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Успіх ЗСУ на полі бою взимку залежатиме від того, чи продовжать вони послідовні операції, - ISW

зима,воин,ос

Здатність України зберегти перевагу і продовжити оперативні успіхи залежить від того, чи продовжать Сили оборони послідовні операції взимку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Українські офіційні особи повідомили, що ЗСУ планують продовжувати наступальні операції протягом зими, щоб закріпити нещодавні успіхи на полі бою і не дати російським військам перехопити ініціативу на полі бою.

Проте американська розвідка прогнозує, що "темпи війни в Україні сповільняться протягом зими".

Як зазначають експерти інституту, здатність України утримувати військову ініціативу та продовжувати динаміку поточних оперативних успіхів залежить від того, чи будуть українські сили продовжувати проводити послідовні операції протягом зими 2022-2023 років.

Також припускають, що ЗСУ, ймовірно, готуються скористатися перевагами замерзлого ґрунту для полегшення просування у порівнянні з рухом багнюкою, притаманною осіннім місяцям.

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Автор: 

зима (150) ЗСУ (7538) ISW (653)


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Мета перемовин досягнута. Україна посередині. Залишились перемовини по зерну, рослинной олії та знятію санкцій.
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05.12.2022 07:07 Відповісти
Гениально! Срочно перешлите Залужному!
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05.12.2022 07:49 Відповісти
А способность продолжить наступление напрямую зависит от западных поставок вооружения и боеприпасов ) Епрст, та я могу тоже быть эксперДом ))
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05.12.2022 09:25 Відповісти
 
 