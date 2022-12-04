УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5158 відвідувачів онлайн
Новини
2 464 24

Закликаю киян не користуватися ліфтом перед плановими відключеннями світла, у графіку можуть бути відхилення, - Кличко

лифт

Мешканцям Києва радять не користуватися ліфтами у період перед плановими відключеннями світла, оскільки можуть бути відхилення від графіків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі мера Києва Віталія Кличка. 

"Нагадую мешканцям багатоповерхівок, заради безпеки, не користуватися ліфтами у періоди перед стабілізаційними відключеннями електроенергії в будинку. З графіками відключень можна ознайомитись на сайті ДТЕК", - зазначив міський голова.

Він наголосив, що не варто користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключень електроенергії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ та ще чотири області вже завтра повертаються до планових відключень світла, - ДТЕК

Автор: 

Кличко Віталій (3510) ліфт (40) відключення світла (1087)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+10
ну не надо показывать свою тупость на людях. во первых,свет может отключиться и без войны,а во вторых,это норма в нормальных странах!
показати весь коментар
04.12.2022 22:04
+9
лифты должны иметь резервное питание,достаточное,чтобы остановится на ближайшем этаже.
показати весь коментар
04.12.2022 21:44
+2
А может еще унитазом и телевизором оборудовать лифты? Во время войны можно и пешком походить. Нехер было по 30 етажей строить там где и пятиетажка не влазит
показати весь коментар
04.12.2022 21:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
лифтеры заманалась чюдикофф вытаскивать
показати весь коментар
04.12.2022 21:43 Відповісти
лифты должны иметь резервное питание,достаточное,чтобы остановится на ближайшем этаже.
показати весь коментар
04.12.2022 21:44 Відповісти
А может еще унитазом и телевизором оборудовать лифты? Во время войны можно и пешком походить. Нехер было по 30 етажей строить там где и пятиетажка не влазит
показати весь коментар
04.12.2022 21:51 Відповісти
ну не надо показывать свою тупость на людях. во первых,свет может отключиться и без войны,а во вторых,это норма в нормальных странах!
показати весь коментар
04.12.2022 22:04 Відповісти
Мізками свою голову облаштуй: буде корисніше.
Хоча судячи з того що ти несеш, вже запізно.
показати весь коментар
04.12.2022 23:45 Відповісти
Угу, і аварійну катапульту через дах. З парашутом...
показати весь коментар
04.12.2022 22:23 Відповісти
мне вот интересно,в какой заднице таких как ты делали?
показати весь коментар
04.12.2022 22:34 Відповісти
Русскій, ти нечемний...
показати весь коментар
04.12.2022 22:37 Відповісти
чуєшь,москалику...ти для початку запам'ятай,що немає в українській мові слова "русскій"...
показати весь коментар
04.12.2022 22:49 Відповісти
Не показуйте свою дурість на людях.
показати весь коментар
04.12.2022 23:46 Відповісти
краще рукоять катапультування
показати весь коментар
05.12.2022 05:07 Відповісти
Без резерноего питания, хотя бы аварийного (на аккомуляторах, чтоб закончить движение лифта и отрыть двери на ближайщем этаже, это все равно, что в "рулетку играть". Природная клаустрофобия присуща большинству людей, от нее может возникнуть паника, скачки давления и как следствие инсульт или седечный приступ с возмозным смертельным исходом!
показати весь коментар
04.12.2022 21:55 Відповісти
вообще-то такое должно быть предусмотрено изначально по правилам строительтва и эксплуатации (и запрет на пользование, есоине соответствует правилам)!
показати весь коментар
04.12.2022 21:59 Відповісти
Тю, а я думала, що акумулятори більш потрібні для танків на фронті...
показати весь коментар
04.12.2022 22:25 Відповісти
они везде потребны, если на фронте требуется горючее, то это не значит, что весь не военный транспорт нужно остановить, поэтому ваше замечание некоррекно!
показати весь коментар
04.12.2022 22:38 Відповісти
У меня в доме на Оболони (16-этажка 88 г) лифт работает всегда, даже при отключениях. А в новых супер-пупер новостроях на Печерске - нет. Не разбираюсь в вопросе, но факт примечательный.
показати весь коментар
04.12.2022 22:34 Відповісти
На конской тяге?
показати весь коментар
04.12.2022 22:58 Відповісти
Да хз, я ж говорю, не знаю как оно работает. Но работает.
показати весь коментар
04.12.2022 23:40 Відповісти
При советах в некоторых домах было резервное питание (отдельная сеть) которое давало освещение лестничных клеток при выключении света. В некоторых и лифты так запитывались.
показати весь коментар
05.12.2022 11:00 Відповісти
..ага, подскажіть Зе про дублювання енергоживлення ліфтів і ... отримаете в додаток Великому Будівництву ще і Велетеньське Супербудівництво
показати весь коментар
05.12.2022 05:13 Відповісти
для живлення ліфта, щоб він доїхав до ближнього поверху може достатньо й невеликого за потужністю акумулятора..., я думаю, це не проблема, а ті, хто радить ходити сходами на 10-20-30 поверхи, або чекати 4 години в ліфті, коли ввімкнуть світло, самі ніколи не ходили та не застрягали, а мають особняки максимум на 2 поверхи та не мають совісті...
показати весь коментар
05.12.2022 09:55 Відповісти
Пользуясь темой лифтов призываю сознательных граждан в целях экономии электрики
а) если здоровье позволяет - спукаться вниз пешком
б) вверх вызывать ТОЛЬКО ОДИН лифт.
показати весь коментар
05.12.2022 11:02 Відповісти
а может проще расстрелять весь руководящий состав ДТЕК за саботаж?
показати весь коментар
15.12.2022 15:40 Відповісти
 
 