З лютого до Росії було депортовано щонайменше 2,8 млн українців, - Лубінець
З початку повномасштабного вторгнення близько 2,8 млн українців були вимушені виїхати чи були депортовані на територію Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТз посиланням на на публікацію уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця.
"З лютого щонайменше 2 млн 800 тис українців були вимушені виїхати чи були депортовані на територію Росії.
Якщо ви або ваші близьки знаходяться в Росії, і маєте потребу у допомозі для того, щоб дістатися безпечної території, зверніться до нас на "гарячу лінію":
0-800-50-17-20 (безкоштовно)
+38 044-299-74-08 (якщо ви за межами України)
[email protected]", - розповів він.
Топ коментарі
+8 Літій Неоненко
показати весь коментар05.12.2022 00:06
+7 Randall Flag #387882
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+5 НБ
показати весь коментар05.12.2022 00:28
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буде менше ватних виборців у майбутньому
Очень много было вопросов как быть после деокупации с местным населением.
Да никак, там местного населения уже с гулькин нос.