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Новини Війна
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"Чутливі до морозів та погодних умов": в Об’єднаних силах пояснили, чому Росія використовує менше іранських дронів

дрон,іран

Речник командувача Об’єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євгеній Силкін припускає, що росіяни рідше використовують іранські дрони, оскільки ті чутливі до морозів.

Про це повідомив Силкін в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

На питання, чи зменшується динаміка використання іранських дронів, він сказав: "Вважаю, що вона зменшується, тому що будь-які літальні апарати, якими є дрони, виготовлені з пластику та з таких матеріалів, що чутливі до морозів та погодних умов...

Ми маємо на даний час лише тренування бомбардувальної авіації, яка здійснює переміщення, яка тренується з дозаправленням в небі. А дрони поки що призупинили свою діяльність".

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Речник зазначив, що Україна не має можливості постачання бомб і дронів для Росії, але отримує "достатню кількість засобів протиповітряної оборони від західних партнерів".

"Наші військовослужбовці навчаються керувати цими комплексами, і на даний час ми вже можемо казати, що ми збиваємо порядка 75-80% повітряних цілей. Це дуже добре", - вважає він.

Автор: 

Іран (2026) росія (65114) дрони (4688)


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Топ коментарі
+17
Хаи запускают іх назад на Іран -- там тепло .
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04.12.2022 19:11
+13
"Речник зазначив, що Україна не має можливості постачання бомб і дронів для Росії"
Это шо за понос?
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04.12.2022 19:12
+11
Патамушта мы всю жизнь не к войне готовились а на Луну или Марс готовились лететь. Или у нас все ракетные и авиапредприятия работали только на росийский рынок. Другого обяснения не вижу как такие предприятия как Южмаш, делающие космические и стратегические ракеты не могут склепать мопед с сотней килограмов тротила на борту.
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04.12.2022 19:50
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пусть электронику в тёплые тюрбаны кутают.
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04.12.2022 19:11 Відповісти
а от не надо подсказывать)))
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04.12.2022 19:36 Відповісти
Хаи запускают іх назад на Іран -- там тепло .
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04.12.2022 19:11 Відповісти
А якщо без жартів-то слушна пропозиція,мені подобається Тре якось підказать козломордим
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04.12.2022 20:21 Відповісти
можна портрет хамнеї показати-обсеруться і полетять
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04.12.2022 20:42 Відповісти
"Речник зазначив, що Україна не має можливості постачання бомб і дронів для Росії"
Это шо за понос?
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04.12.2022 19:12 Відповісти
Малось наувазі постачання бомб та дронів на голови расєян.
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04.12.2022 19:14 Відповісти
Так про це треба чітко по військовому доповідати. Чи то редактори цензору 'лєпілово' ГОНЯТЬ.
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04.12.2022 20:21 Відповісти
забыли поставить"". постачання типа ответочка
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04.12.2022 19:15 Відповісти
Щось багато ляпів останнього часу роблять, дуже поспішають? ))
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04.12.2022 19:16 Відповісти
Стьоб
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04.12.2022 19:24 Відповісти
Пропустили слово "зупинити".
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04.12.2022 20:03 Відповісти
*Трудности перевода*,в рос варіанті все норм.
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04.12.2022 20:09 Відповісти
Они их применять перестали еще до холодов. Закончилась партия просто
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04.12.2022 19:21 Відповісти
скорее всего вы ближе к истине
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04.12.2022 20:14 Відповісти
Иранские дроны? В любом пионерском кружке их можно изготовить.НЕ ПОНТНО ПОЧЕМУ УКРАИНА, С ЕЕ ЮЖМАШАМИ И КБ, ЕЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ, НЕ МОЖЕТ ИХ ШТАМПОВАТЬ ПАЧКАМИ???
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04.12.2022 19:28 Відповісти
Патамушта мы всю жизнь не к войне готовились а на Луну или Марс готовились лететь. Или у нас все ракетные и авиапредприятия работали только на росийский рынок. Другого обяснения не вижу как такие предприятия как Южмаш, делающие космические и стратегические ракеты не могут склепать мопед с сотней килограмов тротила на борту.
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04.12.2022 19:50 Відповісти
у иранцев -сопли
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04.12.2022 19:30 Відповісти
то нехай летять додому...в теплі краї... своїм ходом )))) зі своїми подарунками)))
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04.12.2022 19:38 Відповісти
кто чувствительнее к холодам, так это сами "инструкторы" (которые возможно и были истинными операторами, а не жопорукие "ваньки") и вроде их недавно прилично так "минусовали"!
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04.12.2022 20:20 Відповісти
Ці дрони поодинці неефективні, накопичують для масових ударів....
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04.12.2022 21:19 Відповісти
Закончились просто наверное
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04.12.2022 22:56 Відповісти
Чекати цього, все одно, що біля моря погоди
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09.12.2022 22:37 Відповісти
 
 