На Херсонщині від автоматної черги загинула жінка, яка перетинала на човні Дніпро
На Херсонщині автоматною чергою вбито жінку, яка разом із чоловіком перетинали Дніпро на човні, їдучи з дачі.
Про це повідомила Херсонська міська рада, передає Цензор.НЕТ.
"4 грудня автоматною чергою було поранено 65-річну жінку, яка разом із чоловіком на човні перетинали Дніпро, їдучи з дачі у Голопристанському районі. На жаль, жінка не вижила, повідомляють у відділі цивільного захисту м.Херсона міськради. Чоловік не постраждав", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+14 Алекс Мышкевич
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+6 Злий Грицько
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тікали до наших в Херсон.....
Земля пухом .
ця черга оправдана
повна безвідповідальність населення...