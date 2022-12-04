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Новини Війна
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На Запорізькому напрямку ЗСУ за тиждень знищили 20 баз російських окупантів, - мер Мелітополя Федоров

війна

Близько 20 військових баз загарбників знищено за тиждень на Запорізькому напрямку.

Про це в ефірі національного телемарафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Лише на Запорізькому напрямку за цей тиждень було знищено 20 військових баз ... у Мелітополі, Пологах, Михайлівці, Веселому. Якщо спиратися на офіційні дані Генштабу, то це 1200 рашистів, які ніколи не зможуть більше воювати", - сказав Федоров.

За його словами, в Мелітополь вантажівками звозять убитих і поранених російських військових.

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Водночас, заявив міський голова, загарбники намагаються завезти в Мелітополь вчителів з Дагестану, проте їхати ніхто не хоче.

Автор: 

армія рф (17329) ліквідація (3910) знищення (7209) Запорізька область (3596)


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Красунчики. Бережи і допомагай вам Господь та Матінка Богородиця.
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04.12.2022 19:48 Відповісти
Результат дуже високий на цьому напрямку.
Так тримати.
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04.12.2022 19:50 Відповісти
Ніколи не слухайте всіляких там мерів, голов адміністрацій, блогерів, вони не є представниками генерального штабу і лише хайпують на темі, а протіше кажучи, брехуни.
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04.12.2022 20:10 Відповісти
якщо це Голова ЦВК, то вони на деяких речах досить добре обізнані, але, в цілому, не те щоб брехуни, але пи*доболи і піарщики добрі
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04.12.2022 20:23 Відповісти
Як же цей абдристович вже задовбав. І все він знає. Орки вночі 24.02 розстрілюють місцеве сбу, а воно під прапором відосік знімає - ніби все в місті під контролем. Ах орден відпрацьовувати треба.
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04.12.2022 20:15 Відповісти
Не надо вонять 🇷🇺💩 в Мелитополе ,💙💛пусть русня пользуются своими передвижными крематориями
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04.12.2022 20:18 Відповісти
 
 