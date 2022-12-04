На Запорізькому напрямку ЗСУ за тиждень знищили 20 баз російських окупантів, - мер Мелітополя Федоров

Близько 20 військових баз загарбників знищено за тиждень на Запорізькому напрямку.

Про це в ефірі національного телемарафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Лише на Запорізькому напрямку за цей тиждень було знищено 20 військових баз ... у Мелітополі, Пологах, Михайлівці, Веселому. Якщо спиратися на офіційні дані Генштабу, то це 1200 рашистів, які ніколи не зможуть більше воювати", - сказав Федоров.

За його словами, в Мелітополь вантажівками звозять убитих і поранених російських військових.

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Водночас, заявив міський голова, загарбники намагаються завезти в Мелітополь вчителів з Дагестану, проте їхати ніхто не хоче.