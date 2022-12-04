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Новини Санкції проти Росії
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Прокуратура Євросоюзу готова розслідувати справи, пов’язані з обходом санкцій, - генпрокурор ЄС Ковеші

єс

Прокуратура Європейського Союзу (EPPO) готова розпочати боротьбу з тими, хто намагається обійти санкції, запроваджені проти РФ.

Про це заявила генеральний прокурор ЄС Лаура Ковеші, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Прокуратура Європейського Союзу, яка функціонує вже трохи більше року, здатна впоратися з порушниками санкцій. ЄС поступово рухається до визнання таких порушень кримінальним злочином і надання прокуратурі повноважень переслідувати порушників. Ми, безумовно, готові і можемо це зробити. Одним з імовірних злочинів, пов’язаних із порушенням санкцій, є контрабанда, і ми вже можемо це розслідувати", - сказала Ковеші.

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За її словами, відомство могло б "почати вже сьогодні, якби мало правові інструменти".

Наразі ЄС заморозив близько 18,9 мільярда євро активів, що належать російським фізичним і юридичним особам, які потрапили під санкції після розв’язаної рф війни проти України.

Ковеші була однією з перших високопосадовців ЄС, хто відвідав Україну після російського вторгнення, та підписала угоду з українською стороною щодо обміну інформацією про ймовірні випадки шахрайства з фондами ЄС в Україні.

"Ми маємо досить міцний контакт з українським Офісом Генерального прокурора і з нетерпінням чекаємо розширення повноважень EPPO, щоб тісніше співпрацювати з колегами в Києві", - сказала генпрокурор ЄС.

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Что там с посольствами путинлэнда? Уже взорвали сами свои посольства что бы проблеять" сматрите, украинци сделали тоже, что и мы."
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04.12.2022 16:54 Відповісти
Совет года, путэн работает на телевидение для своего плебса, значит будет делать то что сможет впарить своим "подписчикам". Думаю, так как ЗСУ не обстреливает рфию, то Дон Путен даст команду это сделать, что бы народ за идею боролся, только думается мне что ему народ не верит на самом деле. Сервантес, наших дней, Дон Кихот 2 пожалуйсто.
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04.12.2022 16:57 Відповісти
Готовы? Так начинайте!
Почти год война идет, а ни одного дела нет.

Где результаты?
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04.12.2022 17:31 Відповісти
 
 