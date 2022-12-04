Скромно й зі згадкою про "героїв": Кремль розповів, як росіяни мають святкувати Новий рік, - ЗМІ

Кремль надіслав місцевій владі в РФ та керівництву держкомпаній рекомендації щодо проведення новорічних заходів. Радять "проявити стриманість у витратах" і згадувати "героїзм" тих, хто воює в Україні.

Про це пише російське видання РБК, повідомляє Цензор.НЕТ.

Кремль рекомендує встановити й урочисто відкрити новорічні ялинки на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Зробити це мають російські регіони, які "несуть шефство" над окремими окупованими територіями України.

Під час організації дитячих свят центральна влада рекомендує передбачити "згадування героїзму захисників Вітчизни, можливість від імені дитини надіслати привітання".

Читайте: Головна новорічна ялинка в Києві буде без підсвічування, - Yasno

Під час святкування для дорослих Кремль радить проявити стриманість у видатках. Місцева влада має привітати з Новим роком "родини учасників СВО з дітьми", а також поранених у шпиталях.

На новорічних ярмарках, згідно рекомендацій, потрібно розташувати стенди "Все для перемоги", де кожен зможе "зробити внесок у забезпечення потреб військовослужбовців".

Також рекомендується сформувати агітбригади (включно з Дідами Морозами та Снігуроньками), щоб привітати російських військових на території України.

Також читайте: Новорічну ялинку в Харкові поставлять в метро

Під час формування концертних програм регіонам і телеканалам пропонується підтримати артистів "патріотичного спрямування", серед них "Город 312", Поліна Гагаріна, Олег і Родіон Газманови, Вікторія Дейнеко, Лариса Доліна, Ярослав Дронов (Shaman), співачка Зара, група "Земляне", Григорій Лепс, Денис Майданов, Олександр Маршал, Стас П'єха, Микола Расторгуєв, Олександр Ф. Скляр, Гарік Сукачов, Вадим Самойлов, Світлана Сурганова, Юлія Чичеріна, Uma2rmaH.

На центральних площах російських міст рекомендується встановити телестудії "для запису привітання учасникам війни".

Також читайте: 74% росіян підтримують дії своїх військових в Україні, при цьому 53% виступають за мирні переговори, - опитування "Левада-центру". ІНФОГРАФІКА

Держкомпаніям, зокрема, радять відмовитися "від масштабних дорогих свят і витратних розваг".