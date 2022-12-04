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Новини Війна
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Давати Росії шанс уникнути поразки - йти проти інтересів Європи, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

ландсбергіс

Ідея врятувати Росію від поразки в надії на нове партнерство з нею токсична та загрожує майбутній безпеці Європи.

Про це заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Ландсбергіс вважає, що в деяких політиків Європи досі жива віра в те, що після війни можна буде повернутися до "звичайного бізнесу" з Росією, начебто 24 лютого не було.

Проте спроби залишити Росію непереможеною і заради майбутнього гіпотетичного партнерства є токсичними, вважає Ландсбергіс. Саме вони призводять до закликів закінчити війну шляхом переговорів натомість щоб закінчити її перемогою України. "Дехто навіть пропонує територіальні поступки окупантам як подарунок", – пише він.

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З його точки зору, однак, заснований на правилах міжнародний порядок так не працює, і Росію не можна заохочувати мирними переговорами за те, що вона знову і знову вторгається, окупує і вбиває своїх сусідів.

Він також не вважає виправданою думку, що "нинішня архітектура безпеки багатосторонніх регіональних та глобальних організацій має бути збережена як "найкраще, що у нас є".

Ландсбергіс вказує на провал міжнародних організацій, яким "не вдалося запобігти конфлікту масштабів, небачених у Європі з часів Другої світової війни", а це означає, що зміни у світовій системі безпеки необхідні. Тому не можна виключати можливість зникнення деяких організацій та створення нових.

Але "спочатку Росії доведеться зазнати поразки на полі бою", пише він. Для цього Україні знадобиться вся можлива допомога, оскільки "інакше Росія продовжить спроби заново переформатувати континент відповідно до свого імперіалістичного світогляду".

"В інтересах Європи дати відсіч загарбникові і перемогти його", а потім "створити нову систему на основі уроків, що були зроблені з попередніх помилок".

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Ландсбергіс зазначає, що не виправдали себе такі механізми, як право агресорів на вето з питань безпеки, економічний обмін як принцип взаємних гарантій та інші.

"Наша стратегія потребує переосмислення та відображення у новій архітектурі безпеки, яка забезпечить мир на континенті на десятиліття вперед. І ми повинні почати створювати цю нову систему з України, а не з путінської Росії", – наголосив міністр.

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Ідея врятувати Росію від поразки в надії на нове партнерство з нею токсична та загрожує майбутній безпеці Європи.

Але ж Макрон - адвокат Кремля, який закликає світ дати насильнику гарантії.
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04.12.2022 20:35 Відповісти
У ваты, при упоминании фамилии Ландсбергис, начинается нервный тик
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04.12.2022 20:56 Відповісти
Річ Посполита 2 - конфедеративна держава поляків, українців та литовців

Ці три самі злі народи Європи порвуть рашку!

Тільки спільно будемо у безпеці!
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04.12.2022 21:01 Відповісти
самое интересное - свиноцабаки на подсознании знают что они уже проиграли...!
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04.12.2022 21:06 Відповісти
Ну, в этот раз хотя бы не сдали (до конца, если не считать два Мюнхена "Минска)" Украину агрессору (как Чехословакию в 1938-39) - это уже прогресс сопливой европейской дипломатии (благодоря исторической памяти Польши и стран Балтии, принципиальной позиции Бориса Дж. и давлению США. "Чемберленом" насэтот раз хотел быть Макрон, а "Даладье" Шольц)!
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04.12.2022 21:09 Відповісти
Макрона тягне до історії Франції ‼️‼️💯Капітуляція Франції була підписана 22 червня 1940 року в Комп'єнському лісі (регіон Пікардія), де 22 роки перед тим було укладене принизливе для Німеччини перемир'я, що знаменувало падіння Кайзерівської імперії.
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04.12.2022 21:20 Відповісти
Давати Росії шанс уникнути поразки - йти проти інтересів Європи, - глава МЗС Литви Ландсбергіс Джерело:
СВЯТА ІСТИНА
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05.12.2022 01:52 Відповісти
 
 