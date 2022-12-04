УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5158 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 441 12

У окупованому Скадовську на пошті припинили виплату пенсій та змушують людей отримувати російські паспорти, - Генштаб

скадовськ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформація щодо посилення утисків прав українців на окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Окупанти обмежують права і свободи цивільних громадян на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Так, під виглядом проведення заходів боротьби з диверсійними розвідувальними групами, окупанти встановили блокпост на річці Чайка та заборонили прохід для приватних човнів.

В тимчасово зайнятому Скадовському районі працівники пошти припинили доставку виплат пенсіонерам. У відділеннях пошти для отримання пенсій загарбники примушують літніх людей писати заяви та отримувати паспорти і громадянство російської федерації", - зазначається у повідомленні.

Також читайте: Окупаційна влада оголосила, що мешканці анексованих територій Запорізької області 30 жовтня автоматично стануть громадянами Росії, - Федоров

Автор: 

громадянство (1073) окупація (6685) Скадовськ (68)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Блин, ну допупустим пенсионеры получат паспорта недоимперии, получат пенсию... И что с того? В чем трагедия? Все знают, что свинособачий паспорт - мусор. Что дальше то? В чем проблема с этой бумажкой?
показати весь коментар
04.12.2022 19:44
+5
Це своєрідний аусвайс. Він потрібен для виживання. Потім викинув без проблем. Нам не потрібні мертві герої.
показати весь коментар
04.12.2022 20:02
+2
Які пенсії? Яка пошта?
Це мова, як я розумію, про українські пенсії.
Україна продовжує підпитувати окуповані території...
показати весь коментар
04.12.2022 19:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потому, что сатанинская шлюха - х.йло ещё не напилась человеческой крови !
показати весь коментар
04.12.2022 19:43 Відповісти
Які пенсії? Яка пошта?
Це мова, як я розумію, про українські пенсії.
Україна продовжує підпитувати окуповані території...
показати весь коментар
04.12.2022 19:44 Відповісти
Ви були в окупації?
показати весь коментар
04.12.2022 20:06 Відповісти
Ви щойно зареєструвались та почали питанням на питання розмовляти?

В спам.
показати весь коментар
04.12.2022 20:12 Відповісти
Значіть не були. Тоді стосовно того що там відбується вам не зрозуміти.
І що з того що Україна продовжує "підпитувати" окуповані території?
показати весь коментар
04.12.2022 20:23 Відповісти
Оккупационная власть в принцыпе не может платить украинские пенсии . Это они сами от себя типа облагодетельствуют .
показати весь коментар
04.12.2022 20:28 Відповісти
Блин, ну допупустим пенсионеры получат паспорта недоимперии, получат пенсию... И что с того? В чем трагедия? Все знают, что свинособачий паспорт - мусор. Что дальше то? В чем проблема с этой бумажкой?
показати весь коментар
04.12.2022 19:44 Відповісти
Це своєрідний аусвайс. Він потрібен для виживання. Потім викинув без проблем. Нам не потрібні мертві герої.
показати весь коментар
04.12.2022 20:02 Відповісти
а вы знаете сколько таких паспортов получили граждане Украины? И сколько таких "граждан" живут и учатся на рф? или вы думаете что их прямо под расстрелом заставляют их получать. Только потом они никогда уже не признаются и не отдадут эту бумажку. А по Конституции Украины одно гражданство. Может для них ввести двойное хотите?
показати весь коментар
04.12.2022 21:17 Відповісти
ты эти кавычки для себя прибереги. еще неизвестно чем ТЫ дышишь "гражданин"! а пи..деть с расстояния можно что угодно
показати весь коментар
05.12.2022 02:00 Відповісти
а что ты так переживаешь? может и сам взял паспорт и молчишь.
показати весь коментар
05.12.2022 06:04 Відповісти
зато бындэр - нєту!!!!
показати весь коментар
05.12.2022 05:50 Відповісти
 
 