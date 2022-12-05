Продажі зброї у світі зростають сьомий рік поспіль, але можуть впасти через війну в Україні, - SIPRI

Продаж зброї та військових послуг у світі зростає вже сьомий рік. 100 найбільших компаній галузі у 2021 році досягли показника продажів на суму 592 млрд доларів, що на 1,9% більше порівняно з 2020 роком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Проте, хоча темпи зростання у 2020-21 роках були вищими, ніж у 2019-20 роках (1,1 відсотка), вони все ж були нижчими за середній показник за 4 роки до пандемії Covid-19 (3,7 відсотка).

На думку експертів, вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року додало проблем у ланцюгах постачання, зокрема й тому, що Росія є основним постачальником сировини, яка використовується у виробництві зброї.

Це може завадити поточним зусиллям Сполучених Штатів і Європи у зміцненні своїх збройних сил і поповнення їхніх запасів після відправки в Україну боєприпасів та іншого обладнання на мільярди доларів.

Хоча звіти вказують на те, що російські компанії збільшують виробництво через війну, у них виникли труднощі з доступом до напівпровідників. На них також впливають санкції, пов'язані з війною.

Американські компанії домінують у топ-100. Зокрема, продажі зброї 40 американських компаній, що увійшли в рейтинг, у 2021 році склали 299 мільярдів доларів.

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Північна Америка стала єдиним регіоном, де спостерігалося падіння продажів зброї порівняно з 2020 роком.

Експерти зазначають, що, починаючи з 2018 року, п'ять найбільших компаній, що входять у топ-100, розташовуються у США.

У минулому році в Європі було 27 компаній із топ-100. Їхні сукупні продажі озброєнь зросли на 4,2 відсотка порівняно з 2020 роком, досягнувши 123 мільярдів доларів.

Сукупний обсяг продажів зброї 21 компанії з Азії і Океанії, які увійшли в рейтинг, у 2021 році сягнув 136 мільярдів доларів США, що на 5,8 відсотка більше, ніж у 2020 році.

Водночас 8 китайських збройових компаній, що увійшли до списку, продали озброєнь на 109 мільярдів доларів США, що на 6,3 відсотка більше.

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Загальний обсяг продажів зброї чотирьох південнокорейських компаній, що входять до світового рейтингу, зріс на 3,6% порівняно з 2020 роком і досяг $7,2 млрд.

Зокрема на 7,6% зросли продажі компаній Hanwha та Aerospace. Очікується, що продажі зброї Hanwha значно зростуть у найближчі роки після підписання великої угоди з Польщею після російського вторгнення в Україну.

У топ-100 входять також 6 російських компаній. Їхні продажі озброєнь склали 17,8 мільярда доларів – це лише на 0,4 відсотка більше, ніж у 2020 році.