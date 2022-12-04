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У знищеному 4 грудня ЗСУ російському вертольоті Ка-52 був один з найкращих екіпажів окупантів, - соцмережі

ка

Знищеним 4 грудня силами ППО ЗСУ вертольотом керував "найкращий екіпаж угруповання" окупаційних військ росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

"Екіпаж "Бороди" був найрезультативнішим екіпажем угруповання. Вони були найкращими з найкращих. 6 орденів Мужності на двох", - пишуть рашистські пабліки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зенітники 138-ї бригади знищили ворожий гелікоптер Ка-52. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17329) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+133
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04.12.2022 22:35
+67
Полетіли подихать.
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04.12.2022 22:33
+49
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04.12.2022 22:42
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А ЗСУ ПО БАРАБАНУ КОГО МОЧИТЬ КТО ПРИХОДИТ С АГРЕССИЕЙ. СЛАВА ЗСУ!
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05.12.2022 11:41 Відповісти
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