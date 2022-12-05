До вторгнення в Україну Путіна підштовхнув його друг, мільярдер Ковальчук, який казав, що "Захід слабкий" і треба показати "міць РФ", - WSJ
Одним із найвпливовіших людей, які підтримали ідею диктатора Володимира Путіна здійснити повномасштабне вторгнення в Україну, був 71-річний мільярдер Юрій Ковальчук. Він наполягав, що війна може довести "міць РФ".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.
Як повідомляє видання із посиланням на джерела, Путін давно покладається на внутрішнє коло довірених союзників у веденні бізнесу в найбільш важливих секторах російської економіки. Проте Ковальчук виділяється серед інших "особливими стосунками" з главою Кремля та "роллю у формуванні громадської думки".
Він не лише бізнесмен і "особистий банкір Путіна", а й один із найбільших медіамагнатів. Його телеканали, зокрема пропагандистський Первый, стають "дедалі ціннішими в арсеналі Кремля" на тлі провалів російських військ у війні проти України, пише газета (серед іншого, вони транслювали брехню РФ про "брудну бомбу"). Також за допомогою Ковальчука Путін зміцнює контроль над Інтернетом (забороненою в Україні соцмережею ВКонтакте).
WSJ з посиланням на друга сім'ї мільярдера та ексспівробітника російської розвідки розповідає, що диктатор і Ковальчук від початку повномасштабної війни часто зустрічалися та розмовляли телефоном.
"Ковальчук доводив Путіну, що Захід слабкий і що настав час для Росії продемонструвати свою військову доблесть і захистити свій суверенітет, вдершись в Україну", — пише видання.
Під час пандемії коронавірусу в березні 2020 року, лояльний до Кремля підприємець пішов на карантин і регулярно робив тести, щоб бачитися з Путіним, який "ізолювався на своїх дачах" і мав мало особистих зустрічей, повідомляє WSJ. Тоді, за словами друга сім'ї Ковальчука, вони розмовляли годинами про "наростання конфлікту із Заходом, історію Росії та їхні спільні інтереси".
За словами людей з оточення Ковальчука, який перебуває під санкціями з 2014 року, його більше мотивує саме "патріотична ідеологія, а не атрибути багатства".
"Однак він має глибокий вплив на політику та персонал Кремля та допомагає постачати дачі та яхти для користування пана Путіна, а також прибуткові робочі місця і пакети акцій для сім'ї і друзів президента", — пише WSJ.
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так кажу, бо в суді буду свідчити:
ЗЄ-лєнський першоджерело всіх бід України, які призвели у т.ч. до "маріупольської трагедії" !
- щось не дуже віриться.
Ковальчук втратив купу грошей і озвірів. Чиста вартість мільярдера 2022 року
станом на 05.04.22 є 1.3 міліарда $
2021 року 3.3 міліарда $
Forbes
Японія чи Україна однаково
маячня. абсолютно не однаково. однаково може бути лише для шiсток гебешних, промокашок, якi
нiчого не вирiшують.
Україна - це ключ до всiєї цiєї сраної недоiмперiї паРашi-рассєї.
без України, без її земель, без Русi, без її iсторiї та населення московська недоiмперiя нiщо iнше, як недолуге одоробло та азiопська орда.
на жаль, частково, по батьковi, українського походження, але там тiльки дiд був з України, з Миколаївської областi, а вже папА народився на болотах в ********** та став комунякою, типу iсториком, при кацапських вiйськових штабах та iнститутах, тобто фактично комiсаром-полiтруком, бо ми всi знаємо, що таке кацапська та комуняцька "iсторiя", як наука.
шукати там щось українське не варто. це так так само, як кацапку-алкоголiчку вальку красниЯ труселя тютiну недолугi чомусь вважають українкою, хоча вона етнiчно 100-вiдсоткова кацапка.
вурдалак юрiк ковальчук-100-вiдсотковий ментальний кацап лише з українським прiзвищем вiд пращурiв. там вiд українського нiчого iншого, крiм прiзвища. не залишилось.
путін - кровожерлеве *****, на руках якого сотні тисяч жертв, починаючи з Чечні, Грузії і продовжуючи Україною.
Зупинити це чмо і його недонарод може тільки куля крапка, жодних компромісів.
можливо, що це лайно ковальчук та йому подiбнi надихали та радили пуйлу ще й перед 2008-м.
перша проба - Тузла потiм Грузiя. велике значення мають також попи москальського сатанату -
наприклад, особистий пiп пуйла грiша-тiмоша шевкунов.
6.11.12. та 23.02 14.
Перша дата - призначення Шойгу Міністром Оборони.
Друга дата - початок Кримських подій.
Між цими датами лише 14 місяців.
А до 12-го року путін, між іншим, говорив - "В Україні" та "Питання Криму закрито назавжди. Він український". Ось і робимо висновки, хто вплинув на рішення путіна... А то Ковальчук якийсь...
Гав-гав. 🐶🐶🐶
(с) "Сон"
Таки хто он с такой мамелью?
Типичная семья жидо-коммунистов. Еще есть вопросьі
І він(воно) появилося на це.
Тому він зостається президентом.
Це не він(воно) програло цю війну.
🤔