УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5028 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 525 14

В ООН обговорюють проєкт резолюції щодо створення міжнародного трибуналу над керівництвом РФ, - The Guardian

оон

В Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку циркулює проєкт резолюції про створення трибуналу для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочини агресії в Україні.

Про це пише The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду",

За даними видання, є ознаки того, що протидія США цій пропозиції може пом'якшитися перед обличчям лобіювання з боку президента України Володимира Зеленського.

Бет Ван Шаак, посол США з питань глобального кримінального правосуддя, заявила цього тижня: "Це те, що глибоко хвилює президента Зеленського. Це те, чого хоче Україна, і я думаю, що це матиме велику вагу. Питання в тому, чи будуть у них голоси на Генеральній асамблеї?".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данілов про гарантії безпеки для РФ: Після вироку в Гаазі не передбачено смертної кари

"Досі всі резолюції щодо України були ухвалені. Число голосів було досить великим", - додала вона.

Міжнародний кримінальний суд уже розпочав розслідування воєнних злочинів в Україні, але керівництво України стверджує, що МКС зазнає труднощів, оскільки, хоча він може судити тих, хто звинувачується в окремих воєнних злочинах, він не може переслідувати керівництво Кремля за ширший злочин агресії, оскільки Росія не підписала відповідний статут.

Ван Шаак сказала, що США не зайняли твердої позиції щодо спеціального трибуналу. Однак, на її думку, є сенс у проведенні заочних судових процесів над росіянами, обвинуваченими у воєнних злочинах, якщо їх неможливо видати.

Вона сказала, що США можуть розсекретити розвіддані, щоб допомогти виявити тих, хто несе найбільшу відповідальність за підготовку і ведення війни, яка, за її словами, явно порушила статут ООН.

Її висловлювання свідчать про те, що ключові фігури в адміністрації Байдена тепер більш відкриті для створення спеціального трибуналу, присвяченого ролі російського керівництва в керівництві вторгненням в Україну.

Ван Шаак сказав, що розглядаються два варіанти. Перший - двосторонній договір між Україною та ООН, "благословенний до певної міри Генеральною асамблеєю, що забезпечує політичну підтримку всієї міжнародної спільноти і створює окремий трибунал".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Більшість країн ОБСЄ підтримують створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ в Україні, – Рау

Другий варіант, за її словами, - це внутрішній суд, створений Україною, з додаванням міжнародного елемента з боку ЄС або Ради Європи, можливо, схвалений голосуванням на Генасамблеї ООН.

В обох випадках йтиметься про розгляд справи про злочин агресії. "Це буде обмежене коло обвинувачених, можливо, вище політичне керівництво і, можливо, деякі вищі військові", - сказала вона.

Автор: 

ООН (3346) росія (65114) США (22755) трибунал (260) воєнні злочини (1859)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Та над народцем мєрзкім теж потрібно трибунал створювати. ***** та його народєц - це одна плоть і кров.
показати весь коментар
04.12.2022 18:30
+6
Судити всіх рашистів, які довели своє стадо до рашизму і напали на Україну. Забрати ядерну зброю і заборонити мати свою армію. Відбудувати за бюджет росії все те, що вони тут знищили і заплатити репарації сім'ям, чиї родичі загинули від рук російських терористів.
показати весь коментар
04.12.2022 18:30
+5
показати весь коментар
04.12.2022 18:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
04.12.2022 18:30 Відповісти
PS: "Russian troops"
показати весь коментар
04.12.2022 18:34 Відповісти
Та над народцем мєрзкім теж потрібно трибунал створювати. ***** та його народєц - це одна плоть і кров.
показати весь коментар
04.12.2022 18:30 Відповісти
Судити всіх рашистів, які довели своє стадо до рашизму і напали на Україну. Забрати ядерну зброю і заборонити мати свою армію. Відбудувати за бюджет росії все те, що вони тут знищили і заплатити репарації сім'ям, чиї родичі загинули від рук російських терористів.
показати весь коментар
04.12.2022 18:30 Відповісти
В чём смысл разговора???СДЕЛАЛИ!!!путинХуйло!вс чём РАЗГОВОР?
показати весь коментар
04.12.2022 18:31 Відповісти
Коротше кажучи домовились домовлятися.
Грантоїди в своєму стилі
показати весь коментар
04.12.2022 18:33 Відповісти
Другий варіант, про український суд,- це прям в стилі 95кварталу...
показати весь коментар
04.12.2022 18:41 Відповісти
Тока подмуйловного макарона не ставьте начальником трибунала.
показати весь коментар
04.12.2022 18:44 Відповісти
Не поспішайте, хлопці. Обговоріть, подумайте, зтурбуйтесь та занепокойтесь. Знову зберіться, подумайте. Заплануйте плани.
показати весь коментар
04.12.2022 18:45 Відповісти
ВЕЛИКАЯ БИТВА!ЗЕЛЕНСКИЙ vs путинХуйло!!!!два ВОЛОДЬКИ!!!НА МЕЧАШ!!!КАК НАСТОЯЩИЕ ПРАВИТЕЛИ!!!БИБА И БОБА!!!ДВА ПУСТОТЫ!!!
показати весь коментар
04.12.2022 18:55 Відповісти
Не нужен никакой трибунал (ООН - это импотентная и декоративная ширма для идиотов и лохов), нужно выслеживать (всеми имеющимися техническим средствами и смекалкой) и физически уничтожать этих гнид (тихо и молча, без комментариев и обсуждений, а потом еще в недоумении и пожимать плечами: "надо же как оно случилось, а кто же это сделал?)
показати весь коментар
04.12.2022 19:16 Відповісти
А хто такі рускіє? Це суміш мордвина, удмурта, чуваша, марійця.....................
показати весь коментар
04.12.2022 19:46 Відповісти
Резолюція за резолюцією((Ну,ну.
показати весь коментар
04.12.2022 19:53 Відповісти
ООН - мертва організація...
показати весь коментар
05.12.2022 00:01 Відповісти
 
 