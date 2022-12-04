Конгрес США працює над альтернативою визнання РФ країною-спонсором тероризму, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Конгресі йде робота над альтернативою визнання Росії "країною-спонсором тероризму".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми постійно розглядаємо, які заходи можемо вжити, щоб збільшити тиск. Ми зараз працюємо з Конгресом над нормами, які допоможуть нам з деякими спірними моментами, пов'язаними з використанням призначення "країною-спонсором тероризму", який мав би небажані наслідки. Ми працюємо над розробкою шляху для досягнення цієї мети", - сказав Блінкен.

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