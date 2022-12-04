У окупованому Скадовську на пошті припинили виплату пенсій та змушують людей отримувати російські паспорти, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформація щодо посилення утисків прав українців на окупованих територіях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"Окупанти обмежують права і свободи цивільних громадян на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Так, під виглядом проведення заходів боротьби з диверсійними розвідувальними групами, окупанти встановили блокпост на річці Чайка та заборонили прохід для приватних човнів.
В тимчасово зайнятому Скадовському районі працівники пошти припинили доставку виплат пенсіонерам. У відділеннях пошти для отримання пенсій загарбники примушують літніх людей писати заяви та отримувати паспорти і громадянство російської федерації", - зазначається у повідомленні.
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Це мова, як я розумію, про українські пенсії.
Україна продовжує підпитувати окуповані території...
В спам.
І що з того що Україна продовжує "підпитувати" окуповані території?