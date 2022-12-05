Росіяни вдарили по Кривому Рогу трьома ракетами, одна людина загинула, троє зазнали поранень
Вночі росіяни вдарили трьома ракетами по промисловому підприємству у Кривому Розі.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Трагічна ніч… Один загиблий, троє поранених.
Після опівночі росіяни ударили трьома ракетами по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство.
Убили працівника. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого виробничого цеху.
Ще троє людей дістали поранення. Їх доправили до місцевої лікарні. Стан ушпиталених медики оцінюють як середньої тяжкості.
Нікопольський район російські окупаційні війська знову накрили з важкої артилерії. Під вогонь потрапила Марганецька громада.
Люди цілі. Деталі атаки уточнюються", - йдеться в повідомленні.
У решті районів ніч минула без "прильтів" і на цю хвилину спокійно.
Своєю чергою голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул додав, що руйнування дуже значні.
"Пожежа загашена. 1 працівник підприємства 1981 р.н загинув та 3 особи постраждали: 1978 р.н, 1978 р.н, 1977 р.н.", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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