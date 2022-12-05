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Західні санкції заважають РФ поповнювати запаси зброї для ведення війни в Україні, - Блінкен

блінкен

Західні санкції заважають Росії закуповувати необхідні матеріали для поповнення запасу боєприпасів.

Про це Державний секретар США Ентоні Блінкен розповів в ефірі телеканалу CNN, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Він зазначив, що наразі ефект від санкцій видно не в повному обсязі і з часом він стане більш помітним.

"Ми бачимо руйнівні наслідки санкцій у всіх сферах економіки, і ці наслідки лише посилюються", – зазначив політик.

Блінкен зауважив, що санкції, крім іншого, б’ють по оборонній, аерокосмічній, енергетичній та телекомунікаційній сферах.

Також читайте: Єврокомісія підготувала 9-й пакет санкцій проти РФ, який можуть ухвалити вже 12 грудня, - Йозвяк 

Автор: 

росія (65114) санкції (11819) Блінкен Ентоні (1157)


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Серйозно? Скільки років Іран під санкціями? І скільки виявилося західних компонентів в "Шахедах"?
Всі ці санкції заважають прямій купівлі чогось, але треті країни ніхто не відміняв і за ними контролю немає
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05.12.2022 07:12 Відповісти
Заборона на експорт сірників може остаточно підірвати і знищити економіку расії !!
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05.12.2022 07:20 Відповісти
И гвоздей
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05.12.2022 07:44 Відповісти
Не совсем понятно:это наивность в высказывании, полный бред или что-то 3-е?Запреты санкций, которые расее как слону дробь..У них ещё лет на 5 хватит ракет.., а также разного прочего..А сцыкота ООН до сих пор рашу там держит..Транзиты идут.., газ-керогаз жрут ещё больше, чем толку от зерна..
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05.12.2022 07:54 Відповісти
Шось третє
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05.12.2022 08:30 Відповісти
Санкция должна быть одна,она называется " ликвидация Пуйла,Лошади,Оленевода,Бобрихи,Скабезьяны" и проблема решена
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05.12.2022 08:16 Відповісти
Шо тоді Північна Корея підриває?
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05.12.2022 08:24 Відповісти
Ускладнюе тiльки,але не зупиняе.... Це просто виходить бiльш фiнансово затратно.... Все,що треба для розвалу Росii-10 $ найти за бочку протягом 1-2 рокiв... Й воювати не треба буде
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05.12.2022 08:28 Відповісти
Перепрошую не "найти" , а " нафти" 10
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05.12.2022 08:30 Відповісти
 
 