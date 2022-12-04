Закликаю киян не користуватися ліфтом перед плановими відключеннями світла, у графіку можуть бути відхилення, - Кличко
Мешканцям Києва радять не користуватися ліфтами у період перед плановими відключеннями світла, оскільки можуть бути відхилення від графіків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі мера Києва Віталія Кличка.
"Нагадую мешканцям багатоповерхівок, заради безпеки, не користуватися ліфтами у періоди перед стабілізаційними відключеннями електроенергії в будинку. З графіками відключень можна ознайомитись на сайті ДТЕК", - зазначив міський голова.
Він наголосив, що не варто користуватися ліфтами за 30-40 хвилин до початку відключень електроенергії.
Топ коментарі
+10 Юрий Неважно #512041
показати весь коментар04.12.2022 22:04
+9 Юрий Неважно #512041
показати весь коментар04.12.2022 21:44
+2 Valter Valter
показати весь коментар04.12.2022 21:51
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хоча судячи з того що ти несеш, вже запізно.
а) если здоровье позволяет - спукаться вниз пешком
б) вверх вызывать ТОЛЬКО ОДИН лифт.