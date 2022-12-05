Західні санкції заважають РФ поповнювати запаси зброї для ведення війни в Україні, - Блінкен

Західні санкції заважають Росії закуповувати необхідні матеріали для поповнення запасу боєприпасів.

Про це Державний секретар США Ентоні Блінкен розповів в ефірі телеканалу CNN, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Він зазначив, що наразі ефект від санкцій видно не в повному обсязі і з часом він стане більш помітним.

"Ми бачимо руйнівні наслідки санкцій у всіх сферах економіки, і ці наслідки лише посилюються", – зазначив політик.

Блінкен зауважив, що санкції, крім іншого, б’ють по оборонній, аерокосмічній, енергетичній та телекомунікаційній сферах.

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