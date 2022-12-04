Прокуратура Євросоюзу готова розслідувати справи, пов’язані з обходом санкцій, - генпрокурор ЄС Ковеші

Прокуратура Європейського Союзу (EPPO) готова розпочати боротьбу з тими, хто намагається обійти санкції, запроваджені проти РФ.

Про це заявила генеральний прокурор ЄС Лаура Ковеші, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Прокуратура Європейського Союзу, яка функціонує вже трохи більше року, здатна впоратися з порушниками санкцій. ЄС поступово рухається до визнання таких порушень кримінальним злочином і надання прокуратурі повноважень переслідувати порушників. Ми, безумовно, готові і можемо це зробити. Одним з імовірних злочинів, пов’язаних із порушенням санкцій, є контрабанда, і ми вже можемо це розслідувати", - сказала Ковеші.

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За її словами, відомство могло б "почати вже сьогодні, якби мало правові інструменти".

Наразі ЄС заморозив близько 18,9 мільярда євро активів, що належать російським фізичним і юридичним особам, які потрапили під санкції після розв’язаної рф війни проти України.

Ковеші була однією з перших високопосадовців ЄС, хто відвідав Україну після російського вторгнення, та підписала угоду з українською стороною щодо обміну інформацією про ймовірні випадки шахрайства з фондами ЄС в Україні.

"Ми маємо досить міцний контакт з українським Офісом Генерального прокурора і з нетерпінням чекаємо розширення повноважень EPPO, щоб тісніше співпрацювати з колегами в Києві", - сказала генпрокурор ЄС.