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Новини Агресія Росії проти України Війна
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До вторгнення в Україну Путіна підштовхнув його друг, мільярдер Ковальчук, який казав, що "Захід слабкий" і треба показати "міць РФ", - WSJ

ковальчук,юрій

Одним із найвпливовіших людей, які підтримали ідею диктатора Володимира Путіна здійснити повномасштабне вторгнення в Україну, був 71-річний мільярдер Юрій Ковальчук. Він наполягав, що війна може довести "міць РФ".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

Як повідомляє видання із посиланням на джерела, Путін давно покладається на внутрішнє коло довірених союзників у веденні бізнесу в найбільш важливих секторах російської економіки. Проте Ковальчук виділяється серед інших "особливими стосунками" з главою Кремля та "роллю у формуванні громадської думки".

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Він не лише бізнесмен і "особистий банкір Путіна", а й один із найбільших медіамагнатів. Його телеканали, зокрема пропагандистський Первый, стають "дедалі ціннішими в арсеналі Кремля" на тлі провалів російських військ у війні проти України, пише газета (серед іншого, вони транслювали брехню РФ про "брудну бомбу"). Також за допомогою Ковальчука Путін зміцнює контроль над Інтернетом (забороненою в Україні соцмережею ВКонтакте).

WSJ з посиланням на друга сім'ї мільярдера та ексспівробітника російської розвідки розповідає, що диктатор і Ковальчук від початку повномасштабної війни часто зустрічалися та розмовляли телефоном.

"Ковальчук доводив Путіну, що Захід слабкий і що настав час для Росії продемонструвати свою військову доблесть і захистити свій суверенітет, вдершись в Україну", — пише видання.

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Під час пандемії коронавірусу в березні 2020 року, лояльний до Кремля підприємець пішов на карантин і регулярно робив тести, щоб бачитися з Путіним, який "ізолювався на своїх дачах" і мав мало особистих зустрічей, повідомляє WSJ. Тоді, за словами друга сім'ї Ковальчука, вони розмовляли годинами про "наростання конфлікту із Заходом, історію Росії та їхні спільні інтереси".

За словами людей з оточення Ковальчука, який перебуває під санкціями з 2014 року, його більше мотивує саме "патріотична ідеологія, а не атрибути багатства".

"Однак він має глибокий вплив на політику та персонал Кремля та допомагає постачати дачі та яхти для користування пана Путіна, а також прибуткові робочі місця і пакети акцій для сім'ї і друзів президента", — пише WSJ.

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Автор: 

путін володимир (23795) Ковальчук (64)


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Топ коментарі
+37
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05.12.2022 05:20
+34
Це манкурти
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05.12.2022 02:06
+31
Євреї живуть в Ізраїлі, розмовляють на івриті і сповідують юдаїзм.
Жиди, сефарди живуть по всьому світу, розмовляють на "ідіш" та на мовах країн проживання.
"Маланці" живуть в країнах "постсовка", розмовляють на "абщепанятнам", ******* "русский мир", гроші і Сталіна...
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05.12.2022 07:14
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Зеленського славить, типу "Президент Воїн"
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05.12.2022 09:35 Відповісти
то називається "стокгольмський сіндром"

так кажу, бо в суді буду свідчити:
ЗЄ-лєнський першоджерело всіх бід України, які призвели у т.ч. до "маріупольської трагедії" !
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05.12.2022 09:59 Відповісти
А тих 6 мільйонів (з хвостиком) які голосували (одіозні "73%") теж в суд притягнете? Ці гандони мають шанс покаятись розідравши свого "кумира" на шматки...
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05.12.2022 20:36 Відповісти
а получилось все, как всегда, через жопу
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05.12.2022 05:12 Відповісти
А ще він знав кількість вати і зрадників, які зокрема розмінували кримський напрям
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05.12.2022 05:43 Відповісти
Цапи побачили як амери з Афгана виходили і зробили висновок , що Захід фсьо
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05.12.2022 05:44 Відповісти
так, одна з причин, зовсiм не головна. таких причин багато.
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05.12.2022 06:52 Відповісти
"За словами людей з оточення Ковальчука, який перебуває під санкціями з 2014 року, його більше мотивує саме "патріотична ідеологія, а не атрибути багатства"

- щось не дуже віриться.
Ковальчук втратив купу грошей і озвірів. Чиста вартість мільярдера 2022 року

станом на 05.04.22 є 1.3 міліарда $

2021 року 3.3 міліарда $

Forbes
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05.12.2022 05:53 Відповісти
Та ні. Контора замітає сліди. Це клан чекістів, яким потрібно багато грошей з бюджету. Для розпилу потрібні зони конфлікту, Японія чи Україна однаково
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05.12.2022 06:08 Відповісти
.
Японія чи Україна однаково

маячня. абсолютно не однаково. однаково може бути лише для шiсток гебешних, промокашок, якi
нiчого не вирiшують.

Україна - це ключ до всiєї цiєї сраної недоiмперiї паРашi-рассєї.
без України, без її земель, без Русi, без її iсторiї та населення московська недоiмперiя нiщо iнше, як недолуге одоробло та азiопська орда.
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05.12.2022 06:50 Відповісти
100%
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05.12.2022 08:52 Відповісти
кацапське комуняцько-гебiстське лайно.

на жаль, частково, по батьковi, українського походження, але там тiльки дiд був з України, з Миколаївської областi, а вже папА народився на болотах в ********** та став комунякою, типу iсториком, при кацапських вiйськових штабах та iнститутах, тобто фактично комiсаром-полiтруком, бо ми всi знаємо, що таке кацапська та комуняцька "iсторiя", як наука.

шукати там щось українське не варто. це так так само, як кацапку-алкоголiчку вальку красниЯ труселя тютiну недолугi чомусь вважають українкою, хоча вона етнiчно 100-вiдсоткова кацапка.

вурдалак юрiк ковальчук-100-вiдсотковий ментальний кацап лише з українським прiзвищем вiд пращурiв. там вiд українського нiчого iншого, крiм прiзвища. не залишилось.
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05.12.2022 06:14 Відповісти
Отак узяв і штовхнув, буквально 🤦🤦🤦
путін - кровожерлеве *****, на руках якого сотні тисяч жертв, починаючи з Чечні, Грузії і продовжуючи Україною.
Зупинити це чмо і його недонарод може тільки куля крапка, жодних компромісів.
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05.12.2022 06:34 Відповісти
жовта нісенітниця
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05.12.2022 06:40 Відповісти
Ну звісно. Ніякого ковальчука не існує. І путлєру він не корєш. Це все фейк.
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05.12.2022 06:42 Відповісти
Не вмикай павліка. Ти чудово розумієш, що я мав на увазі. А якщо не розумієш, то я не винуватий, що ти тупий.
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05.12.2022 07:21 Відповісти
І здохне з ****** в обнімку.
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05.12.2022 06:41 Відповісти
Це як сказати Тітаніку: " Та що там той лід, а ти ж залізний,покажи свою міць...."
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05.12.2022 06:43 Відповісти
Повна маячня! Який ковальчук, коли цей напад готували всі вісім років після окупації Криму, коли не вдалося відразу повну новоросію створити? На створені плацдарми роками підтягування техніка та йшли навчання біля кордонів....
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05.12.2022 06:54 Відповісти
.
можливо, що це лайно ковальчук та йому подiбнi надихали та радили пуйлу ще й перед 2008-м.

перша проба - Тузла потiм Грузiя. велике значення мають також попи москальського сатанату -

наприклад, особистий пiп пуйла грiша-тiмоша шевкунов.
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05.12.2022 07:02 Відповісти
Згоден з вами, що це нісенітниця. Який Ковальчук, чого він там наспівав...? Поруч із путіним цих пташок багато і хто-чого цвірінькає йому у вухо невідомо Для того, щоб зрозуміти хто був істинним ініціатором захоплення Криму та Донбасу, треба подивитися на дві дати.
6.11.12. та 23.02 14.
Перша дата - призначення Шойгу Міністром Оборони.
Друга дата - початок Кримських подій.
Між цими датами лише 14 місяців.
А до 12-го року путін, між іншим, говорив - "В Україні" та "Питання Криму закрито назавжди. Він український". Ось і робимо висновки, хто вплинув на рішення путіна... А то Ковальчук якийсь...
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05.12.2022 07:19 Відповісти
Хворі люди
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05.12.2022 06:59 Відповісти
Ну але якщо реально оцінити ситуацію ,то Захід дійсно слабкий у військовому плані. Європа фактично немає ВПК , а якесь кустарне малосерійневиробництво, ВПК США також набагато слабший за російський. Якщо порівнювати ленд-ліз в другу світову і тепер ,то різниця драматична. Захід орієнтований на маленькі точкові війни де їх озброєння виконує роль хірургічного інструменту ,а в нас ситуація як в першій світові, де потрібна кувалда а не скальпіль
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05.12.2022 07:12 Відповісти
Можливо, це і є справжня причина такої анти-трампівської позиції Європи. Він єдиний американський президент, який вперше за весь післявоєнний період відкрито зажадав від Європи брати участь у фінансуванні своєї оборони. - "70 років ви розвивалися і процвітали перебуваючи під американською оборонною парасолькою. Ми вас захищали, причому власним коштом. Так може настав час змінити цю ситуацію. Якщо ви не здатні захистити самі себе своєю зброєю і у всьому покладаєтеся на американські збройні сили, так хоч платіть нам за те, що це ми робимо"
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05.12.2022 07:29 Відповісти
так ты еще и трамподрочер
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06.12.2022 01:03 Відповісти
Нах пошел, дорогой ты мой Полиграф Полиграфович...
Гав-гав. 🐶🐶🐶
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06.12.2022 03:52 Відповісти
Журналюги солідних видань тим і страждають, що переписують чужу інфу і видають як свою обізнаність. Це я читав в Піонтковського і всезнающий Фейгін повторював. Колись давно куратором від ***** всіх цих віруваннь Дугіна та інших сектантів старий ветеран руху озерників Якунін за час роботи в РЖД Потім ініціативником став Ковальчук.
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05.12.2022 07:32 Відповісти
Ковальчук всьо чьотко просчитал. Его информаторы и аналитики ему не врали. И он решил избавиться от чемоданного сруна
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05.12.2022 07:55 Відповісти
Не думаю. Ковальчуку в рашці реально нічого не світить незележно від того де буде чемоданний срун. Скоріше всього, це виглядає як недолуга спроба з серії "цар хороший а ось бояри суки".
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05.12.2022 13:29 Відповісти
А ему не нужно ничего, кроме того, что он уже имеет. Просто вовочко его в один непрекрасный момент очень сильно зацепил своими словами (есть такая инфа), и грамотный дядя решил сделать из этого цельное бродвей-шоу. Очень грамотный дядька, я встречался с его охраной в свое время. Так что поверь на слово
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05.12.2022 14:16 Відповісти
" мы,брат, просвищенны..."
(с) "Сон"
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05.12.2022 07:56 Відповісти
ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ !!!
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05.12.2022 07:58 Відповісти
путен апять нивинават , он жы простой , идейный и честный !!! ...ево абманули прохиндеи !
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05.12.2022 08:15 Відповісти
Нісенітниці.
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05.12.2022 08:21 Відповісти
Як довести "міць РФ" не привертаючи уваги санітарів.
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05.12.2022 08:47 Відповісти
І до чого тут прізвища? Як там казав Чехов: нет такого названия, которое би не сгодилось еврею для фамилии (за точность не ручаюсь, но смисл таков). І я вам більше скажу: у світі існує два питання - єврейське і українське. І жодне з них не вирішене. Як виявилось
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05.12.2022 12:45 Відповісти
А вы видимо рузский с таким ником Зачем мучаетесь в Израиле?
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05.12.2022 13:52 Відповісти
Мирьям Абрамовна Ковальчук (Виро) (1918-1998) - мамель "Ковальчука"

Таки хто он с такой мамелью?
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05.12.2022 13:55 Відповісти
Мать Ковальчука историк Мирьям Абрамовна Ковальчук (Виро) (1918-1998), изучала деятельность https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%94%D0%A0%D0%9F(%D0%B1) РСДРП(б) /https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9F(%D0%B1) РКП(б) /https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1) ВКП(б) в условиях народного представительства в Государственной думе Российской империи и в Дальневосточной республике, а также организационно-идеологическую роль партии в народном хозяйстве (социалистическое соревнование, стахановское движение). До 1980 года работала преподавателем на кафедрах основ марксизма-ленинизма, марксизма-ленинизма и истории КПСС исторического факультета ЛГУ.

Типичная семья жидо-коммунистов. Еще есть вопросьі
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05.12.2022 13:44 Відповісти
А може це один із варіантів як путлеру пропонують зберегти "морду ліца" перед своїм народом ( хоча народ раzzії уже звучить смішно) , звернувши усе на ковальчука ,що його обманули,брехали йому по поводу слабкості заходу і сильної раzzійської армії.
І він(воно) появилося на це.
Тому він зостається президентом.
Це не він(воно) програло цю війну.
🤔
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05.12.2022 09:04 Відповісти
Ще один дебіл, який надіється, що буде жити вічно! Здохнеш разом з Путлером, собако...
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05.12.2022 09:05 Відповісти
Десь я вже це чув. То що Дід "полковник" із США все ж каже правдиві інсайди?
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05.12.2022 09:57 Відповісти
Там групповой путлер, на 140 лямов тел, всех вешать надо
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05.12.2022 10:03 Відповісти
Дешевий вкид.Ні друг,а ні подруга,змусили маленького х....лика до геноциду українців,опущені 140млн. і усьо.
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05.12.2022 10:17 Відповісти
Ковальчук или Патрушев, это не важно. И так понятно что в России 70% обывателей плачет по бывшему "величию" и упырям типа Сталина. Хотя так хорошо как после девяностых до нашествии на Украину им никогда не жилось.
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05.12.2022 10:47 Відповісти
Шановний Цензор, скільки вже можна записувати олігархів до бізнесменів.То два абсолютно різні поняття. Якщо хтось отримує дохід незаконним шляхом, він не є бізнесменом. Якщо хтось використовує гроші щоб впливати на держапарат на економіку на політику і так далі з метою своєї власної вигоди то він не є бізнесменом. Така людина називається олігархом, олігархія це зло, яке призводить до занепаду спочатку економічного а потім і політичного і морального, будь-яку державу. Ну бо так можна й рекетіра до бізнесменів записати!
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05.12.2022 10:56 Відповісти
Вот что бесконечные богатства делают с людьми. Было куча бабла но ему выродку захотелось зрелищ и самоутверждения. И все ето ценой миллионов разрушенных человеческих жизней и судеб. Таких выродков нужно стирать с лица земли чтобы и не воняло
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05.12.2022 10:57 Відповісти
І шо? Я он знав єврея за прізвищем Лісіца. А звали його Натан. Ви, бл@дь, будь-які прізвища берете, але б'ють по морді, а не по паспорту
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05.12.2022 12:50 Відповісти
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05.12.2022 11:05 Відповісти
На рабzzії фамілія не має ніякого значення. Парашкостан уособлення вселенського ЗЛА і має бути знищено як свого часу Содома і Гомора.
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05.12.2022 12:03 Відповісти
БАВОВНЯТКО по ньому плаче
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05.12.2022 12:18 Відповісти
Ага уже плешивого царька ***** 1-го отмазывать решили…. Что мол он не виноват, это все окружающие его бояре устроили. А нам украинцам должно быть по юух! Всех в топку, вместе с их баблом и обоссаным кремлём!!!
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05.12.2022 13:08 Відповісти
Еще один старый кремлевский *****
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05.12.2022 13:59 Відповісти
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