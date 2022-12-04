"Чутливі до морозів та погодних умов": в Об’єднаних силах пояснили, чому Росія використовує менше іранських дронів

Речник командувача Об’єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євгеній Силкін припускає, що росіяни рідше використовують іранські дрони, оскільки ті чутливі до морозів.

Про це повідомив Силкін в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

На питання, чи зменшується динаміка використання іранських дронів, він сказав: "Вважаю, що вона зменшується, тому що будь-які літальні апарати, якими є дрони, виготовлені з пластику та з таких матеріалів, що чутливі до морозів та погодних умов...

Ми маємо на даний час лише тренування бомбардувальної авіації, яка здійснює переміщення, яка тренується з дозаправленням в небі. А дрони поки що призупинили свою діяльність".

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Речник зазначив, що Україна не має можливості постачання бомб і дронів для Росії, але отримує "достатню кількість засобів протиповітряної оборони від західних партнерів".

"Наші військовослужбовці навчаються керувати цими комплексами, і на даний час ми вже можемо казати, що ми збиваємо порядка 75-80% повітряних цілей. Це дуже добре", - вважає він.