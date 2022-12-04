Давати Росії шанс уникнути поразки - йти проти інтересів Європи, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Ідея врятувати Росію від поразки в надії на нове партнерство з нею токсична та загрожує майбутній безпеці Європи.

Про це заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Ландсбергіс вважає, що в деяких політиків Європи досі жива віра в те, що після війни можна буде повернутися до "звичайного бізнесу" з Росією, начебто 24 лютого не було.

Проте спроби залишити Росію непереможеною і заради майбутнього гіпотетичного партнерства є токсичними, вважає Ландсбергіс. Саме вони призводять до закликів закінчити війну шляхом переговорів натомість щоб закінчити її перемогою України. "Дехто навіть пропонує територіальні поступки окупантам як подарунок", – пише він.

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З його точки зору, однак, заснований на правилах міжнародний порядок так не працює, і Росію не можна заохочувати мирними переговорами за те, що вона знову і знову вторгається, окупує і вбиває своїх сусідів.

Він також не вважає виправданою думку, що "нинішня архітектура безпеки багатосторонніх регіональних та глобальних організацій має бути збережена як "найкраще, що у нас є".

Ландсбергіс вказує на провал міжнародних організацій, яким "не вдалося запобігти конфлікту масштабів, небачених у Європі з часів Другої світової війни", а це означає, що зміни у світовій системі безпеки необхідні. Тому не можна виключати можливість зникнення деяких організацій та створення нових.

Але "спочатку Росії доведеться зазнати поразки на полі бою", пише він. Для цього Україні знадобиться вся можлива допомога, оскільки "інакше Росія продовжить спроби заново переформатувати континент відповідно до свого імперіалістичного світогляду".

"В інтересах Європи дати відсіч загарбникові і перемогти його", а потім "створити нову систему на основі уроків, що були зроблені з попередніх помилок".

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Ландсбергіс зазначає, що не виправдали себе такі механізми, як право агресорів на вето з питань безпеки, економічний обмін як принцип взаємних гарантій та інші.

"Наша стратегія потребує переосмислення та відображення у новій архітектурі безпеки, яка забезпечить мир на континенті на десятиліття вперед. І ми повинні почати створювати цю нову систему з України, а не з путінської Росії", – наголосив міністр.