Єврокомісія підготувала 9-й пакет санкцій проти РФ, який можуть ухвалити вже 12 грудня, - Йозвяк

Європейська комісія підготувала новий пакет санкцій проти Росії, який можуть затвердити вже за тиждень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у твіттері брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Європейська комісія сьогодні поінформувала країни-члени ЄС про 9-й пакет санкцій проти Росії. Цікаво, що Білорусь не потрапила під санкції (знову)", - написав Йозвяк.

"Близько 180 назв у списку, спрямованих на банки, ЗМІ та технології, можливо, будуть узгоджені на зустрічі глав МЗС ЄС 12 грудня", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз погодив ліміт цін на російську нафту на рівні 60 доларів, - Йозвяк