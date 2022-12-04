Закликаю киян не користуватися ліфтом перед плановими відключеннями світла, у графіку можуть бути відхилення, - Кличко

Мешканцям Києва радять не користуватися ліфтами у період перед плановими відключеннями світла, оскільки можуть бути відхилення від графіків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі мера Києва Віталія Кличка.

"Нагадую мешканцям багатоповерхівок, заради безпеки, не користуватися ліфтами у періоди перед стабілізаційними відключеннями електроенергії в будинку. З графіками відключень можна ознайомитись на сайті ДТЕК", - зазначив міський голова.

Він наголосив, що не варто користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключень електроенергії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ та ще чотири області вже завтра повертаються до планових відключень світла, - ДТЕК