Денис Майданов, Олександр Маршал, Стас П'єха, Микола Расторгуєв, Олександр Ф. Скляр, Гарік Сукачов, Вадим Самойлов, Світлана Сурганова, Юлія Чичеріна, Uma2rmaH.
На центральних площах російських міст рекомендується встановити телестудії "для запису привітання учасникам війни".
Держкомпаніям, зокрема, радять відмовитися "від масштабних дорогих свят і витратних розваг".
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кое-то может не дожить
Впрочем, дарагие рассеяне, вот моё вам пожелание:
Пусть в каждой семье появится новенькая лада-малина
приятного черного гробового цвета!
Під виття цього фарбованого глиста з його "Я русский"
Послухав, так русскіх навіть ми не опускаємо, як отой шаман
Один каже:
Слушайте мужики! А ведь у «хахлов» Рождество сегодня! Им волонтёры точно жрачки навезли! Давайте гонца к ним зашлём - пусть поделятся! Ты вот «местный»! Хахляцкий язык знаєш Иди а то неохота з голоду дохнуть! Мужики! Да вы что?! Они ж меня порвут! Не сцы! Они на ождество добрые! Зайдёшь в блиндаж и сразу с порога как они здравствуются в этот день: «Христос нараждается!» Так они тебе и хлеба, и сала, и вареников, и горилки дадут! Иди! А то ногу прострелим!
Пішов День нема, два, три На четвертий приповзає - голодний, оброслий , обмерзлий!
- Ты где лазил?! Где жрачка хахляцкая?!!!
-Да ну вас с вашей жрачкой! Еле убежал!Зашёл в блиндаж: сидят хахлы красномордые , за столом, в «вышыванках» Столы от еды ломятся Я сразу с порога: «Христос нараждается!» А они мне в ответ: «Славимо його!»
- Ну и что?!!!
- Что, что… Хрен они меня славили!
Їм же все одно, вони з водкой як одружені - "і в радості, і в пєчалі" вірні оде одному 😂
Когда всё плохо - от горя…
Когда всё хорошо - от радости…
Когда всё нормально - от скуки…
Папа перебрал. Стоит на коленях, уткнувшись в унитаз головой. Дочка (3 года), подглядывая на его, шепчет: - Папа, ты не правильно какаешь!
Достоевщина какая-то 😂
z...lupa и v..gina
Символы нового года в росеи
Редкий пид...рас оказался.
Когдато нравился.
Еще в 14 году.
Немогу слушать.
Только Кино (Цой) оставил и Машину времени.
Праздновать тихо, не чокаясь 😂
- Давай!
- Не могу - у меня муж умер
- Ну что же - тогда мы будем медленно и очень печально.."
А вони зараз, скоріш за все, за наказом "можем павтаріть".
Імітують второй майський оргазм з дідами на палках, уроди!
И в Крыму, и в Донбассе.
Елегантно його перев'язали, по-празднічному 😂
Да, и о вдовах позаботьтесь - каждой по ладе-малине с ашотом!
1. Сделать вид что маленькая страна всерьез готовится напасть на огромную ядерную;
2. Ввести в нее войска чтобы кого-то там освободить;
3. Получить от освобождаемых по щщам и не просто по щщам, а именно методично;
4. Приехать домой по частям, вообще не приехать, или если уж очень везучий приехать без какой-либо запчасти.
ЧТО ЗДЕСЬ ГЕРОИЧЕСКОГО ?
Нормальный человек бы промолчал, что получил пязды от девушки которую собирался изнасиловать.
пробивание днарытье могилы дальше в ад.
ГОТУЙТЕСЯ - ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ Зе ОБОВЯЗКОВО ЗАПРОСИТЬ ЇХ В КИЇВ
Интересно, сколько "Дедов Мороз" и "Снегурочек" успеют утилизировать в период между 1-ым и 7-ым января?
- Ну : Святий Миколай приходить сам і тверезий А Дід Мороз - п"яний як чіп і з якимось курвом!