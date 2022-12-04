Завдяки запуску додаткового енергоблоку АЕС є можливість перейти до графіків стабілізаційних відключень, - експерт

Завдяки зусиллям енергетиків з понеділка енергетична система України зможе перейти від аварійних відключень електроенергії до стабілізаційних.

Про це повідомив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що сьогодні енергетикам вдалось додатково запустити один енергоблок Хмельницької АЕС потужністю в 1 ГВт.

Також вони відремонтували деякі високовольтні лінії електропередачі та відновили роботу трансформаторів.

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"Це дозволить вже з завтрашнього дня, щоб об'єднана енергетична система України працювала, і перейшла з аварійних відключень до стабілізаційних", - підкреслив Омельченко.

Нагадаємо, з жовтня росія масово атакує об’єкти енергетичної інфраструктури. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції. 23 листопада росія здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичні об’єкти України. За офіційною інформацією, по Україні було випущено 70 ракет, з них 51 було збито. Постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури. Через це по всій країні діють екстрені відключення електроенергії.