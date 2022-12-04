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Російські окупанти сім разів обстрілювали Нікопольський район з території Енергодара, - ОВА

нікополь

Нікопольський район сьогодні зазнав близько семи обстрілів, загарбники ведуть вогонь з території тимчасово захопленого Енергодара.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Зафіксовано близько семи ворожих обстрілів території Нікопольщини... Обстрілами в районі побито півдесятка будинків, господарські споруди, автівку, електромережі, газогін", - написав Лукашук.

Він також наголосив, що ППО "працює по ракетах, а не по снарядах від "Градів" чи важкої артилерії", тому не може захистити район.

"Вкотре пояснюю: росіяни цинічно гатять по Нікопольському району з території, яка поруч з АЕС, що в окупованому Енергодарі. Ніхто не стане стріляти у відповідь по атомній електростанції чи поряд з нею... російські окупанти це знають, розуміють і користуються", - заявив голова облради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Нікополь і Покровську громаду на Дніпропетровщині, - військова адміністрація

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обстріл (28414) Нікополь (1185) Енергодар (263)


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