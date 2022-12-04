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Єврокомісія підготувала 9-й пакет санкцій проти РФ, який можуть ухвалити вже 12 грудня, - Йозвяк
Європейська комісія підготувала новий пакет санкцій проти Росії, який можуть затвердити вже за тиждень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у твіттері брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Європейська комісія сьогодні поінформувала країни-члени ЄС про 9-й пакет санкцій проти Росії. Цікаво, що Білорусь не потрапила під санкції (знову)", - написав Йозвяк.
"Близько 180 назв у списку, спрямованих на банки, ЗМІ та технології, можливо, будуть узгоджені на зустрічі глав МЗС ЄС 12 грудня", - додав він.
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Олег Кущ #518923
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