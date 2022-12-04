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Новини Війна
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Сприймайте цю зиму не випробуванням, а часом, який наближає нас до перемоги. Вистояти цієї зими - це відстояти все, - Зеленський. ВIДЕО

Цієї зими вся Україна має стати одним великим Пунктом Незламності.

Про це у своєму зверненні сказав Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Незламний народе незламної країни!

Минає четвертий день цієї зими. Зими, яка буде складною – це зрозуміло. Але все ж варто сприймати цю зиму не як випробування, а як час – час, що наближає нас до головного – до перемоги. Кожен із цих 90 зимових днів.

Ворог дуже сподівається використати зиму проти нас: зробити зимовий холод і труднощі частиною свого терору. Ми ж маємо зробити все, щоб вистояти цю зиму, як би це не було важко. Вистояти – і ми вистоїмо. Вистояти цієї зими – це відстояти все.

У Росії ще поки є ракети і перевага в артилерії. Так, але в нас є те, чого окупант не має і не матиме. Ми захищаємо свій дім, а це дає нам найсильнішу мотивацію з можливих. Ми боремося за свободу, а це завжди примножує будь-яку силу. Ми захищаємо правду, а це об’єднує навколо України увесь світ.

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Ми бачимо щасливих людей, коли вони зустрічають український прапор у звільнених містах – усюди, куди повертається Україна. Повертаються люди, ЗСУ, всі ми. А це означає, що нас чекають всюди, де ще є окупація. Чекають і вірять, що Україна повернеться. Чекають і добре знають: якщо Росія вдерлася, то це не назавжди.

Щоб пройти цю зиму, ми маємо ще більше допомагати одне одному, ніж будь-коли, і ще більше дбати одне про одного. І не питайте, будь ласка, чи допомогти, і чим. Просто допомагайте, коли бачите, що можете це зробити.

Щоб пройти зиму, ми маємо бути ще більш стійкими і ще більш єдиними, ніж будь-коли. Не можна допускати жодних внутрішніх конфліктів і чвар, які здатні послабити нас усіх, навіть якщо хтось там думає, що це якось посилить його особисто. Треба ще більше взаємодії, ніж будь-коли. Уся Україна має стати одним великим Пунктом Незламності та працювати щодня, працювати щоночі. Держава, бізнес, люди – усі ми, українці, усі разом.

Цієї осені було зроблено багато, щоб посилити позиції держави і щоб окупант втрачав. Маємо робити все, щоб і після цієї зими можна було сказати те саме. Українці працювали цілодобово, щоб відновити нормальність життя після російських ударів. І яким би масштабним не був терор окупантів, наше бажання відновити все в нашому домі завжди було ще більш масштабним. Так має бути й надалі.

Наші сили оборони міцно тримають позиції та навіть найскладніші напрямки. Скільки разів уже окупанти збиралися захопити увесь Донбас, бути в Бахмуті… Скільки разів вони вже оголошували нові терміни свого просування, своїх перемог… Наші хлопці – справжні герої.

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І саме це наше ключове завдання – і держави, і народу – робити все, щоб підтримати наші сили оборони, щоб зміцнити наші сили оборони, знайти у світі для наших сил оборони все потрібне.

Я знаю, як складно в Бахмуті, на Донбасі. Хлопці, тримайтесь! Я з вами. Народ із вами.

Щоб це завдання виконувати – щоб виконувати успішно – саме для цього маємо завжди підтримувати одне одного. І я дякую всім, хто допомагає посилювати Україну і хто після цієї зими обов’язково зможе сказати, що наближення нашої перемоги – це також його чи її особистий результат, особисте досягнення.

Слава всім, хто воює за Україну і хто працює для українців!

Слава нашому міцному народу!

Слава Україні!" - заявив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23798) зима (150)


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Топ коментарі
+49
Справжнє випробування - це тупа і ненажерна зелена сарана.
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04.12.2022 22:22
+40
прогундосил "говнокомандующий" из теплого бункера.
Еще Ленка-скумбрия из теплой Италии должна украинцам дать пару советов как єкономить на отоплении
И заживем!
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04.12.2022 22:25
+36
Після Порше і елітних будинків слуг не того народу, не хочеться якось слухати преЗЕ ,бо віри не має. Мають люди пройти через пекло,а оп від цього мають наживу.
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04.12.2022 22:23
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ну поки що лайно це ти і твоя проксі посушка тіпа італійська,а факти говорять що зєля знатно вами ******** в пащеки спустив,шкода що не всіх ковідним геноцидом не дотравив,толку від вас НУЛЬ)))
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05.12.2022 00:15 Відповісти
так так бидло ти уже на "господіні" спалисось чмо проксі)))
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05.12.2022 00:40 Відповісти
фотографу премію...підловив так підловив
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04.12.2022 23:27 Відповісти
це він біля буржуйки сидячи,белькоче?))чи світлом свічки себе "випробовує?)))
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04.12.2022 23:09 Відповісти
Смерть москалям! СЛАВА НАЦІЇ!

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04.12.2022 23:15 Відповісти
цікаво, а цей довбень ЗЕлений розуміє, що його нікчемні поради недоступні для тих, у кого немає світла та інтеренту??
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04.12.2022 23:23 Відповісти
Испытание для Украины это брехливый, наркоман и уклонист который продолжает делать дебильные бесполезные видосы из теплого бункера с круглосуточным светом, в то время как его друзья тимошенко и резниченко пилят бюджетные деньги и радуются жизни. Только перевыборы идиота президента могут спасти эту страну!!!
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04.12.2022 23:24 Відповісти
Вас знайдеться часом хоч 1%
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04.12.2022 23:43 Відповісти
ну так вас рабів обісраних куди більше,а особливо посібників кацапів,ой то ж мабуть одні порохоботи перейшли на сторону кацапів,чи служки зе,га раб?
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05.12.2022 00:17 Відповісти
ясно раб,та ще й бот сраний,пливи гімно по трубах,і купи нарешті гугл-перекладач,бо твій чорний "господін" тебе знов трахне)))
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05.12.2022 00:39 Відповісти
"Незламний народе незламної країни! Минає четвертий день цієї зими та четвертий місяць як я і моя фракція тягнемо час і не виносимо на голосування законопроект № 7694 від 24.08.2022 про позбавлення мандатів депутатів з опзж, безумовно це для нас велике випробування але ми його гідно вистоємо"
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05.12.2022 00:43 Відповісти
"...приближающим нас к победе.", БЛТЬ ти ****** яким боком до ВСУ і до перемоги, ПІДР, це ж тиПАСКУДА розмінував Чонгар, тиПАДЛО готувався до травневих шашликів замість озброювпти армію і попередити населення півдня про майбутню окупацію, боже як же я тебе ненавиджу преЗЕрватив штопаний !!!!
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05.12.2022 01:08 Відповісти
головне випробування у нас ти, ватна зелупа, та твої "слуги кремля" і ми тебе тільки так і сприймаємо, а кожний постріл нашої Армії наближає нас до перемоги не лише над москалями, а й над твоєю лицемірною, підлою промоскальською шоблою...
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05.12.2022 01:19 Відповісти
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05.12.2022 01:49 Відповісти
А що - залежить від *****, від його шизи.
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05.12.2022 08:15 Відповісти
Не можна терпіти кровожерливих мародерів. Потрібно виборювати свої права навіть під час війни. Влада відключила канали - терпимо. Влада краде - терпимо. Влада бреше - терпимо. Влада корупціонер - терпимо. Це лайно ми матимемо і після війни. Стадо баранів голосує за людину і партію, у яких немає ні програми, ні курсу. А тепер маємо, те що маємо. І так усі 30 років. Так що вмикаймо мізки і вимагаємо від влади реформ, якщо хочемо змін.
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05.12.2022 02:21 Відповісти
https://youtu.be/NQyZHt713aQ ...

Бунт ЧМОбиков 🦍🦍🦍в Казани.. спасет путлера🤣
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05.12.2022 03:46 Відповісти
...дід Зе-Нас
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05.12.2022 05:03 Відповісти
безподбородочный слизняк о зэ-леном слизняке
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05.12.2022 05:34 Відповісти
Физиономия оценщика из ломбарда , а не президента. Какой же он пафосный , бесполезный и тошнотворный.
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05.12.2022 06:25 Відповісти
Где наши дроны , кандом? Где украинские ракеты, где ответные удары по русне хотя бы на 300 км? Гребанный пафосный болтун , лицемер, заранее вывезший своих родителей. Зеленая власть мародеров.
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05.12.2022 07:12 Відповісти
https://youtu.be/tjXzxdp_3SM ...

Згадаймо ...пам'ять..свою..про Кучмістів...у недалекому минулому...іноді цікаво...
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05.12.2022 07:19 Відповісти
Буба , лучше ти бы втік.
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05.12.2022 08:07 Відповісти
Скоро Новий Рік та Різдво. Скоро довгоочікувана різдвяна відпустка на 2 місяці в Буковелі на лижах, санках, в готелі, а навкруги смерічки, друзі, переселенці. Скоро весна прийде, городи "сажати" будемо (там де незаміновано). Наші хлопці і дівчата із ЗСУ нас захистять. Хоч у них багато проблем із забезпеченням, але вони вистоять, вони незламні. Слава ЗСУ!!! Слава головнокомандувачу Залужному, його команді і всім партнерам, друзям, громадянам, хто ЗСУ допомагає!!! Героям Слава!!! Скоро травневі шашлики будемо їсти....... Бай-бай....... "Я з вами"......
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05.12.2022 08:27 Відповісти
Замість того щоб укріплювати оборону ти закатувало наші гроші у асфальт і свої кишені і зараз крадете вагонами. Ми витримаємо, але ти твої поплічники мають відповісти за все погане.
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05.12.2022 10:28 Відповісти
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