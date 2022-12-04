Протягом 4 грудня окупанти завдали два ракетні удари і здійснили десять обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо обстрілів території України російськими окупантами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Російські окупанти протягом доби завдали двох ракетних ударів, а також здійснили понад десяти обстрілів із реактивних систем залпового вогню за позиціями українських військ та населеними пунктами вздовж лінії зіткнення.

Зокрема, знову ударів зазнали об'єктів цивільної інфраструктури міст Нікополь та Херсон",- зазначається у повідомленні.

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