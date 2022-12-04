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Завдяки запуску додаткового енергоблоку АЕС є можливість перейти до графіків стабілізаційних відключень, - експерт

аес,хмельницька

Завдяки зусиллям енергетиків з понеділка енергетична система України зможе перейти від аварійних відключень електроенергії до стабілізаційних.

Про це повідомив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, передає Цензор.НЕТ

Він зазначив, що сьогодні енергетикам вдалось додатково запустити один енергоблок Хмельницької АЕС потужністю в 1 ГВт.

Також вони відремонтували деякі високовольтні лінії електропередачі та відновили роботу трансформаторів.

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"Це дозволить вже з завтрашнього дня, щоб об'єднана енергетична система України працювала, і перейшла з аварійних відключень до стабілізаційних", - підкреслив Омельченко.

Нагадаємо, з жовтня росія масово атакує об’єкти енергетичної інфраструктури. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції. 23 листопада росія здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичні об’єкти України. За офіційною інформацією, по Україні було випущено 70 ракет, з них 51 було збито. Постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури. Через це по всій країні діють екстрені відключення електроенергії.

Автор: 

АЕС (1143) Центр Разумкова (209) енергетика (2578) електроенергія (6176) Хмельницька АЕС (123)


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Топ коментарі
+12
а на ЗАЕС аж 6 блоків. правда її в перші дні хтось здав русні...цікаво,хто ж цей таємничий хтось? чи не він зараз нас дістає відключеннями і обіцяє повний блекаут?
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04.12.2022 18:12
+10
ну хай не мільйон... та все одно дітки в Україні народжуватися будуть...
так було завжди і так буде завжди...
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04.12.2022 18:12
+8
А експертам аби щось прокукарікати. Коли стабілізується ми й самі побачимо, а поки тримаймо витримку!
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04.12.2022 17:47
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А експертам аби щось прокукарікати. Коли стабілізується ми й самі побачимо, а поки тримаймо витримку!
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04.12.2022 17:47 Відповісти
Чудова новина, будемо сподіватись, що далі буде легше. Але рашистські потвори вже більше 10 днів не робили пуски ракет. Мабуть, накопичують для нових злочинів. /
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04.12.2022 17:47 Відповісти
Це їх інтервал - від 1 до кількох тижнів. Перед останньою атакою було більше ніж між 1-ю та 2-ю.
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04.12.2022 17:52 Відповісти
чекають морозів, які посилять ефект блекаут

стріляти по торговельних центрах та клініках мабуть вже ракет немає - довийожувались, терористи, суки!
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04.12.2022 19:35 Відповісти
Хай останній патрон залишать, щоб застрелитись.
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04.12.2022 19:49 Відповісти
В Україні не існує "додаткових" енергоблоків.

Красно дякуємо що тепер нам будуть виключати по 12 годин на добу а не по 18
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04.12.2022 17:51 Відповісти
Не подобається?
Поцілуй ЗЄлю в зад та запроси бурятів
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04.12.2022 19:15 Відповісти
Просто цікаво, який альтернативно обдарований придумав вираз - "стабілізаційні відключення"?!))
Напевно, із тих хто шанує "отрицательний рост" на роССії?)) СТАБІЛЬНІСТЬ -це коли "СВІТЛО" Є.
Вживання виразу "стабілізаційні відключення" відразу вказує, що перед нами експерди, політикани та рехформатори.
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04.12.2022 17:56 Відповісти
Перед нами не просто експерд, шанувальник "отрицательного росту", а рехформатор і пріхватізатор))

ЕКСПЕРТНА ДИСКУСІЯ ЩОДО МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО ГАЗОВИДОБУТКУ
За ініціативи Асоціації відбулася експертна дискусія на тему: «Яке майбутнє в українського газовидобутку?» . Серед спікерів заходу: Едвард Чоу, старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), Артем Петренко, виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України та Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова.
(https://agpu.org.ua/novyny/foto-ta-video/ekspertna-dyskusiia-shchodo-**********-ukrainskoho-hazovydobutku)

Питання до експерда - згідно вашої логіки чекати ще "стабілізаційних відключень" газу?
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04.12.2022 18:03 Відповісти
За цими експердами та рехворматоровами вже правоохоронні органи почали бігати, звичайно світло і газ всім потрібні -29 листопада правоохоронці провели обшуки за адресами, пов'язаними з екскерівником «Нафтогазу» Юрієм Вітренком.

Подивіться на посилання до цієї ДИСКУСІЇ ЩОДО МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО ГАЗОВИДОБУТКУ
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04.12.2022 18:14 Відповісти
Оголошення: Міняю тисячу рехворматорів на один трансформатор.
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04.12.2022 18:05 Відповісти
той хто придумав додаткові блоки
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04.12.2022 20:34 Відповісти
А він був пошкоджений? Інформації про обстріл ХАЕС щось ніде не було...
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04.12.2022 17:58 Відповісти
Хто зна?
Може був на плановому ремонті, а може аварійна зупинка - для роботи АЕС потрібна електрика ТЕС.
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04.12.2022 19:18 Відповісти
Походу в Молдові буде постійно світло...
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04.12.2022 18:00 Відповісти
Молдовани купують уже в придністровя офіційно - доцарювались мля що стали енергетично залежними від невизнаного анклаву...
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04.12.2022 19:19 Відповісти
Молдавани самі вирішують проблему через "торгівлю на крові" з придністровьям.
Молдавани їм газ, а ті виробляють електрику і повертають
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04.12.2022 19:20 Відповісти
Вон оно в чем было дело - просто один блок Хмельницкой АЭС приглушили
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04.12.2022 18:00 Відповісти
А резерв 4 блока не хотят запустить один Ровно АЭС один Южнобугская АЭС и 2 ЧЕРНОБЫЛЬ АЭС ??!! Если так ***** в энергетике то почему до сих пор эти ЧЕТЫРЕ ЭНЕРГОБЛОКА НА АЭС СТОЯТ И ПЫЛЯТСЯ??!!
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04.12.2022 18:48 Відповісти
У нас під часу "не на часі" ЗЄльонка цар-государ
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04.12.2022 19:21 Відповісти
ну ні..уя собі енергетичних експердів у гілці розплодилось...
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04.12.2022 20:32 Відповісти
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04.12.2022 18:03 Відповісти
ну хай не мільйон... та все одно дітки в Україні народжуватися будуть...
так було завжди і так буде завжди...
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04.12.2022 18:12 Відповісти
хай старші працюють
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04.12.2022 18:30 Відповісти
Досі читаєш "Казки братів Грімм?"
Подивився б краще анатомію людини
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04.12.2022 19:24 Відповісти
Да, да, похваліться, бо ще рсня не все прочитала, то завтра прилетить туди знову
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04.12.2022 18:08 Відповісти
А то в них на кожній АЕС не сидить бригада сплячих ватників?
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04.12.2022 19:25 Відповісти
а на ЗАЕС аж 6 блоків. правда її в перші дні хтось здав русні...цікаво,хто ж цей таємничий хтось? чи не він зараз нас дістає відключеннями і обіцяє повний блекаут?
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04.12.2022 18:12 Відповісти
Найбільша АЕС в Європі!
Пл..ті ЗЄ-льоні! 👿
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04.12.2022 19:26 Відповісти
Енергогіганти взагалі вразливі, про що екологісти весь час попереджали. Треба малу енергетику розвивають, воно доходить до тупих дуже повільно
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05.12.2022 06:01 Відповісти
Зовсім необов'язково повідомлювати про це весь світ.
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04.12.2022 18:13 Відповісти
А що далі? Нові обстріли і знов блекаути? Це ж сізіфова праця. І гроші, величезні гроші. Може треба якось причину усунути? Це вже до військовиї, звісно, питання....
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04.12.2022 18:13 Відповісти
Причина образовалась в ОПі України у квітні 2019
Поки не виріжемо цього чиряка, життя не буде
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04.12.2022 19:28 Відповісти
Та ні, це питання до Господа Бога. Треба перед ним на коліна стати, у цьому проблема
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05.12.2022 05:57 Відповісти
Ці казочки вже другий тиждень слухаємо.
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04.12.2022 18:48 Відповісти
Скучно?
Поклацай вимикачем та пригадай за ко го о голосував у 2019
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04.12.2022 19:29 Відповісти
А за кого я голосував???
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04.12.2022 21:18 Відповісти
ПЛЯТЬ!!!МИЛЛИОРДЕРЫ!!!НАЙМИТЕ КИЛЕРА!!!ДЛЯ путинХуйла!!!!и его СОРАТНИКОВ!!!
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04.12.2022 19:06 Відповісти
під суд то падло , за то що проінформував ворога
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04.12.2022 19:33 Відповісти
економіка в Зе!жопі, четвертина території розхерачена , а струму не вистачає й на тих хто не втік??? Мабуть, ОПа споживає та theBiloмарафон пережовує та випорожнюється?
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04.12.2022 19:34 Відповісти
Пока у руля Украины этот дебил зеленский всё будет идти через пень -колоду!!! Уборщицы и кухработники умеют только получать скрытую зарплату в конвертах по 20 тысяч долларов!!
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04.12.2022 19:49 Відповісти
???
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04.12.2022 20:34 Відповісти
він буде, поки не скінчиться війна (бо виборів до того не буде). А війна буде поки пуйло не здохне. такшо вгомоніться і їжте пряники
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04.12.2022 21:57 Відповісти
я би ці пряники і бажано чавунні та в пику 73% ідіотів, піхав...
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04.12.2022 22:14 Відповісти
ви дуже нєрвний
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04.12.2022 22:46 Відповісти
не заперечую, бо до ржунів зебілів краще би кувалду застосовувати... Але, вчіть мову та не вигадуйте слова.
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05.12.2022 10:22 Відповісти
я не можу не вигадувати слова і не можу ними не гратися.
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05.12.2022 16:40 Відповісти
Того дебила что выложил новость надо повесить как корректировщика орков.
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04.12.2022 20:41 Відповісти
Ось-ось уже почне кипіть!
Ось цитьтьте, зараз запалає (с), Глібов
Не розслабляйтесь, готуйтесь до різдвяних подарунків
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05.12.2022 05:53 Відповісти
Интересно, а наши не могут отправить на территории россии ДРГ, которые уничтожат ряд высоковольтный ЛЭП, и оставят город без света?
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05.12.2022 06:39 Відповісти
Бандера наш герой ,слава Украине, даешь в венгрию по 600 мвт в час!!!
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06.12.2022 05:29 Відповісти
 
 