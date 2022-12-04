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За нових блекаутів у Києві будуть вимушені якнайшвидше зливати воду з будинків

опалення

У випадку нових блекаутів, обслуговуючі організації мають якнайшвидше злити воду з будинків під’єднаних до центральної системи теплопостачання, щоб уникнути замерзання води в трубах.

Про це повідомив заступник міського голови та секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко в етері телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

"У разі тривалої відсутності світла, обслуговуючим організаціям доведеться якомога швидше зливати воду з будинків, які під'єднані до центральної системи теплопостачання, щоб уникнути замерзання води в трубах, оскільки це може зробити будинок непридатним для опалення в майбутньому" , – зазначив Бондаренко.

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Він також додав, що окрім бюветних комплексів, станом на зараз, поповнюється список магазинів, котрі працюватимуть навіть за умови повного блекауту від резервного живлення. У разі тривалих відключень для бюветних комплексів також застосовуваметься окремий погодинний графік роботи.

Автор: 

Бондаренко Володимир (54) Київ (19455) опалення (912) електроенергія (6191) опалювальний сезон (1748)


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Топ коментарі
+13
як у воду перднув. чим ти будеш опалювати багатоповерхівку 25 поверхів на 7-8 підїздів? газ недозволений за будівельними нормами, електрики немає - все.
Варіант - власна котельня чи бойлер на даху/підвалі будинку, але це кошти, і без електрики - ще й генератори.
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04.12.2022 21:54
+7
слив воды из системы,повлечёт *********** катастрофу всей отопительной линии. всю воду не сольют по любому,это во первых,а во вторых,трубы придут в негодность практически за сезон...оставшаяся в тубах вода,на границе с воздухом,прогрызёт трубы на раз...
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04.12.2022 22:09
+6
от соли будет неслабая коррозия по итогу
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04.12.2022 22:06
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як у воду перднув. чим ти будеш опалювати багатоповерхівку 25 поверхів на 7-8 підїздів? газ недозволений за будівельними нормами, електрики немає - все.
Варіант - власна котельня чи бойлер на даху/підвалі будинку, але це кошти, і без електрики - ще й генератори.
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04.12.2022 21:54 Відповісти
/25 поверхів на 7-8 підїздів/ і коштів немає? Бажання немає подумати.https://uagolos.com/iedine-misto-na-zemli-de-vse-naselennia-jive-v-odnomy-bydinky/ Приклад з життя в одному будинку.
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04.12.2022 22:19 Відповісти
клас, ну молодець, знайшов будинок! доречі, в чехії досить багато будинків мають свої котельні. цікавився б місциною, де живеш. І, о диво, вони опалення собі включають за погодженням більшості мешканців будинку. а ще, в Чехії популярне газове опалення, і суворі норми на багатоповерхівки.
повертаючись до основного питання - як ти заведеш газ на котел, в багатоповерхівку, якщо за планом його там не було? а таких мікрорайонів тільки на лівому березі достобіса.
У нас блекаут може статись ось ось. а переобладнання навіть одного будинку - декілька років.
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04.12.2022 22:25 Відповісти
Не патякайте. Ужгород вже давно відмовився від централізованого опалення. І не лише Ужгород.
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04.12.2022 22:42 Відповісти
блін, ну ви ТУПІ чи прикидуєтесь? в Ужгороді найвищий будинок - 16 поверхів! В передмісті Києва більшість забудов - 5-8 поверхів, то мають автономне опалення. Чого ви лізите зі своїми недоречними коментарями, навіть не прочитавши чи подумавши.
Хоч один з вас, дебілів, скаже, як оформити індивідуальне опалення БЕЗ електрики в будинку на 700 квартир?
ну Кузьма стоїть перед очима - Якщо людина дебіл, то їй треба про це сказати, бо воно ж не в курсі.
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04.12.2022 22:46 Відповісти
Скільки кондиків, а на затеплення немає. Моє рішення: Викупляють одну 1кім. кв в 25 пов. будинку, ставлять генератор,1газовий і 1 котел на мазуті . Не обзивай нікого дебілами, а сам знайди рішення.
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04.12.2022 22:59 Відповісти
не, ну капець. газу немає, все, крапка. котел на мазуті? у квартирі? і генератор? де живе понад 3000 людей? тобто на пожежні, і безпекові норми ми просто начхаємо?
якщо і генератор, то тільки дизельний, і поза житловими приміщеннями. котел - тут варіантів майже немає.
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04.12.2022 23:33 Відповісти
Машини під будинком можна а генератор і котел - ні? То намалюй, щоб жильцям було тепліше, як Бенксі, "Вогонь на стіні"
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04.12.2022 23:59 Відповісти
що за маячня? у випадку довготривалого блекауту газ перекриють в усіх будинках незалежно від того є там автономле опалення чи ні. І питання навіть не в тому що можуть вдарити по гадорозподільчих станціях і його просто не буде, а тому що кількість загиблих від чадного газу та вибухів гримучої суміші в спробах зігрітись (чере камфорку) буде в сотні разів більша ніж кількість замерзлих. І ніяких бензинових генераторів не вистачить щоб виробити достатню кількіть енергії (в джоулях вимірюється) щоб зігріти навіть соту чатину багатоповерхівок. Якщо немає куди виїхати на час зими з мегаполісу - то краще готувати пухові теплі речі та дрова, готувати іжу на вулиці, і радіти що не прийде москаль. бо прийде москаль - світла води загу взагалі не буде, тільки бабин як розконсерувється. Віримо в ЗСУ.
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05.12.2022 01:39 Відповісти
Вспоминается категорическое НИЗЗЯ на автономное отопление...
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05.12.2022 08:27 Відповісти
соль или гликоль(антифриз)
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04.12.2022 21:56 Відповісти
Напиши тому Бондаренку, сам не допетрає
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04.12.2022 22:05 Відповісти
от соли будет неслабая коррозия по итогу
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04.12.2022 22:06 Відповісти
в отопительную систему всегда добавляют соль. чтобы трубы не закоксовывались.
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04.12.2022 22:10 Відповісти
Труби тоді треба все рівно міняти.
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04.12.2022 22:09 Відповісти
слив воды из системы,повлечёт *********** катастрофу всей отопительной линии. всю воду не сольют по любому,это во первых,а во вторых,трубы придут в негодность практически за сезон...оставшаяся в тубах вода,на границе с воздухом,прогрызёт трубы на раз...
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04.12.2022 22:09 Відповісти
А встановити потужні генератори для насосів в котельнях?
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04.12.2022 22:31 Відповісти
Наверное это про дома которые подключены к ТЕЦ
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04.12.2022 23:22 Відповісти
Які генератори?

Ті, що Кірюша Тимошенко, вже прилагодив тим людям, які потерпають найбільше з точки зору ЗЕлених ******?
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04.12.2022 23:23 Відповісти
Це буде армагедон.
На такий випадок у нас має бути зброя судного дня.
Наприклад брудні бомби московське метро і водогін
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04.12.2022 22:31 Відповісти
Алеж це чистої води гуманітарна катастрофа...
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04.12.2022 22:32 Відповісти
А что мешает в таком случае ****** по Курской АЭС? Или Данилов напрасно ****** о политической воле зеленых соплей?
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04.12.2022 22:43 Відповісти
Террористам ничего не мешает.
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05.12.2022 00:01 Відповісти
А украинцам эта АЭС еще пригодится в качестве репараций.
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05.12.2022 00:02 Відповісти
Хто в нас курує всі фінансові потоки, всю гуманітарку та ******* це все?

Вірно - ОПЗЕ та СН.

То де загубилися всі трансформатори та дизель-генератори?

Може все це в центрах незламності?
*****!!! Там теж тільки ЗЕлений свист та сподівання.
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04.12.2022 23:20 Відповісти
А транмформатори та генератори, що надали Україні союзники, ЗЕлені ***** по своїх маєтках розвезли?
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04.12.2022 23:15 Відповісти
330кв трансформатор в маєтку ні до чого)
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05.12.2022 00:05 Відповісти
А, якщо продати партерам ЗЄрмаків на Роісє чи в Ірані?
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05.12.2022 01:03 Відповісти
Це буде другий Алчевськ. Ось що може очыкувати на киян:

https://www.bbc.com/ukrainian/features-63516119

Але тоді все доволі швидко зробили. А якщо тут постійно обстрілюватимуть, то наслідки усунути може взагалі не вдасться...
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04.12.2022 23:55 Відповісти
Постійно обстрілювати кацапам вже нема чим. Якби було - обстрілювали б постійно.
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05.12.2022 00:03 Відповісти
Зрозуміли, що все швидко відновлюють, тому й не витрачають дарма. Накопичують запаси. А потім вдарять. І у тому, що вдарять, ніхто не сумнівається. Питання лише коли....
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05.12.2022 00:09 Відповісти
Так !
На жаль на нас напала не нормально воююча країна ....
А країна - ******* - яка вважає масові удари по мирним (які навіть близько не перебувають у зоні бойових дій ) містам - "геройськими діями"
Я так розумію - там політика така :
"Не переможемо , так хоч їм багато гімна наложемо !"

П.С. Специалістів по теплозабезпеченню тут налетіло багато ...
Але усі ці поради - явне незнання фізики шкільного рівня
Щиро надіюсь , що таке не станеться ...
Але фізика говорить - що вода при утворенні льоду - займає більший об"єм ...
І б"яки полізуть у самих несподіваних місцях ...
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05.12.2022 01:24 Відповісти
Стоит почитать как выживали города бывшей Югославии.
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05.12.2022 03:33 Відповісти
Памятається, ще до ракетної атаки, першим про блекаут почав патякати дтек, потім виборні чиновники, начебто заспокоюючи незадоволені маси, все спростували. Питання має виникати наступного штибу: звідки вони знали про запланований блекаут? Адже, зі слів профільних фахівців (хоча б депутата Кучеренка), той рівень незначних ушкоджень, у масштабах усієї енергосистеми України, завданих ракетами, не мав би призвести до таких наслідків. З цього приводу уже навіть створили якусь "надсекретну" урядову комісію по розслідуванню цього блекауту та терміново зібралися вносити зміни в законодавство щодо поширення режиму воєнного стану і на енергосистему країни, зокрема її централізованого управління, яке, до слова, зараз знаходиться у чиїхось приватних руках.
МАГАТЕ, в свою чергу, висловило своє здивування одночасним вимкненням всіх атомних енергоблоків країни, якого ще не було в усій історії використання атомної енергетики, що відповідно створює реальну загрозу ядерної катастрофи глобального масштабу, і розпочало перевірку всіх АЕС в Україні, чим викликало гнівний лемент різноманітної ботви на кшталт: "що вони там забули", "нехай повертаються на ЗАЕС" і т.п.
Тому, усі заяви про новий блекаут, у тому числі й у газовій галузі, повинні як мінімум викликати занепокоєння і терміново вживатися превентивні заходи щодо запобігання подібним наслідкам у майбутньому.
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05.12.2022 04:56 Відповісти
Блекаут начинается в отбитых головах декотрих очільників.
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05.12.2022 07:27 Відповісти
 
 