УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5248 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
5 965 8

Росіяни вдарили по Кривому Рогу трьома ракетами, одна людина загинула, троє зазнали поранень

ракета

Вночі росіяни вдарили трьома ракетами по промисловому підприємству у Кривому Розі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Трагічна ніч… Один загиблий, троє поранених.

Після опівночі росіяни ударили трьома ракетами по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство.

Убили працівника. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого виробничого цеху.

Ще троє людей дістали поранення. Їх доправили до місцевої лікарні. Стан ушпиталених медики оцінюють як середньої тяжкості.

Нікопольський район російські окупаційні війська знову накрили з важкої артилерії. Під вогонь потрапила Марганецька громада.

Люди цілі. Деталі атаки уточнюються", - йдеться в повідомленні.

У решті районів ніч минула без "прильтів" і на цю хвилину спокійно.

Дивіться також: Росіяни вночі 10 разів обстріляли із "Градів" та важкої артилерії Нікопольщину, пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, лінії електропередач. ФОТОрепортаж

Своєю чергою голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул додав, що руйнування дуже значні.

"Пожежа загашена. 1 працівник підприємства 1981 р.н загинув та 3 особи постраждали: 1978 р.н, 1978 р.н, 1977 р.н.", - додав він.

Автор: 

Кривий Ріг (1358) обстріл (28414) ракети (4022) Резніченко Валентин (517)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Замахнулись на Родину Президента ?
Начувайтесь !
показати весь коментар
05.12.2022 07:30 Відповісти
Свою родину презедент завбачливо вивіз за кордон, поки ми готувалися до шашликів.
показати весь коментар
05.12.2022 08:04 Відповісти
Приберіть це лайно з сайту, адміни!
показати весь коментар
05.12.2022 08:30 Відповісти
А нашо ви баните пана з "батальону США"? От я його навіть перекладу у людській формат

"Ви - гей*, при вашому Пороху ЗСУ зливали!!!
Ви - мінські зрадники, ви здали Крим!! Ви все здали геям*!!
Але ми з Зеленським тепер переможем їх усіх"

* гей у поганому, неприємному розумінні
показати весь коментар
05.12.2022 08:43 Відповісти
Родіна в нього трохи в іншому місці планети.
показати весь коментар
05.12.2022 08:31 Відповісти
Тревоги не было
показати весь коментар
05.12.2022 08:29 Відповісти
сцуки кляті!!!
показати весь коментар
05.12.2022 10:09 Відповісти
 
 