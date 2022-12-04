За нових блекаутів у Києві будуть вимушені якнайшвидше зливати воду з будинків
У випадку нових блекаутів, обслуговуючі організації мають якнайшвидше злити воду з будинків під’єднаних до центральної системи теплопостачання, щоб уникнути замерзання води в трубах.
Про це повідомив заступник міського голови та секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко в етері телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.
"У разі тривалої відсутності світла, обслуговуючим організаціям доведеться якомога швидше зливати воду з будинків, які під'єднані до центральної системи теплопостачання, щоб уникнути замерзання води в трубах, оскільки це може зробити будинок непридатним для опалення в майбутньому" , – зазначив Бондаренко.
Він також додав, що окрім бюветних комплексів, станом на зараз, поповнюється список магазинів, котрі працюватимуть навіть за умови повного блекауту від резервного живлення. У разі тривалих відключень для бюветних комплексів також застосовуваметься окремий погодинний графік роботи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Варіант - власна котельня чи бойлер на даху/підвалі будинку, але це кошти, і без електрики - ще й генератори.
повертаючись до основного питання - як ти заведеш газ на котел, в багатоповерхівку, якщо за планом його там не було? а таких мікрорайонів тільки на лівому березі достобіса.
У нас блекаут може статись ось ось. а переобладнання навіть одного будинку - декілька років.
Хоч один з вас, дебілів, скаже, як оформити індивідуальне опалення БЕЗ електрики в будинку на 700 квартир?
ну Кузьма стоїть перед очима - Якщо людина дебіл, то їй треба про це сказати, бо воно ж не в курсі.
якщо і генератор, то тільки дизельний, і поза житловими приміщеннями. котел - тут варіантів майже немає.
Ті, що Кірюша Тимошенко, вже прилагодив тим людям, які потерпають найбільше з точки зору ЗЕлених ******?
На такий випадок у нас має бути зброя судного дня.
Наприклад брудні бомби московське метро і водогін
Вірно - ОПЗЕ та СН.
То де загубилися всі трансформатори та дизель-генератори?
Може все це в центрах незламності?
*****!!! Там теж тільки ЗЕлений свист та сподівання.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-63516119
Але тоді все доволі швидко зробили. А якщо тут постійно обстрілюватимуть, то наслідки усунути може взагалі не вдасться...
На жаль на нас напала не нормально воююча країна ....
А країна - ******* - яка вважає масові удари по мирним (які навіть близько не перебувають у зоні бойових дій ) містам - "геройськими діями"
Я так розумію - там політика така :
"Не переможемо , так хоч їм багато гімна наложемо !"
П.С. Специалістів по теплозабезпеченню тут налетіло багато ...
Але усі ці поради - явне незнання фізики шкільного рівня
Щиро надіюсь , що таке не станеться ...
Але фізика говорить - що вода при утворенні льоду - займає більший об"єм ...
І б"яки полізуть у самих несподіваних місцях ...
МАГАТЕ, в свою чергу, висловило своє здивування одночасним вимкненням всіх атомних енергоблоків країни, якого ще не було в усій історії використання атомної енергетики, що відповідно створює реальну загрозу ядерної катастрофи глобального масштабу, і розпочало перевірку всіх АЕС в Україні, чим викликало гнівний лемент різноманітної ботви на кшталт: "що вони там забули", "нехай повертаються на ЗАЕС" і т.п.
Тому, усі заяви про новий блекаут, у тому числі й у газовій галузі, повинні як мінімум викликати занепокоєння і терміново вживатися превентивні заходи щодо запобігання подібним наслідкам у майбутньому.