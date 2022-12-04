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Скромно й зі згадкою про "героїв": Кремль розповів, як росіяни мають святкувати Новий рік, - ЗМІ

путін

Кремль надіслав місцевій владі в РФ та керівництву держкомпаній рекомендації щодо проведення новорічних заходів. Радять "проявити стриманість у витратах" і згадувати "героїзм" тих, хто воює в Україні.

Про це пише російське видання РБК, повідомляє Цензор.НЕТ.

Кремль рекомендує встановити й урочисто відкрити новорічні ялинки на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Зробити це мають російські регіони, які "несуть шефство" над окремими окупованими територіями України.

Під час організації дитячих свят центральна влада рекомендує передбачити "згадування героїзму захисників Вітчизни, можливість від імені дитини надіслати привітання".

Читайте: Головна новорічна ялинка в Києві буде без підсвічування, - Yasno

Під час святкування для дорослих Кремль радить проявити стриманість у видатках. Місцева влада має привітати з Новим роком "родини учасників СВО з дітьми", а також поранених у шпиталях.

На новорічних ярмарках, згідно рекомендацій, потрібно розташувати стенди "Все для перемоги", де кожен зможе "зробити внесок у забезпечення потреб військовослужбовців".

Також рекомендується сформувати агітбригади (включно з Дідами Морозами та Снігуроньками), щоб привітати російських військових на території України.

Також читайте: Новорічну ялинку в Харкові поставлять в метро

Під час формування концертних програм регіонам і телеканалам пропонується підтримати артистів "патріотичного спрямування", серед них "Город 312", Поліна Гагаріна, Олег і Родіон Газманови, Вікторія Дейнеко, Лариса Доліна, Ярослав Дронов (Shaman), співачка Зара, група "Земляне", Григорій Лепс, Денис Майданов, Олександр Маршал, Стас П'єха, Микола Расторгуєв, Олександр Ф. Скляр, Гарік Сукачов, Вадим Самойлов, Світлана Сурганова, Юлія Чичеріна, Uma2rmaH.

На центральних площах російських міст рекомендується встановити телестудії "для запису привітання учасникам війни".

Також читайте: 74% росіян підтримують дії своїх військових в Україні, при цьому 53% виступають за мирні переговори, - опитування "Левада-центру". ІНФОГРАФІКА

Держкомпаніям, зокрема, радять відмовитися "від масштабних дорогих свят і витратних розваг".

Автор: 

Новий рік (551) росія (64935)


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Топ коментарі
+41
Чтоб эта проклятая нация сатаны праздновала новый год и другие праздники под обстрелами, бомбежками, без света, без газа, без воды, без еды, Чтоб эти выб@лядки жрали трупы друг-друга. Чтоб они , козлиное племя, были прокляты. Аминь.
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04.12.2022 15:55
+29
А в північ застрелитися кожному раісянину
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04.12.2022 15:51
+23
*опівночі🙈
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04.12.2022 15:53
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А в північ застрелитися кожному раісянину
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04.12.2022 15:51 Відповісти
*опівночі🙈
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04.12.2022 15:53 Відповісти
Шампанское пить не чокаясь и не загадывать пожеланий -
кое-то может не дожить

Впрочем, дарагие рассеяне, вот моё вам пожелание:
Пусть в каждой семье появится новенькая лада-малина

приятного черного гробового цвета!
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04.12.2022 16:01 Відповісти
Не "Шампанское", а "Шаманское".
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04.12.2022 16:44 Відповісти
Эт точно!
Під виття цього фарбованого глиста з його "Я русский"
Послухав, так русскіх навіть ми не опускаємо, як отой шаман
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04.12.2022 17:07 Відповісти
Правильно! Тому що вранці 1 січня пить не можна - день народження Бандери!
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04.12.2022 16:04 Відповісти
И моей тещи. ***..
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04.12.2022 16:34 Відповісти
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04.12.2022 20:08 Відповісти
Сидять на Донбасі ,в окопах, «іхтамнєти» Злі, бо голодні і холодні Знову продукти і одяг не довезли - розікрали ще в Росії А завезти пообіцяли тільки на Новий Рік

Один каже:
Слушайте мужики! А ведь у «хахлов» Рождество сегодня! Им волонтёры точно жрачки навезли! Давайте гонца к ним зашлём - пусть поделятся! Ты вот «местный»! Хахляцкий язык знаєш Иди а то неохота з голоду дохнуть! Мужики! Да вы что?! Они ж меня порвут! Не сцы! Они на ождество добрые! Зайдёшь в блиндаж и сразу с порога как они здравствуются в этот день: «Христос нараждается!» Так они тебе и хлеба, и сала, и вареников, и горилки дадут! Иди! А то ногу прострелим!

Пішов День нема, два, три На четвертий приповзає - голодний, оброслий , обмерзлий!

- Ты где лазил?! Где жрачка хахляцкая?!!!

-Да ну вас с вашей жрачкой! Еле убежал!Зашёл в блиндаж: сидят хахлы красномордые , за столом, в «вышыванках» Столы от еды ломятся Я сразу с порога: «Христос нараждается!» А они мне в ответ: «Славимо його!»

- Ну и что?!!!

- Что, что Хрен они меня славили!

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04.12.2022 21:41 Відповісти
Шо, навіть похмелитись не наливає?
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04.12.2022 20:49 Відповісти
Я практически не употребляю алкоголь. Для сисадмина нужны трезвые мозги.
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04.12.2022 21:00 Відповісти
Вот что такое невезёт. Тёща и вискаря нельзя
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04.12.2022 21:55 Відповісти
Селям, Яре, а з горя кацапам можна піть горькую з нагоди дня народження пана Степана? 😂

Їм же все одно, вони з водкой як одружені - "і в радості, і в пєчалі" вірні оде одному 😂
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04.12.2022 16:39 Відповісти
Русский человек пьёт в трёх случаях:

Когда всё плохо - от горя…

Когда всё хорошо - от радости…

Когда всё нормально - от скуки…
Папа перебрал. Стоит на коленях, уткнувшись в унитаз головой. Дочка (3 года), подглядывая на его, шепчет: - Папа, ты не правильно какаешь!
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04.12.2022 16:43 Відповісти
Вот она, российская многозадачность. 😆
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04.12.2022 17:03 Відповісти
Ох эти китайцы, ох эти китайцы!
Достоевщина какая-то 😂
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04.12.2022 17:09 Відповісти
👍🤣
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04.12.2022 18:33 Відповісти
Та хоч в північ, а хоч опівночі! Головне, щоб не промазали, коли стрілятимуться!
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04.12.2022 17:44 Відповісти
Влучна пропозиція, треба її їм донести ))
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04.12.2022 15:57 Відповісти
Опівночі. "Північ" - суміш півня і грінвіча
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04.12.2022 17:07 Відповісти
Z и V
z...lupa и v..gina
Символы нового года в росеи
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04.12.2022 15:54 Відповісти
Гарік ********, що, теж **** зсучився?👿
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04.12.2022 16:06 Відповісти
Еще как.
Редкий пид...рас оказался.
Когдато нравился.
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04.12.2022 16:07 Відповісти
Мені теж, тепер буду слухати його пісні, але бєз слов та пики 😕
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04.12.2022 16:10 Відповісти
Вот так вот: кожен "хароший русский" - ****- чьов
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04.12.2022 16:12 Відповісти
А я немогу. Удалил с диска все руское. Музыку, фильмы. Все.
Еще в 14 году.
Немогу слушать.
Только Кино (Цой) оставил и Машину времени.
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04.12.2022 16:16 Відповісти
Я теж, залишив лише Юру Шевчука з ДДТ - чи не єдина порядна відома людина в рашці
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04.12.2022 16:43 Відповісти
Не единственный, но их действительно мало. И старой гвардии помимо Шевчука так и остались нормальными Макар, БГ, Ногу Свело (хотя Макса старым вроде как назвать и язык не поворачивается). Из новых Нойз, Элизиум, Оксимирон, из совсем молодых - Порнофильмы. Большая часть из перечисленных уже в паРаше не проживают. А оставшихся в ближайшее время либо выдавят из страны, либо посадят, либо заставят замолчать.
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04.12.2022 19:35 Відповісти
Я теж, ще з 14 року, все видалив на@уй і не шкодую.
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04.12.2022 17:19 Відповісти
Чтоб эта проклятая нация сатаны праздновала новый год и другие праздники под обстрелами, бомбежками, без света, без газа, без воды, без еды, Чтоб эти выб@лядки жрали трупы друг-друга. Чтоб они , козлиное племя, были прокляты. Аминь.
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04.12.2022 15:55 Відповісти
Ого. Я бы в Библию записал. Хай будет.
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04.12.2022 16:01 Відповісти
Нічого собі! До таких побажань і я приєднуюсь
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04.12.2022 16:57 Відповісти
Не ображайте Сатану!
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04.12.2022 17:15 Відповісти
ИншаЛлах !!!
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04.12.2022 18:34 Відповісти
Машаллах!
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04.12.2022 20:13 Відповісти
они с ума сошли. как 2 недели праздников можно отметить скромно. тем более поминать "героев"
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04.12.2022 15:55 Відповісти
вот два тижні і будуть гулять на помінках
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04.12.2022 16:02 Відповісти
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04.12.2022 16:58 Відповісти
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04.12.2022 15:58 Відповісти
"Всенародные торжества скорбь и другие проявления общественного мнения должны быть чётко организованными... Скорбящие и радующиеся без соответствующего распоряжения - смутьяны и экстремисты...". (Путь Ин, "Цитатник. Избранные высказывания")
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04.12.2022 15:59 Відповісти
Це не територія а суцільний мазохізм. Самі приперлися туди,куди їх не звали-самі в результаті цього тепер замість свята будуть за своїми покійниками тужити та вити. Треш.
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04.12.2022 16:00 Відповісти
Героі по вбивстві людеи в Украіні .
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04.12.2022 16:01 Відповісти
Как в том анекдоте - "Медленно и очень печально..")))
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04.12.2022 16:03 Відповісти
Шо за анекдот? В студию.
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04.12.2022 16:09 Відповісти
Та жінка каже коханцю, шо сьогодні вона "не може", мовляв її чоловік раптом помер. А коханець відповідає, що добре її розуміє, тому "давай мєдленно і очень печально"..
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04.12.2022 16:14 Відповісти
Клас какой! От ДЯКУЮ! Поржал....
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04.12.2022 16:26 Відповісти
+100!

Праздновать тихо, не чокаясь 😂
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04.12.2022 16:45 Відповісти
" Приходит мужик к любовнице
- Давай!
- Не могу - у меня муж умер
- Ну что же - тогда мы будем медленно и очень печально.."
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04.12.2022 16:29 Відповісти
мабуть гарний анекдот про рашку? 😂
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04.12.2022 16:09 Відповісти
"хєрої" на росії - це пєтухі із банди вагнера-прігожина?!
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04.12.2022 16:05 Відповісти
"новый год за 3 дня" ))) никаких больше "до рождества", "старого нового года" или вообще "до крещения" ))))
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04.12.2022 16:17 Відповісти
щось це мені нагадує часи сводепу.
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04.12.2022 16:29 Відповісти
Та ні, звиняйте, пожив при совдепі - не пам'ятаю такого. Можливо під час Другої світової було.

А вони зараз, скоріш за все, за наказом "можем павтаріть".

Імітують второй майський оргазм з дідами на палках, уроди!
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04.12.2022 16:52 Відповісти
при совдепии 2 января на роботу и всё ......
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05.12.2022 03:38 Відповісти
Я не понял , а шо за слово воевал , войны вроде бы как нет ,есть спец операция , т.е. спец оперировал. короче за хирурга , и кстати где он , на каких фронтах дрожит
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04.12.2022 16:30 Відповісти
Дрочит
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04.12.2022 16:31 Відповісти
...как никогда раньше: ручонки ходуном ходят від подвійного мандражу - холоду та укропської арти😂
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04.12.2022 16:56 Відповісти
Правильно. Какоей веселье ели на рашке все мужики пошли на утилизацию. Будут все на дедушку Пу дрочить который из бункера будет рассказывать сказки
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04.12.2022 16:38 Відповісти
Единственное, в чём пусть не сомневаются - будут мощные фейерверки.
И в Крыму, и в Донбассе.
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04.12.2022 16:46 Відповісти
Та ну! Кацапи як завжди понапиваються в хлам і будуть жерти якийсь харч-фальсифікат як в останній раз - до завороту кишок і реанімації. Декілька тисяч кацапів згорять від горілки, отруяться і загинуть в пяних бійках, що нас повністю влаштовує. Хай "гуляють"...
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04.12.2022 16:48 Відповісти
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04.12.2022 17:58 Відповісти
Це він вже в скорій?
Елегантно його перев'язали, по-празднічному 😂
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04.12.2022 18:34 Відповісти
Херасє, снігурочка )))
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04.12.2022 20:34 Відповісти
Рекомендации по встрече нового года занимают второе место. Первое место пока уверенно держит раздача чукчам снега.
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04.12.2022 16:50 Відповісти
Шаманские юрты опускаются на третье
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04.12.2022 16:51 Відповісти
"Лед якутам, трава бурятам!"
Да, и о вдовах позаботьтесь - каждой по ладе-малине с ашотом!
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04.12.2022 17:00 Відповісти
Zalet, аналогично , оставил только Рахманинова ,Чайковского и Дворжика
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04.12.2022 16:54 Відповісти
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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04.12.2022 16:55 Відповісти
Единственное, я реально не могу понять, а кто же теперь будет ***** руских баб под НГ , срочно надо завозить дилдо, али экспрес озолотится , ну если, мир ,ещё принимают к расчётам
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04.12.2022 16:58 Відповісти
Мда, с второй волной мобилизации - ашотов для вдов чмобиков первой волны, аленевод как всегда прощелкал, или ... украл😂
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04.12.2022 17:04 Відповісти
Ашоты и варжапеты с карапетянами давно рванули в Иреванское ханство.Ведь только им Кремль сделал двойные гражданства.Но об этом тв России не говорят,что сотни тысяч россиян(???), прилетевшие туда-это все айкануши и сирануши с запасными гражданствами.ЧТОБ ДУРИТЬ РУССКИХ И ПОСЫЛАТЬ ИХ НА БОЙНЮ В УКРАИНУ, А САМИ ВСЕГДА ГРАБЯТ РОССИЮ.
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04.12.2022 17:18 Відповісти
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04.12.2022 18:37 Відповісти
Все будет хорошё !
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04.12.2022 18:48 Відповісти
Я твой маладой жена шатал-шатал, перевернул и апять шатал. )))
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04.12.2022 20:36 Відповісти
Тю, а китайці кудись на раZZії поділись? Чи у них женилки пропали?
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04.12.2022 23:09 Відповісти
Хай святкують скромно: в сибірській холодній печері, в кривому гробу і рваних тапочках
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04.12.2022 17:03 Відповісти
Никогда еще в России не было такого испоганенного Нового года.Спасибо партии и лично.
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04.12.2022 17:07 Відповісти
Так а "героїв" вони забирати думають, чи так і будуть гнити в українських полях?
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04.12.2022 17:08 Відповісти
Я шота не понял ...

1. Сделать вид что маленькая страна всерьез готовится напасть на огромную ядерную;

2. Ввести в нее войска чтобы кого-то там освободить;

3. Получить от освобождаемых по щщам и не просто по щщам, а именно методично;

4. Приехать домой по частям, вообще не приехать, или если уж очень везучий приехать без какой-либо запчасти.

ЧТО ЗДЕСЬ ГЕРОИЧЕСКОГО ?

Нормальный человек бы промолчал, что получил пязды от девушки которую собирался изнасиловать.
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04.12.2022 17:13 Відповісти
Нормальна людина взагалі не має намірів стосовно згвалтування когось...
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04.12.2022 18:03 Відповісти
Щоб ви там всі повиздихали у Новому році, а на новорічному столі було вдосталь ягеля та жолудей, наостанок ...
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04.12.2022 17:15 Відповісти
Страна 404 движется к своему логическому концу
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04.12.2022 17:18 Відповісти
бажаю всім кислобздіям животворної евтаназії на новий рік.
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04.12.2022 17:19 Відповісти
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04.12.2022 17:46 Відповісти
наверное будет очередной треш и пробивание дна рытье могилы дальше в ад.
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04.12.2022 18:11 Відповісти
Город 312", Поліна Гагаріна, Олег і Родіон Газманови, Вікторія Дейнеко, Лариса Доліна, Ярослав Дронов (Shaman), співачка Зара, група "Земляне", Григорій Лепс, Денис Майданов, Олександр Маршал, Стас П'єха, Микола Расторгуєв, Олександр Ф. Скляр, Гарік *******, Вадим Самойлов, Світлана Сурганова, Юлія Чичеріна, Uma2rmaH. Джерело:
ГОТУЙТЕСЯ - ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ Зе ОБОВЯЗКОВО ЗАПРОСИТЬ ЇХ В КИЇВ
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04.12.2022 18:15 Відповісти
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04.12.2022 18:25 Відповісти
Ага і починати думати про Гаагу та репарації
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04.12.2022 18:26 Відповісти
"Также рекомендуется сформировать агитбригады (включая Дедов Морозов и Снегурочек), чтобы поздравить российских военных на территории Украины".

Интересно, сколько "Дедов Мороз" и "Снегурочек" успеют утилизировать в период между 1-ым и 7-ым января?
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04.12.2022 18:36 Відповісти
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04.12.2022 18:39 Відповісти
- Діду! А чим святий Миколай відрізняється від Діда Мороза?
- Ну : Святий Миколай приходить сам і тверезий А Дід Мороз - п"яний як чіп і з якимось курвом!
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04.12.2022 20:36 Відповісти
а танець маленьких лебедей не хочите посоухать ублюдки
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04.12.2022 18:38 Відповісти
Желаю всем кацарылым, включая ихних самок вместе с ихними вышкребками попасть на концерт хора имени александрова и йоси кабздона ещё до наступления новогодних праздников! Кацапы, где ваш патриотизьм? Все на концерт!
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04.12.2022 18:53 Відповісти
Якраз на цю тему є https://mrakopedia.net/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 гарне оповідання .
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04.12.2022 19:51 Відповісти
Хочу на новый год по всем российским канала Лебединое озеро.
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04.12.2022 20:17 Відповісти
Ніколи не розумів батьків Снігурочки, які відпустили її кудись на всю ніч з підвипившим дідуганом.
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04.12.2022 20:40 Відповісти
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04.12.2022 20:53 Відповісти
 
 