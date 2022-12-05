З лютого до Росії було депортовано щонайменше 2,8 млн українців, - Лубінець

З початку повномасштабного вторгнення близько 2,8 млн українців були вимушені виїхати чи були депортовані на територію Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТз посиланням на на публікацію уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця.

"З лютого щонайменше 2 млн 800 тис українців були вимушені виїхати чи були депортовані на територію Росії.

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