За тиждень росіяни випустили з окупованих територій лише 311 осіб, - Федоров

За тиждень із захоплених частин 4-х областей до Запоріжжя рашисти випустили всього 311 людей. Ще тисячі чекають своєї черги.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожного дня жителі поки що окупованих територій Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей намагаються виїхати на підконтрольну Україні територію. Окрім погіршення погодних умов проїзд через Василівку ускладнюють самі окупанти", - йдеться в повідомленні.

Федоров зазначив, що вже понад тиждень ворог не випускає з окупації чоловіків. Крім того, окупанти змушують цивільних чекати до місяця, щоб написати заяву на отримання перепустки для виїзду. Проте навіть їхня перепустка не гарантує проїзд через їхні ж блокпости.

"Вчора людей, які попередньо отримали перепустки для виїзду до Запоріжжя, на першому російському блок-пості розвернули назад. Аргумент - відтепер у рашистів вихідний не тільки в неділю, а і в суботу", - зазначив міський голова Мелітополя.

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