Російські окупанти сім разів обстрілювали Нікопольський район з території Енергодара, - ОВА
Нікопольський район сьогодні зазнав близько семи обстрілів, загарбники ведуть вогонь з території тимчасово захопленого Енергодара.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Зафіксовано близько семи ворожих обстрілів території Нікопольщини... Обстрілами в районі побито півдесятка будинків, господарські споруди, автівку, електромережі, газогін", - написав Лукашук.
Він також наголосив, що ППО "працює по ракетах, а не по снарядах від "Градів" чи важкої артилерії", тому не може захистити район.
"Вкотре пояснюю: росіяни цинічно гатять по Нікопольському району з території, яка поруч з АЕС, що в окупованому Енергодарі. Ніхто не стане стріляти у відповідь по атомній електростанції чи поряд з нею... російські окупанти це знають, розуміють і користуються", - заявив голова облради.
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