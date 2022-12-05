До вторгнення в Україну Путіна підштовхнув його друг, мільярдер Ковальчук, який казав, що "Захід слабкий" і треба показати "міць РФ", - WSJ

Одним із найвпливовіших людей, які підтримали ідею диктатора Володимира Путіна здійснити повномасштабне вторгнення в Україну, був 71-річний мільярдер Юрій Ковальчук. Він наполягав, що війна може довести "міць РФ".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

Як повідомляє видання із посиланням на джерела, Путін давно покладається на внутрішнє коло довірених союзників у веденні бізнесу в найбільш важливих секторах російської економіки. Проте Ковальчук виділяється серед інших "особливими стосунками" з главою Кремля та "роллю у формуванні громадської думки".

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Він не лише бізнесмен і "особистий банкір Путіна", а й один із найбільших медіамагнатів. Його телеканали, зокрема пропагандистський Первый, стають "дедалі ціннішими в арсеналі Кремля" на тлі провалів російських військ у війні проти України, пише газета (серед іншого, вони транслювали брехню РФ про "брудну бомбу"). Також за допомогою Ковальчука Путін зміцнює контроль над Інтернетом (забороненою в Україні соцмережею ВКонтакте).

WSJ з посиланням на друга сім'ї мільярдера та ексспівробітника російської розвідки розповідає, що диктатор і Ковальчук від початку повномасштабної війни часто зустрічалися та розмовляли телефоном.

"Ковальчук доводив Путіну, що Захід слабкий і що настав час для Росії продемонструвати свою військову доблесть і захистити свій суверенітет, вдершись в Україну", — пише видання.

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Під час пандемії коронавірусу в березні 2020 року, лояльний до Кремля підприємець пішов на карантин і регулярно робив тести, щоб бачитися з Путіним, який "ізолювався на своїх дачах" і мав мало особистих зустрічей, повідомляє WSJ. Тоді, за словами друга сім'ї Ковальчука, вони розмовляли годинами про "наростання конфлікту із Заходом, історію Росії та їхні спільні інтереси".

За словами людей з оточення Ковальчука, який перебуває під санкціями з 2014 року, його більше мотивує саме "патріотична ідеологія, а не атрибути багатства".

"Однак він має глибокий вплив на політику та персонал Кремля та допомагає постачати дачі та яхти для користування пана Путіна, а також прибуткові робочі місця і пакети акцій для сім'ї і друзів президента", — пише WSJ.

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