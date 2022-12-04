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Новини Санкції проти Росії
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Єврокомісія підготувала 9-й пакет санкцій проти РФ, який можуть ухвалити вже 12 грудня, - Йозвяк

рф,єс,євросоюз,санкції

Європейська комісія підготувала новий пакет санкцій проти Росії, який можуть затвердити вже за тиждень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у твіттері брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Європейська комісія сьогодні поінформувала країни-члени ЄС про 9-й пакет санкцій проти Росії. Цікаво, що Білорусь не потрапила під санкції (знову)", - написав Йозвяк.

"Близько 180 назв у списку, спрямованих на банки, ЗМІ та технології, можливо, будуть узгоджені на зустрічі глав МЗС ЄС 12 грудня", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз погодив ліміт цін на російську нафту на рівні 60 доларів, - Йозвяк

Автор: 

Європарламент (1045) санкції (11819) Йозвяк Рікард (157)


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Похоже на 344-е китайское предупреждение
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04.12.2022 22:23 Відповісти
...прием №344 - изматывание противника бегом
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04.12.2022 22:26 Відповісти
Может они ещё лицензию на прокат "Сватов" в рфии отзовут, а то как-то...
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04.12.2022 23:17 Відповісти
А можуть і не ухвалити, якщо яка-небудь Угорщина не дасть добро
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04.12.2022 22:25 Відповісти
А чому неможна з першого або хочаб 3го разу прийняті РЕАЛЬНО ДІЄВІ, ЖОРСТОКО ДІЄВІ САНКЦІЇ?
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04.12.2022 22:32 Відповісти
Бояться вкусити йуха, якого смокчуть)
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04.12.2022 22:36 Відповісти
Якщо чесно, то вс1 ц1 пакети до одного м1сця, потр1бно таке, щоб вчора на сьогодн1, а не через р1к.
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04.12.2022 23:20 Відповісти
 
 