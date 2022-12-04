На Херсонщині від автоматної черги загинула жінка, яка перетинала на човні Дніпро

На Херсонщині автоматною чергою вбито жінку, яка разом із чоловіком перетинали Дніпро на човні, їдучи з дачі.

Про це повідомила Херсонська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"4 грудня автоматною чергою було поранено 65-річну жінку, яка разом із чоловіком на човні перетинали Дніпро, їдучи з дачі у Голопристанському районі. На жаль, жінка не вижила, повідомляють у відділі цивільного захисту м.Херсона міськради. Чоловік не постраждав", - йдеться в повідомленні.

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