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На Херсонщині від автоматної черги загинула жінка, яка перетинала на човні Дніпро

херсон

На Херсонщині автоматною чергою вбито жінку, яка разом із чоловіком перетинали Дніпро на човні, їдучи з дачі.

Про це повідомила Херсонська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"4 грудня автоматною чергою було поранено 65-річну жінку, яка разом із чоловіком на човні перетинали Дніпро, їдучи з дачі у Голопристанському районі. На жаль, жінка не вижила, повідомляють у відділі цивільного захисту м.Херсона міськради. Чоловік не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині влада евакуює людей з лівого берега Дніпра. Очікується активізація бойових дій

Автор: 

армія рф (17329) Дніпро (3273) жертва (248) Херсонська область (5735)


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Топ коментарі
+14
уезжая с дачи в Голопристанском районе

тікали до наших в Херсон.....
Земля пухом .
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04.12.2022 21:41
+10
Люди втікали з лівого на правий берег бо так званий голова херсонської янушевич, який призначений нашим ясноликим зеневтікшим, заявив офіційно що з 3 по 5 грудня в світлу пору дня буде дозволено перетин дніпра в районі річпорту на власному плавзасобу з метою евакуації мншканців дач на лівому березі, і офіційно закликав всіх скористатися цим коридором, так що всім кто пише про дурість і маразм херсонців, що це вони загинули через свою дурість, скажу що смерть цих людей і інших які загинуть через цей «коридор» лежить на янушевичи і всій зекоманді, які закликали людей евакуюватися і гарантували безпеку, херсон вкотре був зраджений зекомандою і вкотре за це гинуть херсонці.
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04.12.2022 22:57
+6
Яка різниця? Йде війна, там лінія фронту.
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04.12.2022 21:40
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Як нам на це реагувати? Їм напевна війна була неписана... безпечність чи просте нехтування? хрін не солодше редьки.
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04.12.2022 21:30 Відповісти
уезжая с дачи в Голопристанском районе

тікали до наших в Херсон.....
Земля пухом .
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04.12.2022 21:41 Відповісти
Вони ще б в ліс по гриби поїхали.Що в людей в голові проживши вік ?
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04.12.2022 21:35 Відповісти
Тікали від окупантів.
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04.12.2022 22:03 Відповісти
це ваше припущення... реалії невідомі.
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04.12.2022 22:15 Відповісти
С какого берега стреляли?
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04.12.2022 21:37 Відповісти
Яка різниця? Йде війна, там лінія фронту.
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04.12.2022 21:40 Відповісти
Ну невже не видно із скріну?
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04.12.2022 21:40 Відповісти
Нет, не видно. Вам видно, тогда объясните, с КАКОГО берега стреляли?
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05.12.2022 00:35 Відповісти
навіть стріляь як що це наші стріляли,
ця черга оправдана
повна безвідповідальність населення...
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04.12.2022 21:43 Відповісти
Чого туди вештатись? Забрати барахло? Сказано - тікайте та не обертайтеся!
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04.12.2022 21:46 Відповісти
На одному березі дача, а на іншому життя. Ось і вибирай...
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04.12.2022 21:50 Відповісти
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04.12.2022 22:12 Відповісти
Люди втікали з лівого на правий берег бо так званий голова херсонської янушевич, який призначений нашим ясноликим зеневтікшим, заявив офіційно що з 3 по 5 грудня в світлу пору дня буде дозволено перетин дніпра в районі річпорту на власному плавзасобу з метою евакуації мншканців дач на лівому березі, і офіційно закликав всіх скористатися цим коридором, так що всім кто пише про дурість і маразм херсонців, що це вони загинули через свою дурість, скажу що смерть цих людей і інших які загинуть через цей «коридор» лежить на янушевичи і всій зекоманді, які закликали людей евакуюватися і гарантували безпеку, херсон вкотре був зраджений зекомандою і вкотре за це гинуть херсонці.
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04.12.2022 22:57 Відповісти
Сьогодні до Олешок з усієї області зїхались мешканці окупованої херсонщини з метою скористатись зеленим коридором оголошеного зебілом янушевичем, головою херсонської ода, та переправитись через дніпро в херсон, орки чомусь незнали про дозвіл янушевича на коридор, і пригрозили всім хто буде перепливати дніпро, будуть стріляти, тому загиблих могло бути більше ніж одна жінка, та чомусь про це ніхто не пише, про евакуацію, про дебіла янушевича та всю ту прибиту проросійську владу херсона призначену нашим ясноликим зе
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04.12.2022 23:15 Відповісти
Меня сильно настораживает что не пишут откуда стреляли - с нашего берега или оттуда. Если рашка, то хрен им поделаешь, но если наши стреляли во время объявленного коридора, то головы поотрывать кому то точно нужно...
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05.12.2022 00:24 Відповісти
Рашка в спину
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05.12.2022 00:33 Відповісти
 
 