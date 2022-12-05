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Новини Війна
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З лютого до Росії було депортовано щонайменше 2,8 млн українців, - Лубінець

депортація

З початку повномасштабного вторгнення близько 2,8 млн українців були вимушені виїхати чи були депортовані на територію Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТз посиланням на на публікацію уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця.

"З лютого щонайменше 2 млн 800 тис українців були вимушені виїхати чи були депортовані на територію Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку повномасштабної війни окупанти примусово перемістили 11,5 мільйона українців, - МВС

Якщо ви або ваші близьки знаходяться в Росії, і маєте потребу у допомозі для того, щоб дістатися безпечної території, зверніться до нас на "гарячу лінію":

0-800-50-17-20 (безкоштовно)
+38 044-299-74-08 (якщо ви за межами України)
[email protected]", - розповів він.

Автор: 

депортація (723) росія (65114) Лубінець Дмитро (593)


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Топ коментарі
+8
Багато хто добровільно туди виїхав.
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05.12.2022 00:06
+7
Формально це громадяни України. Але переважна більшість з них це етнічні росіяни або ті, хто має якесь російське коріння. Я б не переймався так їхнею долею. Якщо вивезли примусово - інша справа. Але якщо це був їзній свідомий вибір, то навіщо марнувати на них час?
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05.12.2022 00:13
+5
"Яблучко від яблоньки не далеко котиться". Кацапам *********!, а ********* "ето судьба". Українці повернуться. Кацапи залишаться. Все буде так як має бути.
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05.12.2022 00:28
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Багато хто добровільно туди виїхав.
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05.12.2022 00:06 Відповісти
Геноцид сралінських масштабів
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05.12.2022 00:09 Відповісти
В ответ Конгресс США думает каким альтернативным словом назвать геноцид чтобы не называть Московский Режим террористическим.
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05.12.2022 00:11 Відповісти
Формально це громадяни України. Але переважна більшість з них це етнічні росіяни або ті, хто має якесь російське коріння. Я б не переймався так їхнею долею. Якщо вивезли примусово - інша справа. Але якщо це був їзній свідомий вибір, то навіщо марнувати на них час?
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05.12.2022 00:13 Відповісти
як мінімум дітей ніхто не питав...
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05.12.2022 00:20 Відповісти
"Яблучко від яблоньки не далеко котиться". Кацапам *********!, а ********* "ето судьба". Українці повернуться. Кацапи залишаться. Все буде так як має бути.
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05.12.2022 00:28 Відповісти
як,якщо раша стане новою кндр,багато повернеться?
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05.12.2022 00:45 Відповісти
З КНДР теж тікають. І тікають ... масово. Більш того. Кацапи нічого не виграють прокацапивши українця.Пристосовуватись "з дулею в кишені" і сокирою під полою українці вміють до слушного часу...
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05.12.2022 00:59 Відповісти
бугага "з дулею і сокирою" це ви мабуть про "українців" Зеленого клину?)))) ні,якраз зиск є,отримають більш менш нормальну робочу силу,і повірте давно не всі такі герої,що б як корейці,перетинати 38му паралель через мінні поля та кулеметні вишки з колючкою.В першу чергу це втрата для нас,як населення,так і генофонду.
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05.12.2022 01:14 Відповісти
"Зелений клин" зараз самий протестний регіон в ********** і коли почнеться розвал федерації, а це невідворотно як світанок!, ми побачимо багато цікавого. ********* на відміну від КНДР, дірявий з усіх сторін. Так що проблема "втекти" вирішується. Українці генетично індивідуалісти, тобто європейці, а не азіати-колективісти. У нас вчать з дитинства що спершу вижити, а вже потім помститися ворогу бо "мертві бджоли не гудуть і меду не носять"...
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05.12.2022 01:33 Відповісти
ну будем надіятись... а там побачим
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05.12.2022 01:38 Відповісти
Саме так, багато хто добровільно виїхав. Хто чинив опір, того вбивали.
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05.12.2022 00:23 Відповісти
В кожного був свій вибір, якось пох
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05.12.2022 00:41 Відповісти


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05.12.2022 01:46 Відповісти
всі ті люди так чи інакше пройшли фільтрацію а це значить що вони налаштовані не про-українськи і лояльні до російської влади
буде менше ватних виборців у майбутньому
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05.12.2022 00:58 Відповісти
воно то може і так,але з них десь півляма дітей,а це уже втрачене майбутнє нації...
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05.12.2022 01:39 Відповісти
детей уже научили как ненавидеть все украинское.
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05.12.2022 06:12 Відповісти
знавіть не уявляю що буде по перепису населення...
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05.12.2022 01:11 Відповісти
Минобороны РФ пожаловалось в ЕСПЧ на украинцев, минирующих свои стиральные машины и холодильники.
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05.12.2022 01:20 Відповісти
Як тільки русню припечуть добряче санкції років так десь через 2-3, то тих добровільно переїхавших "українців" озвірілі кацапи гнатимуть назад в Україну, бо вважатимуть, шо то саме через них така жопа в них самих настала.
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05.12.2022 01:22 Відповісти
То есть пуйлу понадобилось 9 месяцев,чтобы депортировать в рашку население равное населению ордло,которое "бамбили" 8 лет,но почему-то вывезти их оттуда никто за 8 лет не догадался.
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05.12.2022 03:37 Відповісти
они сходили все на референдум. на площади встречали оккупанта с флагами оккупанта. ни каких протестов не устраивали, брехали, что их дамбили. Получили еще в 2014 гражданство еще одно и жили и тут и там. Зачем их возвращать, если они с паспортами и сами могут въехать в Украину и обратно на историческую. Возвращались за соцвыплатами и пенсией.
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05.12.2022 06:19 Відповісти
что значит быть зэ-иудой?
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05.12.2022 05:28 Відповісти
Насчет массовой депортации я бы не спешил с выводами, никаких колонн бредующих в РФ под дулами автоматов и никаких бесконечных теплушек с плачущими ордами переселенцев не наблюдалось... Из этих 2.8 миллиона реально депортированных 10-20 процентов, вот им сочувствую... Остальные 2.5 миллиона это "партия регионов" наконец-то выехавшая в так горячо любимую ими рассеюшку, ничего там покажут как жить "правильно".
Очень много было вопросов как быть после деокупации с местным населением.
Да никак, там местного населения уже с гулькин нос.
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05.12.2022 09:17 Відповісти
Население рабSeи меньше 70 млн... потому и раздавать Аусвайсы начали ещё в Абхазии и Ю Осетии..в 2008 г...мяса нет...демография капздец 🦍🦍🦍☠️☠️☠️
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05.12.2022 10:59 Відповісти
 
 