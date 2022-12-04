У знищеному 4 грудня ЗСУ російському вертольоті Ка-52 був один з найкращих екіпажів окупантів, - соцмережі

Знищеним 4 грудня силами ППО ЗСУ вертольотом керував "найкращий екіпаж угруповання" окупаційних військ росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

"Екіпаж "Бороди" був найрезультативнішим екіпажем угруповання. Вони були найкращими з найкращих. 6 орденів Мужності на двох", - пишуть рашистські пабліки.

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