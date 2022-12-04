УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8730 відвідувачів онлайн
Новини Війна
15 662 35

У морпіха не було пів голови: лікар-доброволець Кубряк під обстрілами провів операцію на відкритому мозку захиснику Маріуполя

павло,самбур

Ніхто з медиків не може пояснити, як куля, що пройшла через весь мозок навиліт, не зачепила важливих нервових центрів.

Нейрохірург Дмитро Кубряк без нейрохірургічних інструментів і під обстрілами провів операцію на відкритому мозку морпіху Павлу Самбуру в бункері заводу Ілліча в Маріуполі. А потім для обох був полон і звільнення. Вони шукали один одного, аби зустрітися. Дмитро, аби дізнатися про стан чоловіка, Павло, аби подякувати за врятоване життя, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Дмитро Кубряк після полону не може натішитися відчуттям свободи. Пекельні тижні на заводі імені Ілліча, потім понад 5 місяців полону. Він був одним з небагатьох лікарів дніпровського військового шпиталю, які на початку війни погодилися поїхати добровольцями до оточеного Маріуполя. 2 лікарів і 2 анестезіологи з Дніпра полетіли на гвинтокрилі 1 квітня. Потім ці вертолітні рейди з військовими та боєкомплектом на підмогу захисникам Маріуполя назвуть "польотами у безсмертя".

Він потрапив на завод Ілліча. В бункері був імпровізований шпиталь і 300 поранених військових. Через його руки пройшла сотня поранених. Найстрашніше з цього досвіду, каже Дмитро, це те, що доводилося сортувати поранених. Через брак рук лікарі обирали, кого рятувати в першу чергу. Одного дня до бункера занесли 6 важкопоранених. Серед них був і безнадійний, каже Дмитро. Морпіх із наскрізним пораненням голови, який одразу впав у кому.

За всіма ознаками, медична допомога для нього була марною. Але коли всіх першочергових важкопоранених прооперували і у лікарів з'явилася пауза, він разом із колегою, анестезіологом Юрієм Микитчаном, вирішив спробувати допомогти. Шансів вижити у морпіха майже не було.

В умовах бункера під вибухами, авіаударами, без спеціальних нейрохірургічних інструментів і кровоспинних препаратів Дмитро з колегами наважується на операцію на відкритому мозку. Через три дні після операції пацієнт виходить із глибокої коми. Починає реагувати на біль, ще через кілька днів відкриває очі. За сім днів починає називати своє ім'я - Павло. І зрештою зводитися на ноги.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Теракт в Оленівській колонії. Засуджений до розстрілу "азовець" Фрост. Частина 2. ВIДЕО

А тоді морпіхи з заводу Ілліча та весь шпиталь з пораненими потрапляють у полон. Росіяни запитали у лікарів, хто з полонених найважчий, бо 4 військових вони готові забрати до лікарні Донецька. Коли чують, що в бункері була проведена нейрохірургічна операція - не вірять. Так шляхи Дмитра і його пацієнта розійшлися. І він навіть не сподівався його знову побачити, адже ризик запальних ускладнень надзвичайно високий. І він думав, що Павло не впорається.

Через місяць до колонії з лікарні Донецька повертають важкопоранених. Серед них Дмитро бачить живого Павла. Після полону він перебував у лікарні Дніпра, згодом його перевели до медичного закладу Львова, а нині він в одному з реабілітаційних центрів Трускавця. Зараз він ходить, говорить. Однак не пам'ятає обставин поранення і спасіння.

Павло не пам'ятає Дмитра, але дуже хотів з ним познайомитися. З пам'яті стерті моменти в бункері, виходу в полон. Епізодично пам'ятає лише моменти в Донецьку.

Ніхто з медиків не може пояснити, як куля, що пройшла через весь мозок навиліт, не зачепила важливих нервових центрів. Як із втратою третини правої півкулі збережені функції. У Павла лише проблеми з координацією і швидкістю рухів. Йому мають поставити пластину, яка закриє дефект черепа. Його родина мріє повернутися до Бердянська, коли його деокупують. І дочекатися з полону сина - він теж, як і тато, морський піхотинець.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Автор світлин з "Азовсталі" Дмитро "Орест" Козацький розповів про життя після визволення з полону. ФОТОрепортаж

Дмитро втішений зустріччю із Павлом. Він вже майже відновився після полону і готовий повертатися за операційний стіл. Якщо доведеться ухвалити рішення знову працювати на передовій - він не буде вагатися. І хоча випадок з Павлом для нього поза медичним поясненням, він точно знає, що це чергове підтвердження, що в критичній ситуації мобілізуються всі ресурсу організму.

Автор: 

Маріуполь (3223) поранення (2794) лікарі (1285) Азовсталь (442)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+58
Просте питання: на кому зараз тримається Україна?
На зеленських, кімах, рєзнікових, чи може на таких от людях, як ось цей морпіх та хірург?
показати весь коментар
04.12.2022 17:04
+28
хірург від Бога! порядна Людина і високий Спец у своїй справі...
може й Боже диво...а може й звичайне людське щастя, що саме там, у тому місці, і в той важливий час, опинився саме такий хірург...
щасти обом! Перемоги нам всім.
показати весь коментар
04.12.2022 17:12
+28
показати весь коментар
04.12.2022 17:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли тобі написано жити, то ти виживеш.
показати весь коментар
04.12.2022 17:03 Відповісти
При допомозі чудо-хірурга....
показати весь коментар
04.12.2022 20:14 Відповісти
Чего там объяснять - обыкновенное чудо
показати весь коментар
04.12.2022 17:03 Відповісти
🙏🙏🙏
показати весь коментар
04.12.2022 20:08 Відповісти
Просте питання: на кому зараз тримається Україна?
На зеленських, кімах, рєзнікових, чи може на таких от людях, як ось цей морпіх та хірург?
показати весь коментар
04.12.2022 17:04 Відповісти
Здоров'я і довгих років життя хірургу, паціенту і всім нашим воїнам.
показати весь коментар
04.12.2022 20:44 Відповісти
И на Зеленском, и на Резникове, и на Киме, и на таких морпехах и хирургах, и на миллионах других граждан, на всем народе! А вот вбивать клин в единство народа - дурная затея..
показати весь коментар
05.12.2022 12:42 Відповісти
Клин, твій зеленський вбиває.
Кожного дня.
Народ, об'єднався в скрутний час, але не навколо наркомана, що на шашлики у травні усіх запрошував, ігноруючи дані розвідки!
Не навколо рєзнікова, що пропонував армію скоротити і дорікав меру Києва за створення територіальної оборони!
Народ об'єднали люди, що захищають свою краіїну, а не наволоч, що цю країну намагалася здати, а коли не вийшло, почала косити під патріотів.
Невже ви вірите, що людина, яка в 2014 році, сракою крутила на корпоративах в москві, яка лайном поливала людей, що загинули на Майдані, називала Україну шльондрою, Томос називала термосом, змінила своє ставлення на протилежне?!
показати весь коментар
05.12.2022 12:52 Відповісти
Ось хто вартий нагород!!! Та хіба ж потовпишся за кварталом? Куди там лікарям зі своїми операціями, патріотичне тату ото воно... (((
показати весь коментар
04.12.2022 17:11 Відповісти
хірург від Бога! порядна Людина і високий Спец у своїй справі...
може й Боже диво...а може й звичайне людське щастя, що саме там, у тому місці, і в той важливий час, опинився саме такий хірург...
щасти обом! Перемоги нам всім.
показати весь коментар
04.12.2022 17:12 Відповісти
Боже чудо та хiрург вiд бога! 🙏🙏🙏
показати весь коментар
04.12.2022 20:11 Відповісти
показати весь коментар
04.12.2022 17:28 Відповісти
Диво дивне! Інакше і скажеш, бо не віриться!
показати весь коментар
04.12.2022 17:28 Відповісти
Як анестезіолог стидаюсь спитати: ми не лікарі? Тільки приставка? А ковід показав, що існує ще й така професія (надзвичайно шанована в цивілізованих країнах).
Бо в тексті вказано про 2 лікарів і 2 анестезіологів.
показати весь коментар
04.12.2022 17:31 Відповісти
Вы как инженерные войска, делаете плацдарм для красивых блестящих слонов.
показати весь коментар
04.12.2022 17:42 Відповісти
Гарно сказано! Дякую!
показати весь коментар
04.12.2022 18:16 Відповісти
Не ображайтесь!
Кожен, хто проходив операцію, знає, що є лікар і є не менш важливий анестезіолог.
Може тому й підкреслюють ваше значення. Ну, а те що анестезіологи то - лікарі, знають всі 😁
показати весь коментар
04.12.2022 20:20 Відповісти
Моё вам уважение, когда у меня прорвался желудок и я 20 часов прождал операцию(ужасно ныли ключицы что не знал куда руки деть) и перитонит уже стучался у в окно, анестизиолог дал мне нюхнуть маску, и я проснулся с как будто с побитыми внутренностями. Так что, ваш брат как проводник от одной боли к другой... минуя страшную.
показати весь коментар
04.12.2022 17:46 Відповісти
Можливо вони думають, що анестезіолог-такий собі спеціаліст, що крутить винт на балоні із киснем. Дрібничка як натяк "А про що іще на Цензорі пишуть не маючи поняття?"
показати весь коментар
04.12.2022 18:05 Відповісти
Треба писати лікар-хірург і лікар-анестезіолог.Ви ж знаєте,як наші журналюги у школі навчалися.
показати весь коментар
04.12.2022 18:17 Відповісти
Та ну, не чіпляйся....звичайно - хоч з цим випадком, хоч взагалі - молодці, бо після вас - ...фсьо.
показати весь коментар
04.12.2022 18:19 Відповісти
Це диво, по іншому не висловившся.
показати весь коментар
04.12.2022 17:41 Відповісти
Лікарю Дмитро, ти МОЛОДЕЦЬ!!!! Всіх Благ тобі лікарю!!!!
показати весь коментар
04.12.2022 18:07 Відповісти
Всего самого самого!!!Уважуха!!!Наилучшего!!!
показати весь коментар
04.12.2022 19:13 Відповісти
Герої обидва, і пан Кубряк, і пан Самбур.
І син пана Самбура теж герой.
Вражений цією історією.
показати весь коментар
04.12.2022 18:22 Відповісти
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
04.12.2022 18:32 Відповісти
Слава господу Иисусу Христу! 🙏🙏🙏 Слава всу! 💙💛 ❤️
показати весь коментар
04.12.2022 20:19 Відповісти
С физиологией и фунциональность головного мозга не так все одеозначно и изучено. Можно удалить целое полушарие и жить с этим вполне нормальнр (будут конечно некоторые изменения в темпераменте и поведении). Иногда люди вполне себе живут и без 80% могового вещества и наоборот сравнительно небольшие по объему нарущения могут серьезно повлиять на личность и функциональность вполь до необратимых последствий.
показати весь коментар
04.12.2022 18:41 Відповісти
https://interesnyefakty.org/chelovek-bez-mozga/ Человек без мозга

показати весь коментар
04.12.2022 18:50 Відповісти
Докиньте фото зеленського.
Буде дві людини без мозку.
показати весь коментар
05.12.2022 12:54 Відповісти
https://habr.com/ru/post/395965/ Мужчина, который живёт без 90% мозга, озадачил учёных

показати весь коментар
04.12.2022 18:51 Відповісти
Видужання Герою морпіху та

натхнення в роботі Героям нейрохірургу та анестезіологу!
показати весь коментар
04.12.2022 20:24 Відповісти
Лікарі добровільно полетіли в пекло!
Вони чудово знали що це - квиток в один кінець ...

Вибачте, але про таких людей треба знімати та показувати кіно.
Певен, що знайдуться талановиті кіношники, які зроблять неймовірний фільм про неймовірних Героїв!
показати весь коментар
04.12.2022 20:29 Відповісти
СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ!
показати весь коментар
04.12.2022 20:34 Відповісти
Низкий поклон медикам ,полетели с падать раненых в окружённый Мариуполь.Это абсолютные герой.
показати весь коментар
05.12.2022 01:15 Відповісти
 
 