Завдяки запуску додаткового енергоблоку АЕС є можливість перейти до графіків стабілізаційних відключень, - експерт
Завдяки зусиллям енергетиків з понеділка енергетична система України зможе перейти від аварійних відключень електроенергії до стабілізаційних.
Про це повідомив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що сьогодні енергетикам вдалось додатково запустити один енергоблок Хмельницької АЕС потужністю в 1 ГВт.
Також вони відремонтували деякі високовольтні лінії електропередачі та відновили роботу трансформаторів.
"Це дозволить вже з завтрашнього дня, щоб об'єднана енергетична система України працювала, і перейшла з аварійних відключень до стабілізаційних", - підкреслив Омельченко.
Нагадаємо, з жовтня росія масово атакує об’єкти енергетичної інфраструктури. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції. 23 листопада росія здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичні об’єкти України. За офіційною інформацією, по Україні було випущено 70 ракет, з них 51 було збито. Постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури. Через це по всій країні діють екстрені відключення електроенергії.
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стріляти по торговельних центрах та клініках мабуть вже ракет немає - довийожувались, терористи, суки!
Красно дякуємо що тепер нам будуть виключати по 12 годин на добу а не по 18
Поцілуй ЗЄлю в зад та запроси бурятів
Напевно, із тих хто шанує "отрицательний рост" на роССії?)) СТАБІЛЬНІСТЬ -це коли "СВІТЛО" Є.
Вживання виразу "стабілізаційні відключення" відразу вказує, що перед нами експерди, політикани та рехформатори.
ЕКСПЕРТНА ДИСКУСІЯ ЩОДО МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО ГАЗОВИДОБУТКУ
За ініціативи Асоціації відбулася експертна дискусія на тему: «Яке майбутнє в українського газовидобутку?» . Серед спікерів заходу: Едвард Чоу, старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), Артем Петренко, виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України та Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова.
(https://agpu.org.ua/novyny/foto-ta-video/ekspertna-dyskusiia-shchodo-**********-ukrainskoho-hazovydobutku)
Питання до експерда - згідно вашої логіки чекати ще "стабілізаційних відключень" газу?
Подивіться на посилання до цієї ДИСКУСІЇ ЩОДО МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО ГАЗОВИДОБУТКУ
Може був на плановому ремонті, а може аварійна зупинка - для роботи АЕС потрібна електрика ТЕС.
Молдавани їм газ, а ті виробляють електрику і повертають
так було завжди і так буде завжди...
Подивився б краще анатомію людини
Пл..ті ЗЄ-льоні! 👿
Поки не виріжемо цього чиряка, життя не буде
Поклацай вимикачем та пригадай за ко го о голосував у 2019
Ось цитьтьте, зараз запалає (с), Глібов
Не розслабляйтесь, готуйтесь до різдвяних подарунків