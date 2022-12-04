Київ та ще чотири області вже завтра повертаються до планових відключень світла, - ДТЕК

У Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях вже із завтра, 5 грудня, діятимуть планові відключення світла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у Telegram ДТЕК.

Незважаючи на плани компанії, ситуація в енергосистемі залишається складною. Тому у ДПЕК просять із розумінням ставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергетичної системи України.

"Робимо все можливе, щоб їх було якнайменше", - підкреслили в компанії.

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