Конгрес США працює над альтернативою визнання РФ країною-спонсором тероризму, - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Конгресі йде робота над альтернативою визнання Росії "країною-спонсором тероризму".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Ми постійно розглядаємо, які заходи можемо вжити, щоб збільшити тиск. Ми зараз працюємо з Конгресом над нормами, які допоможуть нам з деякими спірними моментами, пов'язаними з використанням призначення "країною-спонсором тероризму", який мав би небажані наслідки. Ми працюємо над розробкою шляху для досягнення цієї мети", - сказав Блінкен.
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+17 Luis Santos
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https://delo.ua/industry/airbus-planuje-vidmovitisya-vid-rosiiskogo-titanu-407620/
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/airbus-says-decouple-russian-titanium-in-months-2022-12-01/
тобто, не терористи вони, а навпаки, голуби миру сизокрилі !
Тоні, дорогой, ти гарний хлопець, багато поміг Україні, зрештою, зьома по дідусю - киянин. Але, вибач, у вашій адміністрації якийсь повний бардак і безхребетність!
женіть глиста Салівана к епеням, бо продуєте і Україну, і владу програєте трампістам !
ми тіпа знаємо що рф є країною, спонсором тероризму
ми знаєм що ця війна це геноцид Українського народу
але спробуємо підібрати якісь інакші слова щоб не ображати *****...
ви незгодні ? а тепер уявіть собі цю "морду" !
Но политика дедушки - маразматика вполне прагматическая (политика медленно свареной лягушки), но здесь кроется ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ОШИБКА, мы имеем дело не с ЖАБОЙ, а с ГАДЮКОЙ, поэтому политика должна быть другой (привентивной), моментальное обезглавливание змеи, пока она не успела атаковать и смертельно укусить!
И ето говорят руководители страны которые знают что такое 11 сентября? И как теперь по вашему будут называться террористы и теракты? Случайное совпадение или беспокойство? Предлагаю встречное предложение. Ввести новое понятие для педофилов и насильников. Например любители женщин и детей. Чтобы тоже избежать нежелательных последствий и декриминализировать их. Куда катится етот мир х*** его знает. Смотрите чтобы Бог не выдержал и не отправил на Землю метеорит или чуму которая обнулит все человечество
тепер палату представників профукали, можна спокійно займатися філологічними студіями, мовляв, яка ж альтернатива "спонсору тероризму" - є й час, і натхнення, а там весна, погожі дні, канікули, відпустки...
1. Білорусія
2. Іран
3. Китай
Питання -- що таке тоді рашка???
Вот почему демократы покачнулись, им следующие выборы хочется выиграть. Не понятно, почему Макрон такой гон дон, но то такэ.
Акщо щось крякає і виглядає як качка то це качка *****, і не треба вигадувати дурниць! 🤬
Прохукають Америку...